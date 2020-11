Erotisch verhaal: ‘Dit was reuze onhandig, maar weerhield ons niet van ons seksavontuurtje’

Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag. Deze week: niet zo stiekem seksen in de badkamer.

‘Zo zeg, dat was spannend. Mijn allereerste relatie en voor het eerst schoonouders ontmoeten. Het was een gezellige avond, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik enorm blij was toen het einde naderde. Na een avond vol politieke discussies en anekdotes over hun vakanties had ik vooral zin om samen met mijn vriend te slapen. Of nouja, slapen… Om met mijn vriend het bed in te duiken.

Wat een verademing toen we thuis waren. Een heuse ontlading. En wat voor ontlading… We hadden zoveel zin in elkaar en waren helemaal opgewonden. We konden elkaar bij de voordeur al wel bespringen, maar helaas: we waren niet alleen. Hij woont met drie andere vrienden en die waren ook thuis. Niet bepaald ideaal om uitgebreid seks te hebben in een studentenhuis waarbij de muurtjes niet dikker zijn dan een centimeter.

Hmm. Waar in het huis konden we uitgebreid ons gang gaan? Aha! De badkamer.

Dit was een nieuwe plek voor ons om seks te hebben. Hij zette de douche aan en warm water stroomde over onze lichamen. Heerlijk was het om te zien hoeveel zin hij in mij had. Zijn piemel was hard en gleed langzaam en soepel tussen mijn billen. Oh, wat is dat een heerlijk gevoel. Ik word hier altijd zo opzettend opgewonden van.

Met mijn hand leidde ik zijn piemel in mij. Ik zocht in de stomende hitte naar iets om me aan vast te houden. Ah, het douchegordijn. Een ideaal voorwerp om mezelf aan vast te houden, dacht ik. Terwijl hij op en neer in mij gleed en sensuele stoten uitdeelde, klemde ik me hijgend vast aan de stang van het douchegordijn.

Ik greep. En genoot. Dit was zo lekker. En zo geil.

Ik stootte mijn billen tegen hem aan, gaf tegengas en wilde harder geneukt worden. Hoe intenser ik in het moment leefde, hoe steviger ik de stang vasthield.

Ik kwam, bijna. Ik voelde het opkomen. Maar toen: BAM. Een harde klap. De hele stang met het douchegordijn viel van de muur. Een herrie, niet normaal. Hadden we ons juist verplaatst naar de badkamer om ongestoord onze gang te gaan, een plek waar de huisgenoten ons niet zouden horen, werd alsnog iedereen wakker. We waren geschrokken, maar eerlijk: we moesten vooral keihard lachen.

Dit was reuze onhandig, maar weerhield ons niet van het hete seksavontuurtje. Die zorgen waren voor de volgende dag. We gingen verder waar we gebleven waren. O, o, wat voelde zijn natte lichaam lekker tegen de mijne aan. Bij de tweede ronde hadden we geen opwarming meer nodig. Met zijn stijve pik in mij schreeuwde ik het uit van genot. Het huis was toch al wakker. Kon mijn schreeuwende orgasme er ook nog wel bij.’

Jouw dirty little secret

Wil jij jouw erotische verhaal ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Via deze link kun je jouw avontuur of fantasie insturen. Geen zorgen, het blijft ons geheimpje.

