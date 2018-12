Erotisch verhaal: ‘Het duurde enkele seconden maar toen voelde ik zijn gespierde lichaam achter me’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een poolparty op Curacao.

‘Hartje winter en ik beleef een zwoel, zomers avontuur? Het kan blijkbaar. Met mijn crew – ik ben stewardess – verbleef ik een aantal nachten op Curacao. We hadden allemaal een drukke werkweek achter de rug en waren wel toe aan wat drankjes. Samen met een paar collega’s besloten we om naar een poolparty te gaan. Want ja, op dit warme eiland is wat verkoeling wel zo fijn. Eenmaal aangekomen leek het wel of heel Curacao op deze poolparty te vinden was.

Toen we rondkeken voelden we ons nogal ‘underdressed.’ Ja echt. Wij hadden onze leukste bikini’s aangetrokken, maar alle andere meiden hadden die juist verruild voor een sexy outfit. Ook de mannen hadden hun best gedaan om er zo goed mogelijk uit te zien. Een sexy outfit…? Ha, dat was het laatste waar mijn collega’s en ik aan hadden gedacht. Het was toch een ‘poolparty?’

We besloten er niet over in te zitten, want ja, de cocktails lonkten. Er werden 6 mojito’s op de bar gezet en dat eerste slokje, dat smaakte heerlijk. Maar terwijl ik zat te genieten van mijn verfrissende cocktail, voelde ik opeens twee ogen prikken. Ik keek op en zag de ogen van een knappe guy stralen door de schemerlampjes die aan de bomen hingen. Zijn ondeugende blik…, ik kon er niet echt om heen. Hij bleef kijken. Wat me verbaasde. Iedere meid zag er hier tiptop uit. Waarom was hij geïnteresseerd in míj? Ik stond hier, make-uploos, in een bikini, met enkel een spijkershortje eroverheen. En mijn haren? Die waren meer klitten dan krul (thank you, hitte). Hij keek vast niet écht naar mij. Ik verbeeld het me, dacht ik.

Maar nope, het was geen dagdroom. Hij liep écht op me af. Mijn hart begon sneller te kloppen. Deze guy was zo knap. En heerlijk gekleed in tropisch tenue: een beige pantalon met een nonchalant wit shirtje erop. Zijn bruine haren zaten warrig door elkaar en zijn gladde huid, tja hoe zal ik het zeggen, had zo’n heerlijke afterglow van een dag vol zon.

‘Hallo schoonheid,’ zei hij. Eh, ‘schoonheid’ als openingszin, really? Dat dacht ik, maar ik zei het niet. Ik knikte hem verlegen gedag, maar het enige dat door mijn hoofd spookte was het weer zo’n typisch zelfverzekerd type was. Die denkt dat hij iedere meid op dit eiland kan krijgen. Nou, mij mooi niet.

Driemaal raden hoe snel ik die woorden terug nam. Ha. Ha. Wat volgde was namelijk een gezellig gesprek. En mijn aanzicht, kijkend naar hem, was niet bepaald verkeerd. Om even op adem te komen besloot ik naar het toilet te gaan. Daar kwam ik een collega tegen die mij stomverbaasd vroeg hoe ik deze knappe, bekende rapper aan de haak had geslagen. ‘Eh, bekende rapper?’, stamelde ik. Ik wist van niets…

Ik liep terug en daar stond hij. Te wachten op mij. Zijn pantalon en zijn shirt had hij omgeruild voor een zwembroek. Ik staarde naar zijn gespierde torso. Zijn gespierde armen. Zijn gespierde alles. Zijn zongebruinde huid was nu nog beter te zien…

Vragend staarde ik hem aan. ‘Ik hem medelijden met jou, dat jij hier als bijna enige in je bikini staat, dus ik doe lekker met je mee,’ zei hij. Ik moest lachen – weet niet wat me bezielde –, gooide mijn teenslippers uit en sprong het zwembad in. Ik hoorde dat hij me volgde maar toen ik boven water kwam, zag ik niets. Oh, nee, sta ik nu voor lul…? Het duurde enkele seconden maar toen voelde ik zijn gespierde lichaam achter me. Hij trok me tegen zijn natte borstkast aan en fluisterde in mijn oor. ‘Mag ik je nu zoenen?’ Ik keek naar zijn sprankelende ogen en naar zijn lichaam. Hoe kon ik hier nu nee tegen zeggen? Ook al was ik vast en zeker niet zijn enige, – who cares ook – dit was wat ik op dat moment wilde en nodig had.

En dus werd deze nacht een hete zomernacht. Die bestond uit vurigheid en passie. Waar we ons eerst in het zwembad met elkaar vermaakten, zijn we erna door gegaan naar zijn hotel. Mijn collega’s heb ik die hele avond niet meer gezien, maar ze begrepen naderhand heel goed waarom ik – met die voor mij onbekende rapper – weggeglipt was. Bon bini beach…’

