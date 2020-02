Erotisch verhaal: ‘Wilt u meer voelen, dokter?’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een ondeugend rollenspel.

‘Mijn vriendin, we zijn bijna drie jaar bij elkaar, kickt echt op erotische verhalen. Op VIVA.nl weet ze ze precies te vinden. Zo nu en dan legt ze zo’n spannend verhaal van een lezeres aan mij voor – gewoon omdat ze ons erin herkent. Maar soms ook ‘ter inspiratie’, om nieuwe ideeën te delen. En nu bedachten we om een van onze eigen verhalen te delen, maar dan vanuit mij, de man. Dus bij deze.

Omdat we al een tijdje samen zijn en ons seksleven wel spannend willen houden, spelen we af en toe een rollenspel; deze keer was het doktertje. Zij was de patiënt, ik de dokter. Huisarts, om precies te zijn. We zaten allebei volledig in onze rol. Zij had pijn, ik ging haar onderzoeken. Ik vroeg haar om zich uit te kleden en heel rustig trok ze haar jurkje uit. Ze droeg geen bh en alleen in haar leren laarzen en met haar witte, kante slip nog aan, stond ze voor mijn neus.

Met mijn handen verkende ik haar blote lichaam alsof ik het voor de eerste zag. Ik spreidde haar benen, want: ‘anders kan ik mijn werk niet goed doen’, opperde ik. Ik streelde haar bovenbeen, masseerde haar rug en deed net alsof ik haar grondig onderzocht als een echte dokter.

Ik beval haar om plat op d’r buik te gaan liggen. Dat deed ze. Voorzichtig vonden mijn handen een weg naar haar billen. Haar prachtige, ronde billen die ik uit duizenden herken. ‘Dokter, wat doet u nu?’, stamelde ze, toen mijn hand zich om haar bil vormde. Ik moest mijn lach inhouden. Mijn vriendin is altijd overdreven goed in haar rol, ik daarentegen moet altijd wennen.

Ik herpakte me meteen toen ze mijn hand vastgreep en zich naar me toe draaide. ‘Wilt u meer voelen, dokter?’ Ze ging rechtop zitten en bracht mijn hand naar haar bovenbeen. Ze leidde me verder naar haar dijen, om te eindigen bij haar slipje. ‘Voel maar hier, zei ze terwijl ze me met haar meest onschuldige blik aankeek. Vanaf dat moment kon ik me niet meer inhouden. Mijn rol was klaar voor vandaag. Ik wilde haar gewoon, als mezelf, als haar vriend neuken. Ik transformeerde van de serieuze dokter naar een botergeile vriend die zijn vriendin hard en stevig wilden voelen. Mijn vriendin was inmiddels ook uit haar rol. Ze had energie voor tien en was vastbesloten die op mij los te laten.

Haar fijne, kleine borsten bewogen mee op het ritme dat zij aangaf. Niet nu al, niet nu al, galmde er door mijn hoofd. Ik klemde me vast aan haar ronde heupen, probeerde niet te snel klaar te komen. Mijn vriendin kent me als geen ander en om dit nog heel even uit te stellen klom ze naar boven en ging ze op me zitten, op mijn gezicht. Ik proefde haar smaak; sappig, zoals altijd. Ik kuste, likte en merkte aan haar ademhaling dat ook zij niet lang meer nodig had om een hoogtepunt te bereiken.

Om ervoor te zorgen dat we ons hoogtepunt samen zouden delen, trok ik haar terug op bed. Nu lag ze, met haar rode wangen onder me. Ik stootte in haar en het duurde niet lang tot we beiden hijgend en buiten adem schokkend in het bed lagen. ‘De volgende keer blijven we langer in onze rol’, zuchtte mijn vriendin. Ik kon amper ja knikken. De dokter en zijn patiënt waren gesloopt – en samen vielen ze in een diepe slaap.’

