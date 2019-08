Erotisch verhaal: ‘Ik drukte mijn lippen op de zijne. Geil en ontembaar’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: ‘Samen met mijn vriendinnen was ik naar een comedy café in Londen. Ik kreeg het gevoel dat de ogen van deze knappe grappenmaker telkens mijn richting op keken.’

‘Vol energie rende hij het podium op. Hij was lang, droeg een zwart pak met daaronder witte Nikes en zijn lichtbruine haren had hij à la Hans Teeuwen glad naar achteren gestreken. In het eerste opzicht was ik niet eens bezig met zijn knappe look maar zodra hij zijn eerste grap begon te vertellen was ik ondersteboven.

Samen met mijn vriendinnen was ik naar een comedy café in Londen. Ik kreeg het gevoel dat de ogen van deze knappe grappenmaker telkens mijn richting op keken. Dat wanneer hij klaar was met een verhaal, net iets te lang mijn kant op tuurde. Ah dat zal toch wel niet, dacht ik. De hele zaal zat overvol en naast mij zaten nota bene nog een stuk of tien andere meiden. Ik duwde mijn gedachte weg en probeerde me op zijn optreden te focussen.

Dat verliep niet geheel soepel. In mijn hoofd bedacht ik allerlei scenario’s over dit lekkere stuk. Tot hij opeens van het podium sprong en mijn kant op liep. Ik dacht even dat ik dit nog steeds in mijn hoofd afspeelde maar toen mijn vriendin mij aanstootte besefte ik mij dat dit écht gebeurde.

Ik nipte verlegen aan mijn biertje toen hij voor mij kwam staan en een grap maakte. Oh, deze man was grappig, lekker en hij rook ook nog eens heerlijk merkte ik op toen hij zo dicht bij me stond. Maar goed, het zal wel bij dagdromen blijven, dacht ik. Hij hij zal dit vast tijdens ieder optreden bij een meid die op de eerste rij zit doen.

De show was voorbij, hij verliet het podium en in mijn hoofd kuste ik hem vaarwel. Tot nooit meer leuke, knappe grappenmaker. Of toch wel? Ik liep naar de bar om biertjes voor mij en mijn vriendinnen te bestellen toen ik een tikje op mijn schouder voelde. Daar stond híj. Ik rook zijn heerlijke parfum van zostraks. “Of mijn vriendinnen het goed vinden als hij een biertje met mij drinkt?”, vroeg hij.

Ik keek naast me om te controleren of hij het tegen mij had. Maar ik was de enige meid aan deze bar, dit moest wel voor mij bedoeld zijn. Vanbinnen maakte ik tien sprongen in de lucht maar liep zo lowkey mogelijk achter hem aan om ergens rustig te gaan zitten.

Hoe zelfverzekerd en druk deze cabaretier op het podium was, zo kalm was hij met mij. Het verbaasde me maar gelukkig was zijn humor nog precies hetzelfde. Ik lag constant in een deuk, werd overspoeld door zijn aantrekkelijke voorkomen en dat ene biertje wat we samen zouden drinken werden er al snel twee, drie, vier.

De comedy café liep leeg en op een enkeling na waren wij de enige die nog over waren. We besloten om nog ergens anders wat te gaan drinken, maar dan moest hij wel even zijn spullen achter in de kleedruimte ophalen. Ik liep achter hem aan en zodra we de donkere ruimte betraden voelde ik een tinteling van verlangen in mijn onderbuik. Alleen al de gedachten dat ik hier alleen met hem was maakte me lustig.

Ook hij voelde deze spanning tussen ons. Hij draaide zich om en toen onze gezichten elkaar probeerde in de donkere ruimte probeerde te vinden, kwamen onze lippen steeds dichter naar elkaar toe. Ruw duwde hij me tegen de muur. De combinatie van zijn dominantie en zijn heerlijke parfum zorgde ervoor dat ik mij niet meer kon beheersen. Ik drukte mijn lippen op de zijne. Geil en ontembaar. Zijn handen vonden een weg naar beneden, naar mijn slipje dat inmiddels doorweekt was van verlangen.

Ik kreunde door het gevoel dat ik kreeg van zijn vingerwerk en zijn lippen in mijn nek. Met mijn ogen gesloten trilde ik toen hij zijn vingers diep in mij bewoog. Ik wilde mij omdraaien om hem in mij te nemen. Dit vingerwerk was niet voldoende, ik wilde meer. Maar hij fluisterde in mijn oor dat ik daar maar even op moest wachten. “We zouden ergens wat gaan drinken, toch? Daarna zien we wel weer verder, ongeduldig meisje”. Ik weet niet wat mij overkwam. Meende hij dit?

Yes, dit meende hij. Gelukkig kreeg ik die avond wel mijn zijn. Nadat we na een paar drankjes de kroeg verlieten, nam ik hem mee naar ons hotel waar ik, eindelijk, zijn stijve in mij voelde. Eindelijk kreeg ik waarna ik verlangde. Eindelijk werd mijn scenario dat ik in mijn hoofd afspeelde tijdens de show met deze knappe grappenmaker werkelijkheid. Eindelijk…’

