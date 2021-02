Erotisch verhaal: ‘We waren beiden veel te gretig en konden niet wachten geile seks te hebben’

Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag verteld worden. Deze week: liefdevolle seks in een hotelkamer.

“De badkamerdeur in onze hotelkamer stond op een kier. Ik fatsoeneerde mijzelf in de spiegel en zag om het hoekje mijn vriend gluren. “Je ziet er prachtig uit, mop”, zei hij liefdevol. We waren die dag vijf jaar samen, en om het te vieren – hadden we voor één nacht een luxe hotel. Een suite met uitzicht op een prachtig meer en een slaapkamer met in het midden een bad, iets wat ik altijd al had gewild.

We genoten van een uitgebreid diner en dronken zonder moeite een hele fles champagne op die (vermoed ik) duurder was dan deze hele hotelkamer. Anyway, we vierden onze liefde en dan maak je soms een uitzondering. In de badkamer trok ik mijn jarretels omhoog en duwde ik mijn borsten omhoog in de rode body. In het midden zat een veter – veel te ingewikkeld voor mij. Mijn vriend houdt ervan als ik ‘uitpak’, dus ik wist dat hij stond te popelen om mijn nieuw lingeriesetje te bewonderen. Ik smeerde lippenbalsem op mijn lippen en liep de slaapkamer in. Ik draaide een rondje. Mijn vriend floot trots.

Rustig zoenden we. We hadden de hele avond en nacht, dus we wilden niet overhaasten. Maar dit soort gelegenheden heb je niet iedere dag, dus eigenlijk waren we beide veel te gretig en konden we niet wachten om heerlijke, geile seks te hebben in deze prachtige suite. Met mijn hand wreef ik over mijn vriend zijn rug. Steeds lager en lager. Ik zette mijn lange acrylnagels in zijn onderrug en beet in zijn nek. Ik proefde zijn parfum.

In een vloeiende beweging tilde hij mij boven op hem. We keken elkaar lang in de ogen aan en zonder dat ik het doorhad strikte hij mijn body los. Mijn borsten priemden naar voren en één voor één nam hij ze in zijn mond en kuste en likte hij ze. Hij beminde mij zoals hij al vijf jaar doet en toch geeft het mij iedere keer weer een prachtig gevoel.

Bovenop bewoog ik mijn heupen langzaam op en neer. We vreeën rustig en lief. Wanneer ik naar achteren leunde, bewoog hij met zijn wijs- en middelvinger over mijn clit. Het is niet veel anders dan anders maar toch voelde het speciaal. Deze locatie. Deze intimiteit. Ik boog voorover, proefde met mijn tong de zijne. Dit moment kon de hele nacht duren, maar we waren beide veel te opgewonden en lieten ons gaan. We ademde zwaar en ik plofte naast hem neer. “Dit gaan we gewoon de hele avond herhalen”, zei ik tegen hem terwijl ik met mijn hand door zijn borstharen wreef. Maar eerst verstopte ik mijzelf tussen zijn borstkast en zijn oksel. Ik sloot mijn ogen en viel in een diepe slaap.”

