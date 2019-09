Erotisch verhaal: ‘Het leek me enorm geil mijn vriend met een vrouw bezig te zien’

‘Na mijn scheiding leerde ik via een datingapp mijn huidige vriend kennen. Wat ik voor hem voelde – en nog steeds voel – is overweldigend. Ook op seksueel vlak matchen we perfect, en kan mijn lang weggestopte fantasieën met hem delen.

Eén van die fantasieën was een trio. Niet met twee mannen, ik wilde juist een keer vrijen met een vrouw. Het leek me ook enorm geil mijn vriend met een vrouw bezig te zien.

Het vinden van die vrouw leek me in eerste instantie een probleem. Mijn vriend heeft met een aantal ex-dates nog een goed en vriendschappelijk contact. Dat wist ik vanaf dag één, en vertrouw hem volledig. Een van die dates deelde mijn fantasie, dat had mijn vriend al weleens verteld.

Al snel groeide het plan om haar te vragen of ze deze fantasie met ons uit wilde laten komen. Mijn vriend is vervolgens met haar een hapje gaan eten, en heeft haar nadien ons voorstel voorgelegd. Ze voelde zich vereerd. Een paar weken later zijn we met z’n drieën uit eten gegaan. Vanaf het eerste moment was er een vertrouwde klik en we zagen het alle drie zitten om de volgende keer een stap verder te gaan.

Die bewuste dag zijn we naar haar toe gereden. We hebben samen gekookt, gegeten en zijn na het eten op de bank beland. Daar kwam van het een het ander. Ik had mijn vriend van tevoren gevraagd om te beginnen met haar te zoenen. Wat ik toen even voelde, overviel me enorm. Ik had het echt nooit verwacht want ik ben niet jaloers aangelegd, maar ik vond het enorm moeilijk om te zien.

Even overwoog ik te stoppen, maar ik ben toch doorgegaan. Het was verder een perfecte avond. Het voelde lekker, vertrouwd en geil. Ik heb ‘geholpen’ de stijve van mij vriend bij haar naar binnen te brengen, en dat was super om te zien.