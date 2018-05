Erotisch verhaal: ‘Hij kan er altijd enorm van genieten om mij helemaal wild te maken’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: geil worden op een verlaten parkeerplaats.

‘Op een warme zomeravond, ergens in augustus, was ik onderweg naar huis. Ik parkeerde, om even te pauzeren, mijn auto bij een tankstation en stak een sigaret op. Het was er erg rustig, maar dat is ook niet zo heel gek als het al na twaalven is. Ik opende de ramen van mijn Fiat 500 en met gesloten ogen genoot ik van de heerlijke tunes van Bob Marley. Even een moment voor mezelf, voordat ik de laatste kilometers naar huis moest afleggen.’

‘Ik was moe. Moe en uitgeput. Het was hectische week geweest, ik moest aanwezig zijn bij een congres aan de andere kant van het land. Maar ik wilde per se nog naar huis, ook al was het zo laat. Ik wilde mijn vriend zien. Met hem samen zijn, met hem slapen. Ik miste zijn lieve woordjes, zijn mooie, brede lach, zijn goddelijke lichaam én zijn heerlijke lul. Oh, wat wilde ik graag bij hem zijn.’

‘Ik dwaalde weg in mijn opwindende gedachten over mijn vriend en ondertussen genoot ik van de reggaemuziek. Ik sloot mijn ogen en zag mijn vriend voor me, naakt. Ik beet op mijn onderlip en mijn handen vonden langzaam de binnenkant van mijn bovenbenen. Ik was geil. Geil van mijn fantasie. Zal ik? Dacht ik. Ik keek om mij heen of ik toeschouwers had, maar nee. De parkeerplek was nog net zo onbewoond als een aantal minuten geleden. Ik zette de speakers op het hoogste volume en voorzichtig liet ik me gaan.’

‘Mijn vingers verdwenen onder mijn rokje en met gesloten ogen zag ik voor me hoe mijn vriend me van top tot teen verwende. Hij kan er altijd enorm van genieten om mij helemaal wild te maken. En precies die gedachten – toen, op dat moment – maakte míj wild. Ik kon een zachte kreun niet onderdrukken. Met mijn ene hand in mijn slipje en de andere strelend over mijn borst voelde ik een hele sensatie door mijn lichaam. Ik rilde. Ik ging klaarkomen maar ik wilde nog niet. Niet zo snel. Het moment was te heerlijk om zo snel voorbij te laten gaan. Maar ik kon het niet. Ik hield het niet. Weer zag ik het naakte lichaam van mijn vriend voor me. Zijn harde, dikke lul. Ik wilde hem in me. Ik stak twee vingers bij mij naar binnen en dat was het moment. Met een harde kreun kwam ik tot een onvergetelijk hoogtepunt.’

‘Ik snakte naar adem. Langzaam opende ik mijn ogen en het duurde even voordat ik weer back to earth was. Wat was dat intens. Toen ik weer bij zinnen was, probeerde ik me subtiel te fatsoeneren. Ik keek in de achteruitspiegel en precies achter mij was een auto geparkeerd. Geen idee of ze mee hadden genoten van mijn avontuurtje maar dat kon mij op dat moment ook helemaal niets schelen. Ik startte de wagen en met ‘Is This Love’ van Bob Marley door de speakers reed ik de parkeerplek af. Op naar mijn vriend. Naar mijn heerlijke vent die mij, toen ik thuis aankwam, nog eens van top tot teen heeft verwend.’

Beeld: iStock

