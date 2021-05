Erotisch verhaal: Escortdame als cadeau voor m’n vriend

Erotische verhalen waar je rode oortjes van krijgt: soms gewoon lekker om te lezen. Dit keer over een vrouw die een escortdame inhuurde als cadeau voor haar vriend.

Tekst: anoniem

Soms moet je wat over hebben voor de liefde. Of in mijn geval, voor m’n seksleven. Het was inmiddels net zo ingedut als het leven van een bejaarde die het achter de geraniums slijt en wacht tot er iemand langskomt, dus er moest iets gaan gebeuren.

Voordat ik mijn vriend leerde kennen, experimenteerde ik wel eens met vrouwen. Gewoon voor de leuk, voor de geil. Uiteraard was dat over toen ik hem leerde kennen en we verkering kregen: we hebben een monogame relatie. Toch bleef het me trekken en leek het me stiekem maar wat spannend om weer eens te doen. Met hem? Vond ik wel spannend, maar ergens ook wel moeilijk.

Cadeau: escortdame

Hij had er ook al wel eens over nagedacht, we hadden er zelfs wel eens over gepraat. Maar dat bleef toch vaak bij klets (niet te verwarren met kets). Tot die ene dag in september. Zijn verjaardag is halverwege de maand en wat ik ‘m nou weer moest geven, ik had geen idee. En ineens wist ik het: een escortdame. Ik las op dat moment het Seksdagboek van Heleen van Royen en zij vertelt daarin dat ze dat ook wel eens gedaan had. Leek me prachtig.

Na wat zoekwerk vond ik een dame die ik zelf vooral heel aantrekkelijk vond. Het was het tegenovergestelde van mij: lange bruine lokken en knalgroene ogen. Voelde ergens veilig, omdat hij toch verliefd op mij was geworden – met m’n korte blonde haar en blauwe kijkers. Het kadootje zou langskomen op 14 september, zijn verjaardag.

‘Een pets op m’n billen en een zoen’

Die dag zelf vertelde ik hem dat we vanavond iets leuks zouden doen. ‘Oh, wat dan schat?’, vroeg ‘ie me. ‘Dat zie je vanzelf wel. Het wordt thuisbezorgd om 19.30 vanavond.’ ‘Spannend.’

Ik vertelde hem dat ‘ie wat leuks aan moest doen en had zelf ook m’n best gedaan. Een strakke zwarte jurk met daaronder een nieuw lingeriesetje en hoge pumps. Goedkeurend keek ‘ie me aan toen ik naar beneden kwam: ‘Jij ziet er goed uit’ en hij gaf me een pets op m’n billen en een zoen.

‘Ze pakt zijn harde pik door z’n spijkerbroek heen’

Toen ging de deurbel. ‘Schat’, ‘dit is je cadeau.’ Z’n mond viel open van verbazing toen ze binnenkwam. Ze was eerlijk gezegd nog mooier dan de foto’s. ‘Maar, wat, hoe’, stamelde hij. ‘Hi, ik ben Jacqueline’, zei ze. ‘En ik ben de escort die is ingehuurd voor je verjaardag.’ Ik zag wat twijfel, maar dat sloeg snel om. ‘Nou, wat een leuk cadeau’, zei hij, terwijl ‘ie me nog steeds met verbazing, maar ook bewondering, aan keek.

Na wat drinken – bubbels voor de verjaardag – aan de eettafel, klom ze bij mij op schoot. ‘Mag ik je zoenen?’, vroeg ze. En vanaf toen ging het snel. Ze zoende me en ik werd direct nat. Ik zag dat m’n vriend het ook leuk vond, die kon zijn ogen er niet van af houden. Ze zat boven op me, met haar benen aan allebei een kant. Langzaam zoende ze me in m’n nek, naar m’n borsten waar ze mijn tepels masseerde. Een kreun ontsnapte me en ik zag dat vriendlief een stijve kreeg. ‘Kom erbij’, zei Jacqueline tegen hem. Hij stond op en kwam naast ons staan, streelde mijn haar en Jacqueline pakt zijn harde pik door z’n spijkerbroek heen, terwijl ze mij nog steeds zoende.

‘Vingeren terwijl ik je pijp’

Wij stonden op en hij mocht gaan zitten. Samen zaten we op onze knieën voor hem en trokken zijn broek uit. Zij pijpte hem, hij keek mij aan. ‘Vind je het oke?’, vroeg ‘ie. ‘Ik wil niet dat ze stopt’, zei ik. Daarna nam ik hem in mijn mond, terwijl Jacqueline mijn onderbroek uitdeed. Ze stroopte m’n jurkje op en begon me te vingeren. Ik kreunde.

Ze boog me over de eettafel en samen kwamen ze nu achter mij staan. Nadat ze me beiden hadden gebefd, moedigde Jacqueline hem aan mij te neuken. Hij kwam in me en ik voelde een warmte verspreiden. Zij stond achter hem en streelde mijn clit. Vervolgens nam zij plaats op te eettafel en terwijl ik haar borsten likte, neukte hij haar. ‘Wat geil dit’, hijgde hij.

‘Hij spuitte over haar, ik hield hem vast’

Met z’n tweeën zaten we daarna op de rand van de eettafel met onze benen gespreid. M’n vriend neukte ons om en om, terwijl wij elkaar zoende en streelde. Ze speelde met m’n tepels en ik voelde dat ik bijna zou komen. ‘Ik kom’, riep ik. Snel neukte hij mij en begon zij mijn clit te likken, terwijl ze met haar handen mijn tepels verwende. ‘O mijn god’, riep ik uit. Zo’n orgasme heb ik nog nooit gehad. Hij stootte nog twee keer en schoof hem daarna bij Jacqueline naar binnen. ‘Ah, ik kom ook’, schreeuwde hij binnen no-time. Ik ging achter hem staan en deed m’n handen om z’n pik, hij haalde hem uit Jacqueline en spoot over haar heen.

‘Wow’, zei hij. ‘Wat een cadeau.’ ‘Ik hoef nog niet naar huis hoor’, zei Jacqueline ondeugend, terwijl ze een slok bubbels nam en die over haar lijf uitspuugde. Even op adem komen en op naar ronde twee.

