Erotisch verhaal: ‘Het gevoel dat iemand me wil vind ik heerlijk’

‘Op Derde Kerstdag gaan we met de vriendengroep traditiegetrouw bij iemand thuis aan het bier. Supergezellig. Na die verplichte dagen met de familie aan het kerstdiner (ook leuk), verlang ik naar een lekker biertje, een dansje en harde top 2000-muziek.

Ik luisterde naar de verhalen van mijn vrienden. Tenminste, dat probeerde ik. Mijn gedachten dwaalden telkens af. Want híj was er ook. Mijn goede vriend waar ik stiekem een crush op heb. Er hangt altijd een bepaalde spanning tussen ons en iedereen merkt dat op. Waarom we dan nog stééds alleen ‘vrienden’ zijn, is een goede vraag. Ik krijg weinig hoogte van hem, wat ervoor zorgt dat ik juist nóg meer naar hem verlang.

Dus sta ik daar, met mijn biertje in mijn hand te dromen hoe ik hem deze avond misschien wel eens zou kunnen versieren. Maar ik krijg de kans niet. Hij is alleen maar druk in gesprek met anderen. Mijn vertrouwen in dit plannetje is steeds verder te zoeken en als we samen een sigaretje gaan roken en ik denk: dít is mijn kans, vertelt hij dat hij zo al naar huis gaat.

Hij heeft niet eens fatsoenlijk afscheid genomen; als ik terugkom met nieuwe drankjes is hij al naar de trein. Hij wil me niet, duidelijk. Ik voel me teleurgesteld en afgewezen. Ik zet het op een zuipen en maak mezelf wijs dat het ook maar beter is als we ‘gewoon vrienden’ zijn.

Ik dans, vermaak me uitstekend en vraag me niet hoe dit zo is gekomen, maar ik sta opeens met een andere vriend in een slaapkamer van ‘t huis. We kennen elkaar niet echt goed, hij zit via mijn crush in de vriendengroep. Hij is niet eens mijn type en we hebben überhaupt nog nooit echt fatsoenlijk met elkaar gesproken.

Toch sta ik daar. In de donkere slaapkamer. Met hem. Blijkbaar heb ik hem tijdens het dansen uitgedaagd, beweert hij. Ik weet van niets, wat hoogstwaarschijnlijk door de (iets te veel) biertjes komt.

Maar nu we hier toch staan, en ik zijn grote mannenhanden op mijn heupen voel, kan ik me niet beheersen om me over te geven. Ik zoek zijn lippen in het donker en druk me stevig tegen hem aan. Het gevoel dat iemand me wil vind ik heerlijk.

Ik merk hoe hard hij wordt. Hij tilt me op en gooit me op het bed. Alles gaat zó snel en ik ben zó geil. Zijn hand glijdt onder mijn jurkje en ik voel hoe hij een weg zoekt naar mijn inmiddels natte slipje. Maar opeens komt mijn besef. Waar ben ik mee bezig!? Ik duw hem van mij af en veeg mijn mond af, die kletsnat is van het wilde gezoen.

Dit kan niet. Ik wil hem helemaal niet. Ik wil zijn vriend. Mijn hoofd is error, terwijl hij nietsvermoedend verder probeert te zoenen. In paniek loop ik de kamer uit, met mijn jurkje maar half aan. Ik loop een vriendin tegen het lijf en vertel overstuur wat ik zonet had gedaan. Ze weet van mijn gevoelens voor die andere vriend en moet hard lachen dat ik mezelf in deze situatie heb gebracht.

Ze begrijpt er niets van en eerlijk gezegd begrijp ik mezelf ook totaal niet. Het enige waar ik me druk om maak is dat mijn crush hierachter komt. Misschien is er nog een sprankje hoop, dat ik sowieso zou verpesten als hij dit hoort. Mijn vriendin stelt me gerust dat niemand dit zou horen, al helemaal híj niet. Hij mag er nooit achter komen wat ik met een van zijn beste vrienden heb gedaan. Waarom is de liefde toch zo ingewikkeld…’

