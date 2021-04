Erotisch verhaal: ‘De barman neukt me op de bar’

Erotische verhalen waar je rode oortjes van krijgt: soms gewoon lekker om te lezen. Dit keer over de barman die een lezeres op de bar nam.

Natuurlijk had ik hem al vaker zien staan achter de bar van mijn favoriete kroeg. Maar als ik naar de kroeg ga, ga ik om te dansen en te kletsen en bier te drinken. Niet per se om mannen te versieren. Ik versierde hem dan ook niet, hij kwam achter mij aan. Letterlijk.

Het begon onschuldig, toen ik binnenkwam bestelde ik een biertje bij je en je complimenteerde me met m’n outfit. Ik droeg een zwart kort jurkje, strak en met een flink decolleté. Je kon je ogen er niet van af houden en hoewel ik dat normaal behoorlijk irritant vindt, vond ik het nu eigenlijk wel leuk. Ik bukte nog iets verder naar voren toen ik mijn bestelling aan je doorgaf. Twee biertjes alsjeblieft. Ik kreeg twee gratis shotjes van je en een flinke knipoog. Deze avond begon al lekker.

‘Hij werkt in een kroeg, maar ziet eruit als een personal trainer’

Het begon aardig druk te worden in het café en ik stond op de dansvloer. Ik zag dat je naar me keek. We flirtten wat over en weer en bij de volgende bestelling legde je even je hand op mijn hand. Ik voelde een elektrische schok door m’n lichaam gaan. Niet gek, want de barman is ook belachelijk knap. Getint, knalblauwe ogen, mooi lang haar in een staart en tatoeages. Ondanks dat ‘ie werkt in een kroeg, ziet ‘ie er eerder uit alsof ‘ie in de sportschool werkt. Met flinke armen en een grote borstkas.

Na een avond lang dansen ging de bel: de laatste ronde. Je wenkte me naar de bar en zei: ‘jij krijgt nog een extra biertje van me zo.’ Mijn vrienden verlieten de kroeg en ik zat daar. Je kwam naast me zitten. We kletsten wat en je streek m’n haar achter m’n oren. Toen zoende je me. Jouw collega’s waren al naar huis, dus dat zoenen ging meteen hardhandig.

‘Je vingert me precies goed: niet te hard, niet te zacht. Een unicum’

Jouw handen waren overal en gingen onder m’n jurkje. Met je duim masseerde je m’n clit door de panty heen. Je deed het precies goed: niet te hard, niet te zacht en de goede kant op. Een unicum, kan ik je vertellen.

Je voelde dat ik geil werd, ik begon steeds meer te hijgen. Het zoenen lukt niet meer en ook jij werd geil: ‘Je bent nat door je panty heen’, fluisterde je in m’n oor. ‘Trek hem dan maar uit’, gaf ik je toestemming. Je zakte door je knieën en trok m’n panty kapot. Het gebied dat je net masseerde met je vinger, verken je nu met je tong. Het is een gek gezicht, in de kroeg waar ik net stond te dansen, nu op een barkruk gelikt worden door de barman.

Ik speel met m’n borsten en trek je aan je haren omhoog. Je zoent me en ik proef mezelf. Je staat tegen me aan en ik voel je stijve pik tegen m’n natte kut aan. Ik bevrijd ‘m uit de strakke skinny jeans die je draagt en trek je af. Je zet me op de bar en begint me te neuken, terwijl je me aankijkt. Je lacht en hijgt: ‘Hier heb ik vanaf het eerste moment dat ik je zag van gedroomd.’ Ik moedigde je aan harder te gaan door mijn lijf om je heen te krullen en m’n nagels in je rug te zetten.

‘Je trekt jezelf af op de barkruk terwijl ik me bevredig en op de bar lig’

Daarna til je me op en leg me op de bar neer, komt boven me hangen en neukt me keihard. Dan stop je en vraag je me mezelf te laten klaarkomen, terwijl jij je zittend op de barkruk aftrekt en naar me kijkt. Ik kom gillend klaar en je komt bij me staan. Op het moment dat ik klaarkom steek je jouw keiharde pik weer in m’n kut, wat een extra dimensie geeft aan het hoogtepunt. Je bent er bijna, roep je, en je haalt ‘m weer uit me en beveelt me op m’n knieën te gaan zitten. Terwijl ik daar zit, kijk ik je aan en je komt over m’n borsten. Die glimlach en die ogen op dat moment, zal ik nooit vergeten.

Het was de geilste sekservaring van m’n leven. Al kan ik nooit meer normaal naar de barkruk in dat café kijken.