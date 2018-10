Erotisch verhaal: ‘Daar stonden we dan. Bloedjegeil op het toilet van mijn oudtante’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een zondags familiebezoek dat opeens een stuk minder saai werd.

‘Zondagochtend. Buiten was het grauw. Grauw en koud. De wolken gaven de zon geen kans en af en toe ontstond er, uit het niets, een hevige regenbui. Je hoorde de druppels tegen de ramen spatten. Een ideale dag dus om samen met mijn vriendje in bed te chillen. Want ondanks het koude weer kregen wij het ontzettend warm. Van elkaar.’

‘Maar helaas. We kregen op deze vrije dag weinig tijd om ons aan elkaar en aan de lust over te geven. Ik kreeg namelijk een appje van mijn moeder dat er een familiebezoekje op de planning stond. Daar ging onze heerlijke, rustige, zondagmiddag met z’n tweetjes. Teleurgesteld kleedden we ons aan en stapten in de auto om vervolgens twee uur later, ergens in the middle of fucking nowhere, bij mijn oudtante te arriveren.’

‘”Hoe gaat het bij je nieuwe baan? Hoe bevalt jullie appartementje? Hebben jullie al plannen voor een kleine?” Het familiebezoek leek wel een kruisverhoor en ondertussen aten we ons misselijk aan de zelfgebakken koekjes van mijn tante. Die overigens heerlijk waren. Het bezoek leek evengoed een eeuwigheid te duren. Mijn vriend en ik konden niet wachten tot we hier klaar waren. Tot we, eindelijk, de tijd voor ons alleen hadden.’

‘Het hele familiebezoek duurde veel te lang en mijn vriend en ik konden maar met moeite van elkaar afblijven. Eigenlijk konden we helemaal niet van elkaar afblijven. Hier en daar raakten we elkaar intiem aan en streelden we stiekem over elkaars bovenbenen. Zeer ongepast tijdens een familiebezoek, haha, maar we konden ons écht niet meer inhouden. Het lukte niet. Toen ik stiekem met mijn hand in het kruis van mijn vriend een harde bobbel ontdekte, hield ik het niet meer. Tienduizenden tintelingen schoten er door mijn lichaam. Mijn hart klopte als een gek. Ik excuseerde me en terwijl ik naar het toilet liep, hoorde ik dat ook mijn vriend zei dat hij ‘even weg moest’.’

‘Daar stonden we dan. Samen. Bloedjegeil op het toilet van mijn oudtante. Verderop was de woonkamer, die gevuld was met allemaal familieleden. Hield dat ons tegen? Absoluut niet. Mijn vriend zoende me en zijn lippen waren een helse opluchting. Eindelijk kon ik hem proeven. Hem voelen. We bevonden ons enkele seconden in een wereld van liefde en lust.’

‘Er was geen twijfel over mogelijk. Wij zouden hier, nu, ter plekke, de liefde met elkaar bedrijven. Of ja. Noem het maar keiharde seks. Onze lust was namelijk vele malen heviger dan een passionele vrijpartij, die hier toch niet mogelijk was in een ruimte van vijf vierkante meter. Mijn vriend nam plaats op het toilet en trok mijn jurkje omhoog. Terwijl ik op hem ging zitten, schoof ik mijn string opzij en liet ik voorzichtig zijn stijve pik in mij glijden. Zijn heerlijke, prachtige stijve. Vol geilheid en verliefdheid stootten we op en neer. Op en neer, onderweg naar een hoogtepunt voor ons beide. We keken elkaar diep in de ogen en glunderen van opwinding en spanning. Zal er ooit een dag komen dat ik uitgekeken op hem raak?, dacht ik nog. Nee, dat is onmogelijk, toch?’

