Erotisch verhaal: ‘Een uur later stond hij opeens voor mijn deur’

Na een relatie van 20 jaar zette ik er een punt achter. Het toch al niet zo fantastische liefdesleven en onze dagelijkse bezigheden waren een sleur geworden. Het was de beste keuze in mijn leven. zo blijkt nu.

Na een klein jaar alleen wilde ik mijn horizon weer verbreden en ging ik op Lexa op zoek. De eerste paar mannen waren niet interessant of ze waren maar uit op één ding. Ik vond niet wat ik zocht.

En toen kwam er iemand voorbij waarbij ik meteen dacht ‘Die is leuk!’

Ik zocht contact, en vanaf het begin kletsten we uren achter elkaar. Vaak tot diep in de nacht. Elkaar snel ontmoeten zat er niet in, want hij zat voor werk in het buitenland. Het duurde nog drie – voor ons hele lange – weken voor hij terugkwam naar Nederland.

De eerste date

Onze eerste date stond gepland voor een zaterdagavond. We zouden naar Holland Casino gaan en de uitnodiging die hij hiervoor stuurde was Mister Grey-waardig. Compleet met chauffeur en het verzoek om mezelf te kleden in een little black dress. Hij beloofde dat alles tot in de puntjes verzorgd zou zijn.

Op donderdagavond landde hij met het vliegtuig op Nederlandse bodem. Eigenlijk konden we allebei niet wachten totdat het zaterdag zou zijn. Toen kwam vrijdag, en ik kon aan nergens anders meer aan denken dan aan hem en de naderende date. Vrijdagavond belden we weer uren met elkaar en vrij onverwacht werd het bellen vervangen door videobellen. Wat was hij leuk!

De kriebels stroomden door mijn lijf en ik zei dat ik hem zo graag zou willen knuffelen. Zijn reactie zorgde voor een totale verbazing: “Dan kom ik toch gewoon naar je toe.”

En dat deed hij.

Een uur later stond hij voor mijn deur.

Haastig was ik onder de douche gesprongen en had ik een mooi lingeriesetje uit gezocht. Geen tijd om echt na te denken trok ik een eenvoudig jurkje uit de kast. Hij belde aan, ik keek hem in zijn ogen en was meteen verkocht. We kusten elkaar en stonden zeker rien minuten in de hal, elkaars lichamen verkennend, ruikend en proevend.

‘Thee dan maar?’ vroeg ik om mezelf los te maken uit onze innige omhelzing. Toen hij achter me stond in de keuken wilde ik het liefst mijn billen tegen zijn stijve aandrukken en vragen of hij me hier en nu op het aanrecht wilde nemen.

De thee was klaar en we gingen naar de woonkamer.

Hij kwam naast me zitten en we konden niet van elkaar afblijven. Tussen ons hing een grote seksuele spanning. We zoenden heftig en ik voelde hoe hij met zijn handen onder mijn jurkje op weg ging naar mijn borsten. Al heel snel lag mijn jurk op de grond en ging hij langzaam met zijn handen over de rest van mijn lijf naar beneden.

Hij legde me op de bank en deed mijn string uit. Voorzichtig bracht hij een vinger bij me naar binnen en dit deed mij al samentrekken. Al kreunen.

Een tweede vinger volgde. Hij boog voorover en zoog aan mijn tepel, kuste mijn nek en mijn buik. Langzaam ging hij verder naar beneden.

Hij likte en zoog zacht aan mijn klitje terwijl zijn vingers in mij bleven bewegen. Het gevoel was onbeschrijfelijk. Nooit eerder had ik dit gevoel meegemaakt. Het duurde dan ook niet lang voor ik spuitend klaar kwam.

‘Op mijn knieën ging ik voor hem zitten.’

Nadat ik bijgekomen was ging ik bij hem op onderzoek uit. Zijn broek stond strak gespannen. Toen ik zijn riem en knopen losmaakte sprong zijn grote stijve omhoog. Ik keek ernaar en dacht dat echt nooit zou passen. Hij zag mijn blik en lachte lief naar me. “Ik zal voorzichtig met je zijn”. Op mijn knieën ging ik voor hem zitten en nam hem in mijn mond.

Hij genoot er hoorbaar van. Zijn handen die door mijn haar woelden en steeds een lichte druk gaven om het tempo te bepalen. Het duurde niet lang of ook hij kwam klaar.

Maar we waren met elkaar nog lang niet klaar.

Ik trok de slaapbank uit en haalde er een deken uit. Allebei bloot kropen we tegen elkaar aan. De geur van hem en het gevoel dat deze man mij gaf, maakte dat ik niet kon slapen. Ik wilde hem diep in mij voelen en wel nu. Met mijn hand omsloot ik zijn stijve en begon ik zacht te bewegen. Ik richtte me een beetje op en begon met mijn andere hand zijn ballen te strelen. Hij pakte mijn beide armen vast en trok mij naar zich toe. Mijn kutje was super nat, zijn pik gleed zo in me. Wat een heerlijk gevoel!

Zijn handen op mijn billen om het tempo te bepalen. En weer voelde ik hoe ik de controle verloor en samen trok in al mijn spieren. Het werd wazig in mijn hoofd. Ik kwam zo hard klaar dat ik bang was dat de buren het zouden horen. Daarna ben ik heerlijk in zijn armen in slaap gevallen. Ik voelde me voor het eerst sinds lange tijd weer geborgen. De zon kwam al op toen hij naar huis ging, maar hij bleef niet lang weg.

Naar Holland casino zijn we nog steeds niet geweest maar na bijna een jaar kan ik wel zeggen dat niet alleen de sex fantastisch is. Ik heb de liefde van mijn leven gevonden.

