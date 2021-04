Erotisch verhaal: ‘Het cliché: seks met je baas op kantoor’

Erotische verhalen waar je rode oortjes van krijgt: soms gewoon lekker om te lezen. Dit keer over een avontuurtje met een collega.

Het is cliché, echt zo ontzettend cliché, maar mijn baas. Pfoeh. Hij is overigens niet degene die mij heeft aangenomen. Toen ik hier al werkte vertrok mijn toenmalige werkgever en kwam deze man ervoor in de plaats. En wat is ‘ie knap. De eerste keer dat ik ‘m zag, kreeg ik trillende benen. Het klinkt te puberaal voor woorden, dat weet ik ook wel, maar dat pak, die brede armen, blauwe ogen en donkere huid. Hou. Op. Met. Me.

Maar hé, we zijn professioneel, dus ik heb nooit iets van een avance gemaakt. Sterker nog: ik zou niet durven. Ik wist inmiddels wel dat ‘ie vrijgezel was, net als ik, maar dat waren gewoon koffiepraat gesprekken. Al betrapte ik hem wel eens op een blik die net iets te lang bleef hangen, maar ik dacht dat ik mezelf dat inbeeldde. Zat ik even fout.

Hittegolf Bridget Jones alert

Het was vorig jaar zomer, bloedheet. Hij mailde me s middags of ik na het werk even kon blijven om nog wat te bespreken. ‘Prima’, stuurde ik terug. Het voelde als zo’n Bridget Jones moment, waarop de baas haar mailt met: ‘Skirt is missing.’ Al had ik natuurlijk wel een rok aan die tot de knie kwam, maar aan de manier van z’n mailtje voelde ik al dat er iets aan de hand was.

Die middag, toen iedereen naar huis was, liep ik naar zijn kantoor. Hij wilde overleggen over een nieuw project, dus vroeg me even bij hem te komen staan, het plan had hij uitgetekend op z’n bureau liggen. Nooit eerder hadden we zo dicht tegen elkaar aangestaan. Ik voelde z’n arm, rook z’n geur. En hoorde eigenlijk geen woord van wat ‘ie zei over dat nieuwe project.

‘Mag ik je zoenen?’

Even raakten onze vingers elkaar aan toen we allebei naar hetzelfde wezen. Hij keek me aan, lachte en ging weer verder. Ineens zei ‘ie: ‘Jij hebt geen vriend, toch?’. ‘Eh, nee..’, stamelde ik. ‘Oh, oke’. Of ik wat wilde drinken. Nou, het was vrijdagmiddag 5 uur geweest en ook nog eens een zonovergoten dag, dus een wijntje ging er wel in. ‘Lekker, zo’n vrijdagmiddagborrel’, zei ‘ie. We waren aan eht kletsen en het ging allang niet meer over het project, toen ‘ie ineens een stap naar me toe deed. Hij zei: ‘Ik vraag het maar op de man af, want wil geen gedoe krijgen. Maar ik vind je ontzettend aantrekkelijk en zou je eigenlijk wel willen zoenen. Mag dat?’. Ik geloof dat ik net zo rood werd als de rode wijn die hij dronk, maar zei natuurlijk direct ja.

En toen zoende mijn baas me. In zijn kantoor. Het was het cliché waar ik stiekem altijd al van droomde. Het was geen liefdevolle zoen, trouwens. Een geile, verlangende zoen. Ik zette m’n glas neer en trok hem mee naar z’n bureau, warop ik ging zitten en mijn benen om hem heen sloeg. Zijn handen waren overal.

‘Die buikspieren, waar haalt hij de tijd vandaan zoveel te sporten?’

Al snel had ik hem ontdaan van z’n jasje en overhemd en stond hij voor me in z’n broek. Man, die buikspieren. Waar haalt deze vent de tijd vandaan zoveel te sporten? Hij duwt me achterover en begint me te kussen van m’n tenen tot aan m’n slipje. De rok duwt hij omhoog. Ongeduldig maak ik hem los, tot ik in m’n lingerie in de kamer van m’n baas sta. Hij lacht en zegt: ‘Hier droom ik al van sinds ik je voor het eerst zag.’ Daarna loopt ‘ie naar me toe, pakt me beet en duwt me over z’n bureau. Ik sta met m’n billen naar hem toe en hij schuift m’n slipje opzij, terwijl ‘ie z’n harde pik al in me duwt. Hij pakt me vast bij m’n heupen en stoot een paar keer diep en hard, tot ik hem hoor grommen. Ik kom omhoog, ga door m’n knieën en pijp hem. Hij zegt: ‘Wacht, ik kom bijna, jij bent er nog niet.’ Ik sta op en hij gaat door z’n knieën, begint me te beffen.

Binnen no time voel ik de hitte door m’n lijf gaan en ik vertel dat ik bijna kom. Hij staat op, tilt me op en met mijn benen om hem heen, neukt ‘ie me tegen de muur. Ik voel dat hij bijna komt en precies op dat moment kom ik ook klaar. Uitgeput liggen we op de vloer van het kantoor, terwijl hij zijn slechtste gewoonte bekend maakt: ‘Sigaretje?’. Meer cliché wordt het niet, hoor. Seks met de baas met een sigaretje als dessert. Lekker.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?