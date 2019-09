Erotisch verhaal: ‘Haar vingers vonden een weg naar mijn slipje en vanaf dat moment was ik verloren’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: mijn eerste intieme ervaring met een vrouw.

‘Hijgend stromelde ik de trappen naar mijn appartementje op. Te zat op nog enigszins rechtop te lopen struikelde ik bijna over mijn eigen voeten. Ik giechelde wat in mezelf terwijl ik klungelig de sleutel in het slot probeerde te draaien. Ik duwde, trok en wrong maar niets lukte. Aankloppen had geen zin want mijn huisgenootje was op vakantie.

Moe van het proberen en te dronken om na te denken liet ik me tegen de deur op de grond zakken. Net op het moment dat ik een sigaret wilde aansteken (nogmaals: ik was dronken), werd de deur opengedaan. Ik viel naar binnen en keek recht in de ogen van een wildvreemde meid. Een wildvreemde, goddelijk knappe meid die enkel een topje met een string droeg.

‘Waarom wist ik hier niets van, ging er door mijn hoofd.’

Ik schrok. Verward keek ik haar aan, met nog steeds de onaangestoken peuk in mijn mond. ‘Ja ik ben een vriendin van je huisgenootje, ik mocht hier logeren totdat zij terug is van vakantie,’ Waarom wist ik hier niets van, ging er door mijn hoofd. Of wist ik dit wel en was het me ontgaan? Anyway, dit knappe meisje mocht echt wel hier logeren. No problem at all.

Terwijl ik omhoog krabbelde gleed mijn blik langs haar blote benen en lang t-shirt. Gejaagd haalde ik adem en voelde ik in mijn buik een gevoel van lust opborrelen. Dat verwarde me, soort van, omdat ik op mannen val. Stiekem verlang ik soms naar een zacht vrouwenlichaam en aangezien ik toch goed aangeschoten was maakte dit gevoel me niet ongemakkelijk.

Integendeel. Nonchalant leunde ik tegen de keukentafel en bood haar een biertje aan. Hier moest ik werk van maken, dacht ik. Dat ene biertje werd een fles wijn en al snel zaten we aan een stuk door de leukste verhalen aan elkaar te vertellen. Desondanks ik nog zatter was dan een paar uur geleden lukte het me aardig om haar te versieren. ‘Ik zie hoe je naar mij kijkt,’ zei ze opeens recht in mijn gezicht. Ik moest slikken van haar directe reactie maar aan haar manier van praten merkte ik dat ze deze aandacht allang spannend vond. Ik zei niets meer keek haar diep in de ogen aan. Voorzichtig en afwachtend boog ik me voorover naar haar toe. Ze deinsde niet terug. Klaar als een klontje: ook zij wilde dit.

‘Heel even keken we elkaar onzeker aan.’

Ik kuste haar mooie, volle lippen terwijl mijn handen zachtjes over haar blote benen wreven. Heel even keken we elkaar onzeker aan. Volgens mij vroegen we ons beiden af waar we mee bezig waren, maar lang duurde dit moment niet. Ze sprong van het keukenblad af en leidde me mee naar haar kamer. Of ja, haar kamer… De kamer van mijn huisgenootje.

Ze duwde me op het bed terwijl ze met haar mooie lichaam op me kwam zitten. Al die tijd had ik haar moeten versieren maar nu waren de rollen omgedraaid. Zij nam de leiding. Zij was de baas. Haar vingers vonden een weg naar mijn slipje en vanaf dat moment was ik verloren.

De hele nacht heb ik geen oog dicht gedaan. Likken, vingeren, zoenen, aan elkaars haren trekken, Dicht tegen elkaar aan kruipen. Wat lagen we heerlijk op het eind. We kletsten nog wat en toen de zon opkwam moesten we onszelf dwingen om te slapen.

Mijn huisgenootje en ik vertellen elkaar alles, maar dat haar bed overheerlijk ligt, dat heb ik haar nog niet verteld…’

