Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: ‘Hij stapte de danszaal binnen en ik zag hoe ik samen met de twee andere, enige meiden naar hem staarde.’

We spelen al bijna een halfjaar deze dansshow, maar álle mannen zijn homoseksueel. Niet dat dat erg is, maar goed. Een beetje flirten en af en toe wat seksuele energie op de dansvloer is niet verkeerd, toch? We hoopte dat er eindelijk eens een heteroman bij onze cast zou komen – en thank god – onze gebeden werden gehoord.

Channing Tatum look-a-like

Hij stapte de danszaal binnen en ik zag hoe ik samen met de twee andere, enige meiden naar hem staarde. Snel veegde ik het zweet van mijn bovenlip en probeerde ik een nonchalante houding aan te nemen. Wát een god. Zijn warrige, donkere krullen zaten in een knot en zijn gespierde lief deed mij denken aan de mannen uit een sexy dansfilms. Stond er nu werkelijk een look-a-like van Channing Tatum voor mij?

Overdreven sloofde ik mijzelf tijdens de repetities uit en checkte ik telkens in de spiegel of hij naar mij keek. Niets daarvan. Geen blik, geen aandacht. Aan het eind van de generale repetentie moest ik van mijzelf actie ondernemen. Ik sprak mijzelf wat moed toe en stapte op hem af. We maakte een praatje en ik gaf, (heel cheesy, I know) een compliment over zijn strakke lijf. Ik vroeg of hij zin had om een drankje te drinken, maar hij vertelde dat hij er snel vandoor moest. Daar stond ik. Bezweet en alleen, achtergelaten in de danszaal.

De volgende dag hadden we een show en kwam ik hem tegen in de gang van de kleedkamers. Ik knikte hem gedag en voelde de schaamte van gisteren nog in mijn hele lijf. Mijn wangen werden rood en ik keek snel naar beneden, maar daar trok hij zich niets van aan. “Toch nog een leuke avond had gehad zonder mij?’, vroeg hij. Ik verbaasde mij over zijn plagerige opmerking. Stond hij nu met te flirten?

Subliem werk

Ik probeerde te ontspannen, leunde tegen de muur aan, maar kon mijn trillende voeten niet in bedwang houden. Hij voelde mijn energie en streelde geruststellend en zacht over mijn blote bovenbeen. Hij wachtte netjes op mijn goedkeuring. Ik wilde hem zoenen. Zijn lichaam tegen mij aanvoelen. Ik wilde dansen, bovenop hem, en hem diep, heel diep in mij volen. Ik schrok van mijn eigen gedachten en wilde iets zeggen. Ik maakte mijn lippen los van elkaar, maar kreeg niets naar buiten.

Zijn hand streelde nog een keer over mijn bovenbeen en ik slaakte een zucht. Ik trok hem de eerste de beste kleedkamer in, ging tegen de muur staan en duwde zijn sterke torso tegen mij aan. Ik sloot mijn ogen en spreidde mijn benen wat uit elkaar. Deze man had toestemming om zijn vingers over mijn lichaam te laten glijden waar hij maar wilde. En dat deed hij. Hij fluisterde geile woorden in mijn oor, die ik niet eens meer kan herinneren. Een ding weet ik wel en dat is dat mijn slipje doorweekt was van zijn sublieme werk tussen mijn benen. Ik kreunde in zijn mond en likte met mijn tong langs zijn hals.

Magisch orgasme

Daarna streek ik mijn rokje glad en liep met een rode blos op mijn wangen terug naar de dameskleedkamer. Ik straalde blijkbaar iets uit, dat ik zonet een magisch orgasme had gehad, want mijn twee vrouwelijke castleden keken mij amuserend aan. Ik vertelde in vage woorden wat ik had meegemaakt en vier grote ogen doordrongen de ruimte. “Met hém?”, vroegen ze in koor. Ze sloegen hun hand voor hun mond en vertelde dat ze precies hetzelfde hadden meegemaakt. De één gisteravond, de ander vanochtend. We keken elkaar alle drie geschrokken aan. Leuk, heel erg leuk – zo’n heteroman in onze cast…’

Wil jij jouw dirty little secret ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Stuur je erotische verhaal (ongeveer 350 woorden) naar redactie@viva.nl met ‘Dirty Little Secret’ als onderwerp. De beste verhalen publiceren we op VIVA.nl.

