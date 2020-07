Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een heel geil trio.

‘Daar stond ze, in de lobby van het hotel. Bloedmooi als ze was. Onder een bruine, strakke jurk kwamen haar lange, slanke benen prachtig tevoorschijn. Haar zwarte haren droeg ze in een hoge staart, met zo’n pluk haar om het elastiek gedraaid. Ze was stijlvol en ongelofelijk sexy. We hadden haar op foto’s bekeken, maar je weet nooit hoe iemand er in het echt uitziet. In dit geval was ze nog tien keer mooier.

Mijn man keek mij vol verwachting aan, ging subtiel met zijn tong over zijn bovenlip. Aan dat likje, en aan de blos op zijn wangen, zag ik dat hij er wel zin in had. Meteen vond ik dat geil; mijn baby opgewonden zien raken. Daar raakte ik opgewonden van – ik wist dat we allebei zin hadden in deze avond. In dit geile avontuurtje, ons allereerste trio met een classy escort.

Ik stond op van de barkruk, streek mijn zwarte jurk glad en tuitte mijn lippen. Tevreden, zelfverzekerd en opgewonden liep ik op haar af.

We hadden van tevoren afgesproken dat ik eerst met haar alleen wilde zijn. Het was mijn eerste keer met een vrouw en ik wilde me hierin niet laten leiden door m’n baby. Love him, maar dit was ook iets wat ik zelf moest doen.

Ze was kalm en haar rustige energie was aanstekelijk. Na een wijntje te hebben gedronken, nam ik haar mee terug naar de bar waar mijn man comfortabel zat te wachten. Hij nam een slok van zijn whisky en stond galant op om ons te begroeten. Het was ook zijn eerste keer met een escort.

In de hotelkamer openden we een fles witte wijn. We hadden niet bezuinigd op de kamer en zaten in de chique zithoek. We kletsten. Dan zei hij iets, zei zij wat, zei ik wat. Er werd gelachen, fonkelende ogen kruisten elkaar net iets te lang. Ik keek naar haar, zij keek naar mij. Ik keek naar mijn vriend, hij keek naar mij. De sfeer was heerlijk, de spanning bouwde op. Bij iedere slok voelde ik de seksuele energie tussen ons drieën opborrelen.

Wij, zij en ik, zaten naast elkaar op de bank. Haar hand legde ze op mijn been.

Knetter. Knetter. Knetter. Vuurwerk.

Ik voelde me opgewonden worden.

Ik zag mijn vriend kijken.

Haar hand ging richting mijn haar.

Knetter. Knetter.

Ik zette mijn glas neer, en boog me naar haar toe.

We kusten. Haar hand kroop langzaam omhoog. Met haar gemanicuurde vingers zette ze subtiel stapjes op mijn been, naar boven, richting mijn kruis. Tegelijkertijd nam ik haar gezicht, haar fluweelzachte gezicht, in mijn handen.

Ik voelde de ogen van mijn vriend prikken. Ik nam haar hoofd steviger vast.

Zodra haar hand mijn kruis bereikte, duwde ik haar hand weg en ik stond op.

Ik keek haar aan, ik keek mijn vriend aan. Ik liep door, draaide me om en liet me op het bed vallen.

Mijn benen gespreid. Met mijn hakken richting de hoeken van het bed.

In mijn ooghoek zag ik de dikke bobbel in de broek van mijn man. In zijn chique pantalon.

Ze begreep mijn hint en kwam op me af.

Voor me ging ze door haar knieën. Ze zat op de grond en ging met haar handen tussen mijn benen. Trok mijn slipje uit. Ze boog voorover en likte. Ze likte zo zalig. Deze meid wist wat ze deed. Dat wist ze heel goed.

Ik gooide mijn hoofd naar achter, sloot mijn ogen, gaf me over. Kijkt mijn vriend nu echt naar ons? Dan moet ik een showtje geven.

Ik kreunde.

Kreunde nog een keer.

Zij ging door. Steeds heter, sneller, luidruchtiger.

Oh god.

Ga door.

Ik kan komen.

Ga door.

Ze ging door. Mijn vriend kwam dichterbij staan.

‘Ik kom!’

‘Ik kom!’

‘Ik kom!’

Kreunde ik.

Ik liet me helemaal gaan. Wat een fantastisch orgasme. Wat heerlijk dat mijn vriend naar ons keek. En wat heerlijk dat zij dit heerlijk vindt om te doen.

Even bleef ik nog liggen. Liggen nagenieten.

Zij stond op. Veegde haar mond met haar vinger af. Ze lachte, keek me aan, blies me een kusje en draaide zich om naar mijn vriend.

Ze ging dansen.

Dansen en strippen.

Strippen en dansen.

Ze ging met haar handen richting zijn kruis. Maakte zijn riem los, deed zijn gulp open. Hij deed zijn boxershort omlaag.

Ze duwde hem terug in de fauteuil.

Ze nam plaats op zijn schoot terwijl ze haar jurk omhoog trok.

Ik keek uit op haar ronde billen, haar roze lingerie van kant, de soepele bewegingen die ze maakte met haar heupen.

Opeens draaide ze zich om. En ging ze staan.

Ze liep naar mij toe en bleef voor het bed trok ze haar slipje omlaag en stapte ze met kleine stapjes uit haar broekje. Ze dook op me, begin me opnieuw te likken.

Ik kreunde.

Ze stopte.

Stond op.

Ging weer op mijn man zitten.

Ze draaide zich om, keek me aan en duwde zijn stijve pik bij haar naar binnen.

Daar gingen die heupen weer. Langzaam op en neer.

Ik kon het hoofd van mijn man net niet zien. Maar ik hoorde hem kreunen. Die vertrouwde kreun die ik zo goed ken.

Ik spreidde mijn benen. Was high van de wijn en van het orgasme.

Ik was weer opgeladen voor een tweede keer.

Speelde met mezelf terwijl ik naar hen keek.

Ik hoorde mijn vriend harder kreunen.

Harder en harder.

Opeens stopte ze.

Ze klom van hem af.

Pakte zijn hand.

Ze duwde hard tegen de binnenkant van mijn knieën. Ik haalde mijn benen nog verder uit elkaar.

Ik wilde het allemaal. Ik wilde alles.

Ze klom op mijn gezicht.

Mijn man klom achter haar.

Ik likte haar. Hij kwam bij mij naar binnen.

Ik likte. Likte. Likte alsof het de laatste Magnum ter wereld was.

Ik was wilde, geil en helemaal high on love.

Mijn man stootte en stootte. Harder en harder.

Ik hoorde hem grommen.

Ik weet wat dat betekent: hij komt bijna klaar en hij deed zijn best om zijn orgasme uit te stellen.

Ik begreep precies hoe hij zich voelde.

De spanning, de extase, de onmenselijke opwinding die wij beiden ervoeren was niet meer te houden.

Zijn ademhaling schokte en zij wipte harder en harder op mijn gezicht tot en ik deed nog beter mijn best.

Zij kreunde. Gooide haar staart naar achter. Greep met haar handen naar haar borsten.

Ze kwam.

En ik ook.’

