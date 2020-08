Erotisch verhaal: ‘Hij kreeg mij die avond. En wel drie keer’

Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag. Deze week: een niet zo heilige nacht.

‘Zoekt en gij zult vinden’, schrijft de bijbel. Nou. Ik zocht al vijfentwintig jaar naar antwoorden. Ik kreeg geen antwoorden noch werd ik gehoord. Er vonden wat gebeurtenissen plaats waarbij ik me – hoe zal ik het zeggen – niet kan voorstellen dat een god dat ooit zo bedoeld zou hebben. Dus nee, voor mij deed het niet zo heel veel, dat geloof.

Laat ik vooropstellen dat ik hier niet een of ander betoog houd, dit is puur mijn verhaal. En mijn verhaal is dat ik nergens meer in wil geloven, behalve in mijzelf. Ik zag vriendinnen de stad in gaan, gek doen met mannen, het leven ontdekken. Dat wilde ik ook. Ik wilde het leven leven.

En dat is wat ik deed.

Ik ontmoette leuke, nieuwe mensen. Waaronder (ja, zeker) ook mannen. De eerste keer met een man naar bed wist ik niet wat me overkwam. We hadden al een aantal dates gehad en ik had hem mijn verhaal verteld. Hij was enorm voorzichtig en zorgzaam. We deden alles op ons gemak en desondanks ik niet meteen tot een orgasme kwam, voelde dit moment fantastisch. Waar de fuck had ik al die jaren op gewacht!?

Met hem is het uiteindelijk niets geworden. Zo erg vond ik dat niet. Het was tijd om op ontdekkingstocht te gaan.

Op de beat

Luidde elektronische melodieën knalden uit de speakers. Ik draaide mij om en stond oog in oog met een leuke gast. Hij was lang en had een kort, blond kapsel. Well hello. Dansend stelden we ons aan elkaar voor, alhoewel we niet veel woorden konden wisselen door de harde muziek.

Voor even sloot ik mijn ogen en ging ik mee in de avontuurlijke vibe. Toen ik m’n ogen open knipperde, was hij weg. Ik baalde, maar niets hield mij deze avond tegen.

Net op het moment dat ik besloot naar huis te gaan, stond die cutie weer voor mijn neus. We liepen naar buiten en deden een tweede poging tot een gesprek. Desondanks ik aardig van de wereld was, kletsten we honderduit over het leven.

Of ik met hem mee naar huis wilde? Daar hoefde ik niet lang over na te denken.

Hij had een enorm appartement. Opgeruimd en modern ingericht. Het klikte tussen ons en zittend op zijn loungebank met een speciaalbiertje, vertelde ik hem mijn verhaal. Ja, over mijn geloof en zo.

Mijn handen gleden over zijn bovenbeen door naar zijn kruis. Ik keek diep in zijn grote, blauwe ogen en kneep zachtjes in zijn ballen. Zijn mond stond een beetje open, ik denk dat het door een mix van verbazing en genot kwam. We kusten en ook zijn handen gleden langs mijn lichaam. Via mijn dijen gleed hij in mijn jeans, op zoek naar mijn slipje. Maar toen stopte hij. ‘Mag dit wel? Wil je dit wel?’, vroeg hij bezorgd.

Als antwoord haalde ik een condoom uit mijn handtas. Ik legde mijn vinger op zijn zachte lippen en ontfermde me over zijn sexy lichaam.

‘Ik wil je. Nu’, kreunde hij terwijl ik zijn stijve pik diep in mijn mond liet glijden. Meer hoefde hij niet te zeggen. Dit is waar ik naar zocht. Hij kreeg mij die avond. En wel drie keer.’

Jouw dirty little secret

Wil jij jouw erotische verhaal ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Via deze link kun je jouw avontuur of fantasie insturen. Geen zorgen, het blijft ons geheimpje.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief