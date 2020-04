Erotisch verhaal: ‘Glunderend, maar ook ondeugend keek de bruidegom me aan’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een zwoele herinnering aan de spannende bruiloft van vorige zomer.

Erotisch verhaal: een spannende bruiloft

‘Ik liep het grindpad van het landhuis op, waar de bruiloft van een kennis van mijn ouders plaats vond. Eerlijk gezegd wist ik niet eens precies wie het stel dat ging trouwen was. Ik ging mee om wat foto’s te maken, dat hadden ze gevraagd aan mijn ouders.

Het landgoed was echt prachtig en ik zag gelijk de bruidengom in de deuropening van het gebouw staan. Oh oh, opeens herinnerde ik me wie dit was. Ik kende hem van vroeger, schoot er door mijn hoofd. Beter gezegd, altijd had ik een crush op deze jongen gehad en op de middelbare school hadden we zelfs een paar dates gehad. Maar, toen ik ging studeren in de grote stad, verbak ik het contact. Ik was hem vergeten, maar nu kwam alles weer naar boven en wist ik weer hoe ongelooflijk sexy hij is. En híj ging dus trouwen. Dat was me ontgaan toen mijn moeder me informeerde over deze bruiloft…

Ik liep richting de ingang en mijn ogen gleden langs zijn perfecte lichaam dat tegen de deuropening leunde. Hij droeg een donkerblauw pak. Zijn lichtblauwe ogen glinsterde door de felle zon en hij stond nonchalant met zijn handen in zijn zakken. Ik knikte verlegen en ging ervan uit dat hij me toch niet meer zou herkennen. Het tegendeel was waar. ‘Hé Anne’, zei hij verast en liep op me af. Ik was verbijsterd dat hij überhaupt mijn naam nog wist en ik liet me overrompelen door zijn stevige knuffel en drie zoenen. Hoe blij ik wel niet was dat ik vanochtend een mooie jurk had aangetrokken.

We maakten een kort praatje en ik vertelde dat ik hier was om foto’s te maken. Ik zag hoe zijn ogen glunderden. Zal vast door deze grote dag komen, dacht ik. Ik wenste hem veel geluk en wuifde dat ik moest gaan. Mij moeder keek me verbaasd aan toen ik naast haar ging zitten. ‘Deze man kreeg zo’n glunderend op zijn gezicht toen hij jou zag, wat heb je met hem gedaan?’ Ik was me van niets bewust, maar herinnerde me precies waarom ik hem al die jaren zo leuk heb gevonden.

De ceremonie was inmiddels afgelopen en de gasten stonden buiten uitbundig te kletsen. Omdat ik hier toch bijna niemand kende besloot ik om me even terug te trekken en verderop een sigaretje te gaan roken. Ik wandelen het grindpad af naar een bospad met een houten bankje. Wat was het mooi hier. Dromend liet ik de zon om mijn gezicht schijnen toen ik opeens schrok van voetstappen naast me. Daar stond hij, de bruidegom. Hij was helemaal naar me toe gekomen, voor wat? Zonder iets te zeggen ging hij naast me zitten en zwijgend bood ik hem een sigaret aan.

Hij keek naar me, ondeugend en op een manier die me jaren geleden al deed smelten. Ik begreep het niet. Het is zijn trouwdag. Al zijn familie en vrienden waren er voor hem en hij is, hier? Hij zag de verwarring in mijn ogen en alsof hij mijn gedachte kon lezen zei hij: ‘Ik weet dat ik hier niet hoor te zijn, maar toen ik je daar net zag, was ik opeens niet meer zeker van mijn keus. Jij hebt mijn hart jaren geleden veroverd en toen, toen….’ Hij maakte zijn zin niet eens af, pakte mijn hoofd vast en zoende me. Ik was totaal verbijsterd maar liet me overrompelen door dit fijne gevoel.

Ik kuste hem terug en onze tongen verstrengelde in elkaars lust die – blijkbaar – jaren was opgespaard. Zijn ogen keken me met die herkenbare blik aan. Glunderend, maar nu ook ondeugend. Voor ik het wist tilde hij me op en lag ik in zijn gespierde armen. Hij liep iets verder naar achteren, het bospad af. Hij zette me neer tegen een brede boomstam en vervolgde het zoenen van mijn lippen, mijn nek en mijn hals. Hij greep naar mijn borsten en masseerde mijn gevoelige tepels. Ik sloot mijn ogen en dacht niet na over de gevolgen van onze daad. Daarentegen taste ik af naar benden en legde ik mijn hand op de grote bobbel in zijn pantalon. Ik wrong mijn hand in zijn broek en klemde me om zijn stijve heen. Ik masseerde hem, rustig, maar stevig.

‘Opeens keek hij me verward aan’

‘Fuck, wat lekker’, fluisterde hij in mijn oor. Een teken voor mij om door te gaan. Maar opeens stopte hij met alles waar hij een paar seconden geleden nog zo vol van was. Ik keek hem aan en zag dat hij helemaal verward was. Hij schrok van zichzelf en wist niet wat hem overkwam, of ja, wat hij zichzelf aan had gedaan. ‘Waar ben ik mee bezig?!’, kraamde hij uit. Ook mij bekroop een groot schuldgevoel. Ik kreeg een knoop in mijn maag en pakte hem vast. ‘Niemand hoeft dit te weten en jij gaat zo meteen terug alsof dit nooit is gebeurd’, fluisterde ik geruststellend.

Dit is nooit gebeurd. Nooit. Dat maakte we elkaar wijs terwijl we een paar uur later proosten op het geluk van het nieuwe bruidspaar…’

