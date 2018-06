Erotisch verhaal: ‘Ik draaide me op mijn buik en terwijl mijn vriend me gretig van achteren nam, werd alles gefilmd.’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een sekstape maken.

Ik draaide me op mijn buik en terwijl mijn vriend me gretig van achteren nam en dit filmde, speelde ik met mijn klit.

Ik lag rustig op de bank een boek te lezen toen plots mijn vriend halfnaakt voor mijn neus stond. Hij droeg slechts een sexy donkerblauwe pantalon, zonder shirt of hemd. Zijn stropdas hing er losjes bij en zijn haren zaten nonchalant in de war. In zijn rechterhand droeg hij een videocamera en ik wist precies hoe laat het was…

We wilden het altijd al eens proberen: een sekstape maken. We hadden er al vaker over gefantaseerd maar nooit nam één van ons twee echt de stap. Nu was het zover. Nu ging het gebeuren. Mijn vriend liep op me af en ik zag aan zijn grote ogen hoeveel zin hij erin had. Ik kon niet wachten en samen liepen we naar onze slaapkamer.

Mijn vriend zette de lp-speler aan en binnen no-time klonk er heerlijke jazz door de kamer. Hij richtte de camera op mij en langzaam en sensueel knoopte ik mijn witte blouse los. Voordat ik het door had lag ik totally naked op het bed. Weer had mijn vriend die grote ogen. Die grote ogen die zeggen ‘ik wil jou’. Ik spreidde mijn benen en ik voelde me sexy. Sexy en gewild. Mijn vriend gaf de camera aan mij en ik filmde hoe hij elk deeltje van mijn naakte lichaam likte.

Best lastig om een camera stil te houden wanneer je door iemand wordt bemind. Mijn vriend wist precies wat hij moest doen om mij gek te maken. Maar ik hield me in. Ik wilde niet dat ons filmpje maar enkele minuten zou duren. Ik zette de camera, gericht op ons, op een tafeltje naast ons bed en zoende mijn vriend. Ik trok zijn broek uit en met mijn ogen recht in de camera nam ik zijn stijve in mijn mond. Ik zoog hard en het speeksel droop langs mijn kin. Ik voelde me een echte pornoster. Geil en stout.

Mijn vriend trok me naar boven en duwde me op het bed. Hij pakte de camera van het tafeltje en filmde mijn naakte lichaam. Ik speelde met mezelf en kreunde. Ik was zó nat en wilde niets anders dan mijn vriend zijn stijve in me voelen. Hij wist precies wat ik dacht en met in zijn rechterhand de camera en zijn andere hand om zijn stijve, duwde hij zich zo bij me naar binnen.

Hij stootte en kreunde en ook ik ging helemaal los. Er hing een energie om ons heen die we nog nooit zo heftig hadden ervaren. Dit was iets nieuws en beiden genoten we er intens van. Ik draaide me op mijn buik en terwijl mijn vriend me gretig van achteren nam en dit filmde, speelde ik met mijn klit. Een golf van geilheid stroomde door mij heen en ik kon me niet meer inhouden. Schreeuwend kwam ik klaar. Ik had geen tijd om bij te komen want mijn vriend draaide me ruw om. Hij stak zijn stijve in mijn mond en ik gehoorzaamde braaf. Ik pleasde hem en terwijl mijn ogen weer recht in de camera keken, duurde het niet lang tot ook hij zijn hoogtepunt bereikte.

Zijn sperma droop nog langs mijn mond maar dat maakte me allemaal niets uit. Ik was bekaf. Voldaan kropen we samen in bed. Voordat we op de deleteknop drukten bekeken we – met toch wel een beetje trots – onze allereerste eigen sekstape.

