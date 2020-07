Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: na een break-up volgt een stomende nacht.

‘Ik heb gevoelens voor een ander’, zei mijn vriend met een stalen gezicht terwijl ik net een uitgebreid diner voor ons had gekookt. Ik verslikte me in een hap risotto. Trillend pakte ik mijn glas witte wijn, al was het me niet helemaal duidelijk wat ik hoopte weg te spoelen. Ik wist niets uit te brengen, het enige wat ik voelde was verwarring.

‘Sorry?’, vroeg ik.

Alsof ik het niet goed hoorde had wat hij zonet zei.

‘Ik heb gevoelens voor een ander’, zei mijn vriend opnieuw.

Ik had het dus wél goed gehoord.

Mijn vriend heeft een ander.

Enerzijds kan ik het hem niet kwalijk niet nemen. Gevoelens zijn gevoelens, maar god damn, wat voelde ik me verschrikkelijk. Via de andere kant van de tafel keek hij me aan en hij praatte aan een stuk door – hij vertelde hoeveel hij van me hield, dat hij me niet kwijt wilde en dat hij evengoed vrienden wilde blijven. Bla, bla, bla, je kent het wel.

Ik had nog steeds geen woord uitgebracht en zijn gebrabbel maakte het moment alleen nog maar ondraaglijker.

Ik greep de fles wijn van tafel en liep naar het balkon. Daar hebben we een uur gepraat. Of ja. Hij heeft gepraat. Ik kon niets fatsoenlijks uitbrengen en dacht alleen maar aan hoe klote en alleen ik me de komende weken zou gaan voelen.

Mijn vriend stond op en ging.

Toen hij de deur achter zich dichtrok was het stil en kil in huis. Ik voelde mijn tranen opborrelen. Ik liep naar de koelkast en opende een nieuwe fles wijn. Terwijl ik een dikke rock playlist afspeelde en een peuk midden in mijn slaapkamer opstak, trilde mijn telefoon. Ik hoopte op mijn vriend – of ja, inmiddels mijn ex? – en hoopte dat hij zich had bedacht.

Helaas.

Maar, alsof het universum mijn eenzaamheid aanvoelde en mij wilde troosten, plopte daar een dm binnen van een oude scharrel.

Wat een timing.

Hij stuurde me wel vaker berichtjes, maar daar reageerde ik zelfden op. Nu dacht ik: who fucking cares. Afleiding. Een rebound, dat kon ik wel goed gebruiken. Ik hapte toe op zijn uitdagende berichtjes en na wat heen en weer gechat, stond hij om half twee ’s nachts op mijn stoep.

Ik opende mijn deur en was lichtelijk verbaasd. Ik dacht dat hij zou bluffen, maar hij was er echt. Ik wilde een plagerige opmerking maken, maar hij snoerde meteen mijn mond met zijn sappige lippen. Ik was vergeten hoe lang deze knappe man was, en ging op mijn tenen staan. Hij proefde hetzelfde als ik waarschijnlijk – een mix van wijn en peuken.

Ik was al aardig dronken, hij volgens mij ook, en ik zat in een achtbaan van emoties. Des te geiler en uitbundiger we deden. Hij tilde me op, liep naar mijn slaapkamer en gooide me op het bed. Recht voor mijn neus trok hij zijn kleren uit, terwijl ik met gespreide benen op hem wachtte.

Ik was die avond zó dronken dat ik me niet eens meer goed herinner wat we allemaal deden. Wat ik wel weet is dat deze man mij helemaal sloopte. Op een goede manier. Als twee hijgende roofdieren besprongen we elkaar, ruw en wild. Nadat hij me in talloze standjes had geneukt en ik het uitschreeuwde van genot, rookten we een peuk op mijn balkon. Ik kon amper op mijn benen staan, zo van de wereld was ik.

We kropen nog eventjes terug in bed waarna hij nóg niet klaar met me was. Ik voelde een tweede orgasme opkomen, maar kon me er niet aan toegeven. Die verdomde wijn maakt me altijd wild, maar zet mijn hoogtepunten on hold. Desalniettemin was ik blij dat deze geile vent mijn eenzaamheid kwam vervullen met geile stoeiseks. Hij wilde samen slapen en knuffelen, maar daar had ik geen behoefte aan. Toen hij tegen me aan kroop, bood ik aan een taxi te bestellen. Haha, dat had ik nog niet vaker gedaan maar het voelde goed.

Hij was nog niet eens de deur uit en ik viel in een diepe slaap. Na minstens tien uur slaap ontwaakte ik door geklopt op de deur.

Ik opende mijn ogen en realiseerde meteen me wat een gekke avond het gisteren was. Ik was gedumpt en had geneukt. Ik strompelde met een dikke kater mijn bed uit en keek in de spiegel… Zuigzoenen en blauwe plekken over mijn hele lichaam. Ondeugend en dankbaar lachte ik naar mezelf in de spiegel.

Ik trok een badjas en opende – zonder te checken wie er was – mijn voordeur. Daar stond mijn ex. Met een bos bloemen in zijn hand. Ik legde mijn hand in mijn nek om de sporen van gisteren te verbergen. Ik keek hem in de ogen aan en realiseerde me wat voor een pijn hij me had gedaan. Hier had ik geen zin in. Ik had even tijd nodig. Ik wilde alleen zijn en nadenken. Tijd om alles op een rijtje te zetten en om aan mijzelf te denken. Zonder mannen.’

Jouw dirty little secret

Wil jij jouw erotische verhaal ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Via deze link kun je jouw avontuur of fantasie insturen. Geen zorgen, het blijft ons geheimpje.