Erotisch verhaal: ‘Geen filosofische gesprekken, maar tongzoenen in de hoek van het café’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: van de dierentuin naar de kroeg.

‘Uitgezakt op de bank lag ik te swipen. Tinderen. Internetdaten. Het woord an sich al: internetdaten. Het laat me voelen alsof ik een gescheiden vrouw op leeftijd ben, met zelfgebreide truien die iedere avond om zes uur het eten klaar heeft staan en op zoek is naar iets ‘spannends’ in d’r leven. Of zo.

Even voor de duidelijkheid: dat ben ik niet. Ik ben een eindtwintiger die zin had in een leuke date met een leuke gast. Geen seksdate. Nee, uiteten met kaarslicht en een fles Rioja om vervolgens tot diep in de avond te filosoferen. Zoiets.

Ik swipete en swipete, maar kwam niets tegen. De moed zonk in mijn schoenen en ik geef toe: het was dan ook een lastig doel. Alhoewel ik wel een aantal succesverhalen heb gehoord van stellen die door deze app elkaar hebben gevonden, en inmiddels samen een huis hebben gekocht. Toe maar, dacht ik. Het kan dus toch.

Ik bleef doorswipen. Nieuwsgierig naar de volgende mannenfoto. Ik zag jongemannen die een zonnebril dragen (why!? Zo zie ik toch niet of je knap bent?) Of nog erger: mannen die een selfie maken in de auto, of poseren voor de badkamerspiegel! Ik weet niet wàt ze denken, maar mannen als jullie dit lezen: niet doen, gewoon niet! Als ik dan toch een match heb met een normaal persoon (lees: knap met een redelijke foto), is het een of andere macho die het gesprek begint met: Netflix en chill?

Maar hé, wacht eens even, daar was een leuke gast. Hij had een knappe kop met blond, halflang haar en een brede glimlach. Op de foto stond hij ergens bij een prachtig uitzicht, vast ergens in Azië en ik zag dat hij lang was. I like. Swipe.

‘Nou, als je één plek bedenkt, waar je op de eerste date in ieder geval nìet meteen het bed induikt, dan is het dat wel, dacht ik’

Wonder boven wonder waren we een match. Nu moest er gepraat worden. Maar, waar te beginnen? In de kroeg is dat gemakkelijk. Daar heb je bier en tequila die je zelfvertrouwen omhoog gooien en als er dan toch iets awkwards uit je mond floept, versta je het toch niet door de overdreven luide muziek.

Nu stonden we niet in de kroeg en had ik ook geen tequila. Ik keek bedachtzaam naar het scherm, en staarde naar zijn lachende foto. Pling. Een bericht. Van hem! Nou, het eerste obstakel overwonnen. Enthousiast reageerde ik terug, natuurlijk binnen een paar seconden. Hoezo hard to get?

Hij was leuk. Heel leuk. En grappig en we bleven uren chatten. En de volgende dag ook en de dag daarna. En toen vroeg hij me mee op date. Zoals ik hoopte was hij – thank god – geen Netflix en chill guy. Èn hij was ‘anders’ want hij vroeg me mee op date naar de dierentuin. Nou, als je één plek bedenkt, waar je op de eerste date in ieder geval nìet meteen het bed induikt, dan is het dat wel, dacht ik.

Zaterdagmiddag. De meest aseksuele date van mijn leven vond plaats. Het was gezellig. Heel gezellig. We kletsten, lachten, keken naar de aapjes en aten patat. We hadden het zo naar ons zin dat we, toen we de dierentuin uit liepen, nog geen afscheid van elkaar wilde nemen.

We gingen ergens wat drinken. En hier loerde het gevaar. Zodra we de aseksuele locatie verlieten, steeg de spanning. We voelden ons tot elkaar aangetrokken en hoe meer biertjes we dronken hoe meer de spanning tussen ons toenam.

‘Deze avond was magisch’

Geen Rioja, maar bier en ook geen filosofische gesprekken, maar tongzoenen in de hoek van het café. Classic. We wisten niet hoe snel we weg moesten komen en namen zo snel als we konden een Uber naar zijn appartement. In de taxi was het moeilijk om onze handen thuis te laten en eenmaal bij zijn voordeur trokken we de kleren van elkaars lijf.

Oké, niet helemaal volgens plan. Misschien hadden we bij de uitgang van de dierentuin afscheid moeten nemen. Maar misschien ook niet. Deze avond was magisch en hij was zó sexy met zijn blonde lokken en lang, gespierd postuur.

We hadden het leuk en het bleef niet bij die ene keer. Bij de tweede date dronken we Rioja en bij de derde date filosofeerden we tot diep in de nacht. En wie weet kopen we, misschien ooit, samen een huis…

