Erotisch verhaal: ”Ik hoef geen film meer te zien als jij zo voor me klaarligt schatje,’ fluisterde hij’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: samen een pornofilm kijken na het werk.

Iedereen kijkt weleens naar porno, toch? Helemaal niets mis mee. Zo ook mijn vriend en ik. Af en toe, dan trakteren we ons op een leuke ‘film’. Super opwindend om dit samen te doen en dat is dan ook meteen een boots voor onze seks. So, why not?

Het was vrijdagavond. We kwamen beiden laat thuis van werk en ploften uitgeput op de bank. Met een wit wijntje en wat afhaal sushi zaten gezellig bij te kletsen over onze werkweek. Quality time. Heerlijk. De tijd vloog voorbij. Het was inmiddels al middernacht en de derde fles wijn werd aangebroken. Ons geklets vloeide over naar tedere kusjes en onze handen grepen gretig naar elkaars lichamen. ‘Zullen we even?’ fluisterde mijn vriend. In zijn ogen zag ik direct wat hij bedoelde. En terwijl hij naar de televisie liep, kleedde ik mij stiekem alvast uit.

Hij zette de pornofilm op en draaide zich om. Zijn mond stond halfopen en hij genoot aanzienlijk van zijn aanzicht: ik, halfnaakt liggend op onze bank. ‘Ik hoef geen film meer te zien als jij zo voor me klaarligt schatje,’ fluisterde hij. Maar ik had wel zin in een filmpje. Even de lust nog meer aanwakkeren. Even nóg geiler worden.

En toen begon de scène. Twee vrouwen, een man. Ons favoriet. Ontspannen lagen we naast elkaar op de bank. Ik voelde de tintelingen van opwinding al in mijn onderbuik. En ook mijn vriend kon zijn pik niet goed in bedwang houden. Terwijl we keken hoe de twee vrouwen elkaar beminden en de man met zichzelf speelde, streelde mijn vriend iedere centimeter van mijn lichaam. De tintelingen werden heviger. Veel heviger.

Soepel gleden de vingers van mijn vriend bij mij naar binnen. En terwijl ik nog probeerde te kijken hoe de ene vrouw geneukt werd, liet ik me helemaal gaan. Genoeg ge’teased. Ik gaf me over aan mijn verlangen en sloot mijn ogen. De vingers van mijn vriend vulden me van binnen en het voelde alsof er een hemelpoort voor mij openging. Hij deed precies wat ik op dat moment wilde. Hij wist dat ik me niet lang in bedwang kon houden en het duurde daarom ook niet lang voordat ik hard mee kreunde met de pornoactrices.

Terwijl ik nog lag na te shaken van mijn intense orgasme tilde mijn vriend mij op. Ik zat op zijn schoot en ik voelde zijn stijve tegen mijn natte kruis aandrukken. Zijn handen masseerden mijn billen en onze lippen vonden elkaar. We zoenden uitbundig en ik voelde zijn pik bij me naar binnen glijden. Zijn sterke handen gaven het ritme aan en langzaam stootten we op en neer. Op en neer, onderweg naar mijn tweede orgasme. De zweetdruppels liepen langs mijn rug en zijn prachtige lippen proefde naar de witte wijn. Die film boeide ons allang niet meer. We gingen beiden op in onze eigen, geweldige seks.

Het gekreun van de porno actrices galmden door onze woonkamer maar wij waren klaar. Klaar en voldaan. Mijn vriend streelde mijn rug en kuste me teder. Dit is zo geweldig aan onze relatie. We hebben een druk leven en een ontiegelijk drukke baan maar onze geweldige seks zal ons nooit in de steek laten. Mijn vriend tilde me op en droeg me naar onze slaapkamer. Hij liep terug naar beneden om de film stop te zetten. Volgende week of misschien wel pas weer over een maand kijken we hem verder. Af en toe iets extra’s. Af en toe een beetje porno. En met een glimlach op onze gezichten vielen we samen als een blok in slaap.

