Erotisch verhaal: ‘Hulp nodig, schatje?’, zei hij. Ik schrok me te pletter en zag de sprankels in zijn ogen.’

‘Ik was al een lange tijd aan het roepen dat ik een seksspeeltje wilde. Want desondanks ik een vriend heb, was ik er evengoed nieuwsgierig naar. Nieuwsgierig naar iets nieuws, naar iets anders. Eindelijk was het zover. Het was mijn verjaardag en in diezelfde periode lanceerde VIVA een seksspeeltjeslijn. Perfect timing. Van mijn vriendinnen kreeg ik mijn allereerste vibrator: de Classique Black Stud.’

‘Het was een warme vrijdagnamiddag, een paar dagen na mijn verjaardag en ik kon niet wachten om de vibrator uit te proberen. Gelukkig was ik alleen thuis en kon ik heerlijk, in alle rust, mijn gang gaan. Hij is waterproof, dus opgewonden nam ik hem mee in de douche. Het warme water kaatste tegen mijn lichaam aan en voorzichtig zette ik de vibrator aan. Ik liet hem over mijn borsten glijden, over mijn tepels en in een vloeiende beweging door naar beneden. Door de trillingen voelde ik tintelingen in mijn hele lichaam.’

‘Wauw, wat was dit een genot. Ik sloot mijn ogen en leunde met mijn hoofd tegen de grijze tegels. Ik was zo in mijn element dat ik niet in de gaten had dat mijn vriend thuis was gekomen. Hij was de badkamer op geslopen en keek genietend naar zijn vriendin die met zichzelf aan het spelen was. ‘Hulp nodig, schatje?’, zei hij. Ik schrok me te pletter en wist niet goed wat ik moest doen. Ik keek hem verlegen aan en zag de sprankels in zijn ogen. Hij vond dit geil. Hij wilde dit ook. Ik nodigde hem uit en in no time stond hij bij me onder de douche.’

‘Hij pakte mijn gezicht beet en zoende me vol overgaven. Ik beet op zijn onderlip en ik voelde zijn stijve tegen me aan. Hij nam de vibrator van me over en wist precies het goeie plekje te vinden. Ik ontspande volledig en voelde al snel een hoogtepunt aankomen. ‘Nee, nog niet mop. Nog even wachten’, zei hij. Hij draaide me ruw om. Met mijn borsten tegen de muur en mijn billen tegen hem aan voelde ik opeens het speeltje in mij.’

‘Terwijl mijn vriend mij verwende, schreeuwde ik het uit. Dit voelde hemels. Waarom had ik dit nog nooit eerder gedaan? Hij kreunde in mijn oor dat nu hij aan de beurt was. Hij trok de vibrator uit mij en enkele seconden erna werd ik gevuld door mijn vriend zijn eigen, heerlijke, stijve. Hij nam mij en ik kreunde nog harder. Zijn handen gleden over mijn natte borsten, over mijn buik, over mijn dijen. Alles was zó gevoelig. Hij hield het speeltje tegen mijn clit aan en terwijl hij harde stootte uitdeelden, spatte ik uit elkaar. Uitgeput en voldaan lieten we ons op de grond zakken. Terwijl het water op onze hoofden kletterde zoende we elkaar. Wat was dit een euforisch moment. Een moment waarvan ik niet wist dat het bestond. Maar zeker weten een moment dat ik nog veel vaker ga beleven.’

