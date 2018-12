Erotisch verhaal: ‘Ik greep zijn hand en samen liepen we zo onopvallend mogelijk naar de lift’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: stiekem tijdens de kerstborrel op kantoor.

‘Het reclamebureau waar ik werk haalt ieder jaar voor de kerstborrel alles uit de kast om er een daverend spektakel van te maken. Zo ook weer dit jaar. De glitters vlogen je om de oren en dan heb ik het nog niet over de dansende acrobaten die in doeken aan het plafond hingen. In het restaurant, waar normaal gesproken de worstenbroodjes geserveerd worden, stond een dj booth en waar ik dagelijks mijn verse jus d’orange koop, waren twee grote cocktailbars neergezet. Alle vrouwen droegen hun mooiste jurken en de mannen waren gehuld in een sexy smoking.

Mijn plus one was mijn nieuwe vriend. Samen wandelden we het grote gebouw binnen en dankzij de feestelijk aankleding en de lekkere housemuziek kwamen we al snel in de stemming. Het was een gezellige boel en verre van formeel. Ik dronk heerlijke cocktails en kletste met mijn collega’s. Toen ik naar mijn vriend keek – die zich goed vermaakte met de mannen van de salesafdeling – zwijmelde ik weg door zijn aantrekkelijke looks. Wat zag hij er toch goed uit in zijn smoking. Hij voelde dat ik staarde en onze ogen vonden elkaar. Een scheut van verlangen gierde door mijn lijf.

Hij liep op mij af. “En schat, vermaak je je een beetje?”, vroeg hij. Ik wist niets uit te brengen. Hij is zo sexy. Waarom heeft hij dit effect op mij? Mijn mond werd droog en ik nam snel een slok van mijn mojito. Ik krulde mijn lippen tot een glimlach en proostte met mijn lege cocktailglas. “Ik haal je wat te drinken”, zei hij en hij gaf me een snelle kus.

Niet veel later stond mijn vriend weer naast me met een nieuwe mojito. Alweer voelde ik de aantrekkingskracht tussen ons. Of was alleen ik degene die deze seksuele energie opmerkte? Ik wankelde zenuwachtig op mijn te hoge Jimmy Choo’s. Mijn vriend merkte het, en pakte me vast. Zijn handen omringende mijn heupen. Zijn grote mannelijke handen. Hmm, weer dat ene gevoel van verlangen gierde door mijn lijf. Net op dat moment stopte de muziek. De CEO van het bedrijf klom het podium op en greep de microfoon. Het was tijd voor een speech. Hier had ik dus totaal geen zin in.

“Ben jij niet gisteren toevallig iets vergeten op je kantoor?”, fluisterde mijn vriend verleidelijk in mijn oor. Ik keek hem vragend aan. Ik ben altijd heel secuur. Ik vergeet nooit iets. Maar toen ik de twinkeling in zijn ogen zag, begreep ik het… Ik greep zijn hand en samen liepen we zo onopvallend mogelijk naar de lift. Mijn kantoor bevindt zich op de bovenste verdieping dus als we geluk hadden, was daar nu helemaal niemand.

De liftdeuren sloten en mijn vriend en ik zoenden alsof ons leven ervan af hing. Hij proefde zacht en smaakte naar een mix van bier en prosecco. Zijn handen klampte zich vast aan mijn open rug en gleden vervolgens door naar mijn billen. Mijn cocktailjurkje was inmiddels helemaal omhoog gekropen en mijn vriend zijn pantalon hing halverwege op zijn knieën. Hij tilde mij op en duwde me tegen de muur. Onze ogen waren gevuld met lust en mijn verlangen werd eindelijk vervuld.

De lift piepte. We waren op de bovenste verdieping aangekomen. Niet dat ik hier nog iets te zoeken hadden. Ik had zojuist het meest bevredigende vluggertje ooit meegemaakt. We drukte op het knopje naar beneden, fatsoeneerde onze outfits en liepen hand in hand terug, de dansende menigte in.’

