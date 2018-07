Erotisch verhaal: ‘Hij genoot, maar tegelijkertijd smachtte hij om met ons mee te doen.’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een spannende date met een koppel.

‘Ik streek mijn satijnen jurkje recht, stapte de taxi uit en wenste mijn privéchauffeur een fijne avond. De nachtportier van het hotel opende de deur voor me en ik waande me in een grote, klassieke hal. De lichtten waren gedimd en er klonk jazzmuziek. Ik liep elegant naar de bar en bestelde een Hendrik’s Gin met tonic en veel ijs.’

‘Ik was iets te vroeg voor mijn afspraak. Dat doe ik altijd met opzet, zodat ik me nog even goed kan voorbereiden. Ik doe dit ongeveer een keer per maand, soms iets vaker. Ik heb een contract bij een bureau. Een chique, escortbureau. Onze klanten zijn netjes, hebben respect en hebben uiteraard veel geld te besteden. Deze avond had ik een ontmoeting met een rijk, getrouwd stel. Ze hadden mij uitgekozen en gaven aan een spannende avond te willen beleven, met z’n drieën.’

‘Ik nipte aan mijn drankje en tuurde naar de ingang. In de verte zag ik het koppel binnen wandelen. Ze waren rond de veertig en zagen er elegant uit. De man droeg een nette smoking en de vrouw droeg een lange avondjurk. Haar donkere haren waren opgestoken en haar lippen waren prachtig rood. Ze zagen mij zitten en ik knikte. We stelden ons aan elkaar voor, dronken een drankje en ze betaalde mij. Dat laatste gaat altijd vooraf, cash in een enveloppe. Protocol.’

‘Na een gezellig, informeel praatje, namen we de lift naar onze suite. Ik opende de deur en liep rechtstreeks naar de minibar. We openden een fles champagne en proostten op deze avond. De sfeer was ontspannen en het voelde vertrouwd. Ik keek de vrouw aan en zoende haar. Ze smaakte heerlijk. Haar lippen waren zacht. Zacht en vrouwelijk. Terwijl we zoenden keek ik de man diep in de ogen aan. Ik zag dat hij genoot. Hij genoot, maar tegelijkertijd smachtte hij om met ons mee te doen.’

‘Ik leidde haar mee naar de badkamer en wenkte naar de man dat hij achter ons aan moest komen. Ik ritste haar jurk los en liet ‘m soepel langs haar lichaam vallen. Daar stond ze. In haar prachtige, rode lingerie. Haar korset zat prachtig om haar lichaam. Ze was slank met mooie rondingen. Ik streelde haar billen en kuste haar borsten. Terwijl de man zijn blouse losknoopte, keken de vrouw en ik gewillig toe. We wilden hem naakt zien. Hem zien én voelen.’

‘Terwijl de vrouw de stijve van haar man in haar mond nam, kleedde ik mijzelf uit. Ik stapte in de jacuzzi en ging op het randje zitten. Ik spreidde mijn benen en speelde met mijzelf. Ik streelde mijn clit terwijl de man gulzig naar mij keek terwijl zijn stijve werd bevredigd door zijn vrouw. Het was zó geil. Ze namen plaats bij mij in de jacuzzi, waar we elkaars naakte lichamen uitgebreid masseerden en zoenden. Ik pakte zijn stijve lul vast en duwde hem bij me naar binnen. Ik stootte hard en het water kaatste tegen de rand van het bad.’

‘Voor mij was dit gewoon werk maar op de een of andere manier tilde dit erotisch koppel deze ontmoeting naar een hoger level. De seks was passioneel. Passioneel, sexy en buitengewoon heerlijk. Terwijl ik haar man bereed masseerde zij mijn borsten. Alles was gevoelig. We wisselden en terwijl zijn stijve bij zijn eigen vrouw naar binnen gleed, kuste ik hem vurig. Ze genoten intens en de vrouw schreeuwde het uit. De muren waren vochtig, de badkamerspiegels beslagen.’

‘Ik kroop uit de jacuzzi terwijl het stel nog hijgend lag na te genieten. Ze keken elkaar verliefd aan. Ik kuste ze en zij bedankten mij voor dit geweldig avontuur. Mijn taak was volbracht. Ik liep uitgeput het hotel uit en terwijl mijn privéchauffeur me naar huis bracht telde ik tevreden mijn welverdiende centjes.’

