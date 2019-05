Erotisch verhaal: ‘Hij was zó groot geschapen, ik had dit nog nooit meegemaakt’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: ‘Al snel merkte ik hoe goed hij met zijn grote kon omgaan. De seks was geweldig. Hij was geweldig. Er kon niets meer mis gaan, dacht ik.’

‘Ik ontmoette M. op een huisfeestje. We hadden een leuk gesprek en de blik in onze ogen verraadde dat we beiden meer van elkaar wilde dan alleen gezellig kletsen. Helaas had ik toentertijd een relatie. Ik kon er helemaal niets mee en na het feest had ik M. nooit meer gezien.

Tot een paar weekenden geleden. Ik was sinds kort vrijgezel en drie keer raden wie ik in de kroeg tegen het lijf liep. It was M. Ik keek hem aan. Hij keek mij aan. Met dank aan de iets te veel wijntjes liep ik zonder na te denken op hem af. En alsof ik de zelfverzekerdste meid van de stad was, zei ik zonder blikken of blozen: ‘Morgen gaan wij wat leuks doen!’

En inderdaad. De volgende dag gingen wij wat leuks doen. We huurde een bootje en gingen varen. Met een lekker wijntje en een pizza hadden we het samen hartstikke gezellig. We vroegen naar elkaars afknappers en ik vertelde dat opdringerige mannen en leugenaars op de bovenste plek stonden. Hij verzekerde mij geen van beiden te zijn, of course. Na afloop vroeg hij wanneer we elkaar weer zagen.

Dat werd alweer vrij snel, namelijk de volgende dag. Hij nam mij mee naar een van zijn favoriete restaurantjes en weer hadden we het super naar ons zin. We raakten niet uitgekletst en onze ogen verdronken bijna in elkaars hunkering naar meer. Aan het eind van de avond wilde ik echt nog geen afscheid nemen van deze leuke man, dus ging ik met hem mee naar huis.

We begonnen te zoenen en al snel lagen onze kledingstukken verspreid over de vloer. Toen ik hem goed bekeek, schrok ik enorm. Hij was zó groot geschapen. Ik had dit nog nooit meegemaakt en was helemaal van mijn à propos. Maar al snel merkte ik hoe goed hij met zijn grote kon omgaan. De seks was geweldig. Hij was geweldig. Er kon niets meer mis gaan, dacht ik.

We hadden leuk contact en spraken steeds vaker af. Alles was relaxed. Afgelopen week maakte we een ritje op zijn motor. Vervolgens gingen we bij hem thuis op de bank een filmpje kijken. We seksten, kletsten en dit herhaalden we volgens mij wel drie keer. Ik dacht nog steeds: deze jongen is geweldig, er kan écht niets meer fout gaan.

Maar toen we uitgeput na de zoveelste keer vrijen naakt op bed lagen, vroeg hij waar ik dit jaar op vakantie ging. Ik vertelde nog geen plannen te hebben en vroeg naar die van hem. Hij reageerde heel vaag met een plaatsnaam in Frankrijk, waar ik, ondanks dat ik best veel plekken weet, nog nooit van had gehoord. Ik vroeg waar die plek precies lag, maar ik kreeg nog steeds geen duidelijk antwoord. Ik keek hem vragend aan en was al een beetje geïrriteerd dat hij zo wazig deed.

Nu blijkt dat hij ieder jaar een nudistencamping bezoekt. Oké, nog niet zo heel erg. Maar toen ik door vroeg, proberend mijn verbazing te verbergen, vertelde hij dit ieder jaar samen met zijn opa, oma en moeder te doen. Oké, no offense. Ik ben echt niet de moeilijkste en natuurlijk heeft iedereen zo zijn voorkeuren en gewoontes, maar ik zie mijzelf deze zomer niet bepaald gezellig mee gaan naar een nudistencamping samen met zijn hele familie. Dit stond niet in mijn lijstje van afknappers, maar of de aantrekkingskracht nog steeds zo hevig is, weet ik niet zo zeker…’

