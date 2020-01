Erotisch verhaal: ‘Haar lange nagels maakte het gevoel nóg intenser’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week:

‘Met klamme handjes zaten mijn vriend en ik thuis op de bank te wachten. Alles was perfect voorbereid; we hadden kaarsjes aangestoken, een rustig muziekje aangezet en genoeg flessen wijn ingeslagen (waar we door de spanning maar alvast aan waren begonnen). De zenuwen gierden door ons lijf. Het was voor ons beiden de allereerste keer, de allereerste keer dat we zoiets nieuws uitprobeerden…

Hij werd mijn eerste vriendje toen ik zestien was en sindsdien zijn we nooit meer uit elkaar gegaan. We zijn elkaars eerste en hebben allebei nooit iemand anders (in bed) gehad. Nog nooit een ander naakt lichaam mogen ervaren. Nog nooit iemand zien klaarkomen, zien genieten of laten komen. Iets wat totaal niet erg is, maar wel iets waar we nieuwsgierig naar werden. Hoe zou het zijn …?

Gelukkig zijn mijn vriend en ik open tegen elkaar en gooiden we op tafel dat we beiden best wel benieuwd waren naar hoe het zou zijn met iemand anders, met een ander lichaam. We willen elkaar niet kwijt, dat staat vast. Maar toch ben je benieuwd voor andere vissen in de zee, begrijp je? Zo kwamen we uit op swingen. Na lang aarzelen maakten we een afspraak met een ander koppel. I know, right?

‘Nu ging het gebeuren. We gaven elkaar een krachtige zoen en liepen naar de deur’

En toen was het moment daar en zaten we thuis op de bank te wachten. Van tevoren hadden we een uitgebreide douche genomen, ons netjes geschoren en elkaar ingesmeerd met heerlijke bodylotion. We roken naar bloemetjes en onder mijn kort rokje droeg ik een sexy korset.

De deurbel ging. Mijn vriend en ik keken elkaar diep in ogen aan. Dit was het moment. Nu ging het gebeuren. We gaven elkaar een krachtige zoen en liepen naar de deur. In de deuropening stond een prachtig koppel, niet veel ouder dan wij. De vrouw droeg een supersexy, maar nauwsluitende zwarte kokerrok met hoge hakken en een satijnen top. De man droeg een nonchalant donkerblauw pak. Beiden hadden donkere haren en bruine, sprankelende ogen.

Ik merkte aan mijn vriend dat hij – net als ik – opgelucht was dat het stel er verzorgd en aantrekkelijk uitzag. Ik leidde ze mee naar de woonkamer en mijn vriend schonk snel de wijn in. Voorzichtig leerden we elkaar kennen en al snel merkten we dat de kennismaking en de sfeer hartstikke soepel verliep. Er was geen sprake van ongemakkelijkheid en we hadden een fijne klik met elkaar. Maar, ze kwamen natuurlijk niet om enkel een flesje wijn met ons te drinken.

De vrouw schoof dichter naar mij toe op de bank en legde haar hand op mijn blote been. Haar aanraking zorgde voor een schok door mijn lijf. Haar hand vond een weg naar boven, richting de binnenkant van mijn bovenbeen. Haar lange nagels maakte het gevoel nóg intenser en terwijl ik haar afwachtend in de ogen keek zag ik haar prachtige, volle rode lippen dichterbij komen. Ik sloot mijn ogen en voor het eerst in mijn leven proefde ik een ander, een vrouw, iets wat mij onverwachts en gek genoeg onwijs opwond.

Vanuit mijn ooghoek keek naar mijn vriend en zag hem genieten van het uitzicht en van de gedachte wat er nog allemaal komen ging.’

