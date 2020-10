Erotisch verhaal: ‘Hé knapperd. Afterparty bij mij?’

Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag. Deze week: een oude scharrel.

“Het was vrijdagavond en ik lag verveeld op bed. Na een drukke werkweek had ik mij voorgenomen om vroeg te gaan slapen. Ik kneep mijn ogen dicht en dwong mezelf om te slapen. Het lukte niet, ik kon alleen maar woelen en greep naar mijn mobiel.

Ik scrolde wat door Instagram en zag in de stories dat ‘mijn scharrel’ bij vrienden aan het drinken was. Hij zag er onwijs goed uit en ik speelde de video wel drie keer af. Zal ik? Dacht ik bij mijzelf. En nog voordat ik een weloverwogen keuze kon maken, stuurde ik hem een gewaagde dm.

“Hé knapperd. Afterparty bij mij?”

Binnen no time had ik een reactie terug en ja hoor, deze man ging er lekker op in.

“Dat zou een leuke afsluiting van de avond zijn.”

Ik staarde een paar minuten naar mijn scherm. Als ik hier op in ging, had ik hem sowieso binnen een uur naast me liggen. Ik kon ook verstandig zijn, niet reageren en mijn telefoon wegleggen. Dan zou ik morgen fris en fruitig wakker worden.

Fris en fruitig. Háh. Je bent jong en je wilt wat dus drie keer raden welke keus ik maakte.

De deurbel ging en snel keek ik in de spiegel. Ik maakte een nonchalant staartje zodat het leek alsof ik geen moeite had gedaan. In werkelijkheid heb ik zonet nog even wat poeder en mascara opgedaan, de stijltang door mijn pony gehaald en mijn lichaam ingesmeerd met frisse bodylotion. Maar, dat weet hij niet.

Ik buzzde hem binnen en daar kwam hij de trap oplopen. Zijn bruinen haren hingen warrig voor zijn gezicht en hij was – like always – stylish gekleed. Hij ging dicht tegen mij aan staan en ik rook zijn mannenparfum. Zijn lippen raakten de mijne en na een intense zoen besefte ik dat onze laatste booty call al een tijdje geleden was.

Ik droeg een wijd boyfriend shirt met daaronder een sexy, donkerrode string. Mijn billen pronkten verleidelijk onder het shirt uit en hij kon het niet laten om er stevig in te knijpen. Hij gooide zijn spijkerjas op de grond en tilde me op. Met mij hoog in de lucht liep hij naar mijn slaapkamer. Hij kende de route inmiddels als de beste.

Zorgvuldig ging hij door zijn knieën en legde me neer op bed. “Liggen blijven”, beval hij. Ik gehoorzaamde en genoot van het uitzicht: een sexy vent die zich voor mijn neus uitkleedde. Hij droeg een zwarte boxer waar zijn stijve pik stevig in knelde.

Toen hij ready was, trok hij zonder genade mijn slipje uit en spreidde mijn benen. Hij knielde op de grond voor me neer en likte in een keer van mijn buik naar mijn dijen.

Zachte kusjes op mijn clit.

Sneller en sneller rondjes met zijn tong.

Hij sabbelde en zoog.

Stak twee vingers bij me naar binnen.

Ik kwam omhoog. Zittend keek ik hem in de ogen aan terwijl hij met zijn vingers in mij stootte. Met mijn heupen bewoog ik mee op het ritme.

“Kom, ik wil je helemaal”, fluisterde ik.

Dat hoefde ik geen twee keer te zeggen. Hij kwam boven me hangen en gleed met zijn stijve piemel in me. Ik kuste zijn nek en keek toe hoe hij zijn gespierde billen aanspande bij iedere stoot.

Ik was zó opgewonden.

Zó nat.

En dit was zó intens geil.

Ik duwde hem van mij af en klom bovenop hem. Nu bepaalde ik het tempo.

Eerst rustig.

Toen steeds sneller en harder.

Ik voelde zijn handen stevig op mijn heupen en samen lieten we ons helemaal gaan. Zweetdruppels gleden van mijn rug naar beneden. Mijn lichaam spande zich aan en het gevoel werd steeds intenser.

Mijn lichaam shockte en ik kneep mijn ogen dicht.

Ik kwam.

Ik kwam zo lekker.

Zo lekker.

Toen het intense gevoel vervaagde, slaakte ik een diepe zucht.

Fris en fruitig zou ik de volgende dag zeker niet zijn, maar dat was het meer dan waard.”

