Erotisch verhaal: ‘Dat deze grote, gespierde man een diep geheim met zich meedroeg wist ik toendertijd nog niet…’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: van vanilleseks naar plotselinge SM.

‘Ik ontmoette M. een aantal maanden geleden, in een kroeg waar we de hele avond samen hebben doorgebracht. We hebben urenlang gekletst. En met zijn looks was ook niets mis: Hij was groot, gespierd en zat vol met tattoo’s. Precies mijn type. Maar dat deze grote, gespierde man een diep geheim met zich meedroeg wist ik toendertijd nog niet…’

‘We hadden er al een aantal leuke dates op zitten, maar van seks was er nog steeds geen spraken. Ik vroeg me af wanneer dit ging gebeuren, want ik wilde deze heerlijke vent maar al te graag. Op onze vijfde date dronken we wijntjes bij hem thuis en probeerde ik wat subtiele hints te geven. We hadden het erg gezellig maar na een tijdje zei M. dat hij iets moest opbiechten. Ik kreeg het Spaans benauwd. Er spookten allemaal gekke gedachtes door mijn hoofd: Is hij getrouwd? Valt hij op mannen? Nee. Dat was het (gelukkig) niet.’

‘“Ik wil onderdanig zijn en ik wil heel graag dat jij mijn meesteres wordt”, zei hij. Even wist ik niet wat me overkwam. Ik ben van de vanilleseks. Ik heb überhaupt nog nooit een vibrator gebruikt, hoe de fuck zou ik SM-seks moeten uitvoeren? Na wat doorvragen bleek M. het heel opwindend te vinden als iemand de macht over hem heeft. Ik probeerde mezelf te overtuigen. Want dat ik van de oersaaie seks ben, wilt niet zeggen dat een ander geen recht heeft op een fetish.’

‘Na wat gegoogel en er een nacht over te hebben geslapen, waren we de volgende avond weer bij elkaar. Hij was zo aantrekkelijk en leuk, dus waarom zou ik geen poging wagen, dacht ik bij mezelf. M. was dolblij en nam mij mee naar zijn ‘speelkamer’. Het was een kleine, donkere kamer met enkel een kingsize bed en een grote kast. Een kast waar al zijn speeltjes in liggen.’

‘Hij legde me de regels uit en voor ik het wist stond ik daar poedelnaakt met alleen een paar high heels aan mijn voeten. M. zat gekleineerd voor me en ík had de macht. Gek genoeg wond het me op. Ik kon alles met hem doen wat ik wilde. Ik bond hem met touwen aan het bed vast en zonder één woord met elkaar te wisselen ging ik voor hem zitten. Ik speelde met mezelf en vingerde mezelf tot een hoogtepunt. M. kon geen kant op, en ik zag hoe gek hij ervan werd.’

‘Dit beviel me wel. Terwijl M. nog steeds vastgebonden op het bed zat, nam ik rustig een kijkje in zijn kast. Ik zag een voorbinddildo liggen en geile gedachtes kwamen bij me naar boven. Ik keek naar M. die met watertanden naar me keek. Hij wilde dit. Ik spuugde op de dildo en bond hem voor me. Ik klom op het bed en met eerst twee vingers maakte ik M. nat. Niet veel later duwde ik de dildo bij hem naar binnen. Dit was gek, maar ook o zo geil. Hij genoot intens en ik wist niet wat me overkwam.’

‘De weken erna volgde dit rollenspel waarin hij de onderdanige was en ik zijn meesteres. Ik moest streng tegen hem zijn, maar niet alleen in de speelkamer. Ook door de dag heen verstuurden we erotische berichtjes naar elkaar. Hij moest zich gedragen – en wanneer ik niet binnen enkele minuten een reactie zou hebben – kreeg hij later die avond straf. Ik stopte hem dan in een kooi en ging rustig, op mijn gemak boodschappen doen. Pas terwijl ik na enkele uren terug was, neukte ik hem.’

‘Zo ging het maanden lang door. Maar het was just seks. Ik ging me afvragen of ik dit wel wilde. Het was spannend en geil maar verder voelde ik weinig liefde voor hem. Ik moest nadenken of ik hier wel mee verder wou. Want op deze manier stelde ik me voor niemand anders open. Met veel moeite heb ik daarom de relatie verbroken. Ik ben nu een aantal maandjes super blij met mijn nieuwe liefde. Heel soms smacht ik nog naar een hevige, harde seksbeurt. Maar eigenlijk ben ik zielsgelukkig met onze liefdevolle vanilleseks.’

