Erotisch verhaal: ‘Ik voelde meteen donkere, geile energie bij jou’

Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag verteld worden. Deze week: hete gesprekken met een collega.

‘Aandachtig probeerde ik naar je te luisteren. Het was mijn allereerste bijeenkomst met collega’s bij mijn nieuwe werk. Jij oogde zakelijk en netjes, maar iets in mij voelde een donkere, geile energie bij jou. Ik kon me onmogelijk concentreren.

Of jij hetzelfde bij mij voelde wist ik niet. Ik begreep mezelf niet eens. Je was niet het type waar ik normaal op val en je was notabene mijn collega. Ik moest mij gedragen en liet mijn gedachtes rusten.

Maar toen waren we samen op weg naar een klus en begon jij in de auto nogal persoonlijk te vertellen over je seksleven. Je vertelde over je interesse in SM, over het verlangen naar meer spanning. Ik spitste mijn oren. Hier wilde ik meer van weten.

Mijn gevoel was juist. Jij had die duistere kant die ik vanaf het begin al voelde. De gedachte aan wat jij allemaal met vrouwen deed wond mij op. Ik fantaseerde hoe je mij in de boeien zou slaan, mij hard van achteren zou nemen. Maar ik zei niets. Ik hield dit voor mijzelf, want ik wist immers niet of jij dit ook bij mij voelde. En ja, we waren collega’s: dit kon niet.

Eenmaal terug op kantoor spraken we er niet meer over, maar die god damn aantrekkingskracht naar jou werd alsmaar heviger. Hoe kon ik mij op werk concentreren, terwijl mijn hoofd overliep met geile gedachtes? Over hoe je handen stiekem in mijn slipje zouden verdwijnen. In de kantoorruimte, waar ik mij zou ontfermen over je stijve pik. Hoe jij mij zou nemen op de vergadertafel. Mijn fantasieën maakte mij helemaal gek.

“Je schreef wat je met mij van plan was. Ik hield het niet meer. Door jou was ik 24/7 geil”

Ik deed mijn best om mij te beheersen. Dagen vlogen voorbij en we zagen elkaar weinig. Ik was gerustgesteld. Mijn geilheid was maar een opwelling. Tot opeens een zakelijke bespreking tussen ons via WhatsApp een hele andere wending kreeg. Ik merkte je interesse en wist: dit is wederzijds.

Vanaf dat moment was ik verslaafd aan de hete gesprekken met jou. Je vertelde over je avonturen. Vroeg of ik ervaring had met SM. Hoe ver ik wilde gaan en waar ik naar verlangde. De hele dag ging dit door. Je stuurde foto’s van je kast met honderden speeltjes. Vibrators in alle soorten en maten. Leren pakjes. Zwepen. Ik was geïnteresseerd in jouw wereldje, wilde dit ook ontdekken.

Je schreef wat je met mij van plan was. Ik hield het niet meer. Door jou was ik 24/7 geil.

In de avond belde je me op. We praatten tot diep in de nacht, of ja, praten… We geilden elkaar op. Naakt lag ik met mijzelf te spelen in bed terwijl ik jou aan de andere kant van de telefoon hoorde. Eindelijk. Ik kon het zeggen. Ik uitte voor het eerst mijn fantasieën die al weken door mijn hoofd spookten. Ik kon niet wachten om je pik te ontmoeten. Hem in mij te voelen. Maar voor nu moest ik geduld hebben.

Terwijl ik speelde met mijn klit, luisterde ik naar je mannelijke stem. Onbeschrijfelijk hoe geil jij mij maakte met enkel je woorden. Ik kon mij amper beheersen. De spanning was te intens. Ik trilde en kreunde terwijl ik je ver weg nog ergens hoorde…

De volgende dag op werk keken we elkaar diep in de ogen aan. We acteerden alsof er niets aan de hand was. Waren uiterst serieus terwijl je net iets te dicht bij mij aan het bureau kwam staan. Deze spanning… dit moest en zou escaleren.

Ons telefonisch avontuurtje was enkel het begin. En ja zeker: onze geilheid escaleerde toen je mij na een avondje overwerken meenam naar je appartement…’

Wat er toen gebeurde? Dat lees je volgende week in het vervolg van dit erotische verhaal.

Jouw dirty little secret

Wil jij jouw erotische verhaal ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Via deze link kun je jouw avontuur of fantasie insturen. Geen zorgen, het blijft ons geheimpje.

