Erotisch verhaal: ‘Iedere aanraking voelde alsof mijn zenuwstelsel op springen stond. Puur genot’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: ‘Telkens wanneer ik naar de zwartwit foto aan de muur kijk, denk ik terug aan die ene zomerdag.’

‘Kijk naar mij, niet naar de camera. Ontspan.’ Zijn zachte woorden galmen nog steeds als een echo door mij heen. Telkens wanneer ik naar de zwartwit foto aan de muur kijk, denk ik terug aan die ene zomerdag. Ik ontmoette M. voor het eerst op een festival. Hij vertelde dat hij fotograaf was en ik reageerde enthousiast om wel eens als model te willen staan. Stiekem smachtte ik naar meer dan enkel een creatieve samenwerking, maar goed. Hij gedroeg zich uitermate professioneel en dus deed ik dat ook maar.

We hielden wat contact via de de app en een paar weken na onze eerste ontmoeting hadden we afgesproken voor een fotosessie. Ik huurde een studio af, M. regelde de rest. Ik deed mijn best, probeerde zo goed mogelijk te poseren, maar de spanning blies al mijn zelfverzekerdheid omver.

‘Draai je naar mij toe.’ Zijn stem klonk donker en hees en in samenhang met zijn geconcentreerde blik maakte dat hem ongelooflijk sexy. Nonchalant bediende M. de camera terwijl ik onopvallend zijn gespierde lichaam bekeek. Ik wilde hem bespringen. Hem vasthouden. Maar hij bleef zo keurig dat ik enkel deed wat er van me gevraagd werd. Poseren dus.

Toen M. opeens vanuit zijn camera naar mij toe kwam lopen, dacht ik: ‘nu is het moment!’ Een mix van spanning en opwinding proefde als een sappige cocktail in mijn mond. Maar mijn mond was droog. Droog en verlangend naar deze goddelijke fotograaf om mijn dorst te lessen. ‘Wil je, je lichaam iets meer naar deze kant draaien,’ vroeg M. terwijl hij voorzichtig mijn heupen vastpakte en serieuze aanwijzingen gaf.

Zijn handen op mijn lichaam. Zalig. Maar ik verstijfde van de spanning en hij merkte dit. M. liet zijn handen regelrecht los en verontschuldigde zich meteen. Ik probeerde stotterend waar te maken dat dit juist was wat ik wilde, dat ik gewoon zenuwachtig was, maar ik kreeg de juiste woorden niet uit mijn keel. Dit was zo niets voor mij.

Ik keek hem aarzelend en onzeker aan. Onze ogen vonden elkaar en ik merkte hoe de spanning zich langzaam opbouwde. Net op het moment dat ik écht dacht: ‘Nu gaat het gebeuren,’ liep M. weer terug naar zijn camera. Ik baalde verschrikkelijk. Het voelde alsof ik iets moest doen om dit moment terug te draaien, dus liep ik zo snel als ik kon naar M. toe, greep hem bij zijn gespierde armen en kuste hem vol op zijn mond. Hallo zeg!

Een paar tellen was het muisstil in de studio. Enkel de klanken van rustige muziek klonken door de speakers terwijl ik hem met een gespannen blik aanstaarde. Ik was totaal verbluft van mijn eigen impulsieve actie. Het moment tussen mijn kus en mijn verbazing leek wel een decennia te duren. ‘Ik heb het verkloot. Ik heb het verkloot,’ dreunde door mij heen. Ik wilde me net omdraaien toen M. met zijn handen strelend langs mijn kaaklijn gleed. Mijn verlangen werd beantwoord terwijl zijn zachte lippen de mijne vonden. EINDELIJK!, schreeuwde mijn innerlijke zelf.

‘En ik mij maar professioneel opstellen mevrouwtje. Maar nu ik dit weet…,’ fluisterde M. in mijn oor. Hij tilde me op en legde me neer, midden op de vloer, recht voor de camera. Hij spreidde mijn benen en met zijn gebruinde torso boog hij over mij heen. Iedere aanraking voelde alsof mijn zenuwstelsel op springen stond. Puur genot.

Na een verrukkelijke ontlading lagen we beiden uitgeput op de grond. Ik kon zo wel uren blijven liggen, maar M. stond al snel op. Ik dacht dat hij naar huis zou gaan, maar in tegendeel. Hij greep naar zijn camera. Totaal ontdaan van de lekkerste seks ooit, lag ik daar op mijn buik, poedelnaakt, midden op de vloer in de fotostudio, terwijl M. mij fotografeerden. ‘Blijf precies zo liggen,’ zei hij. Ik kon alleen maar gehoorzamen.

Een paar weken later kreeg ik een pakketje thuis gestuurd. Een grote zwart-wit foto in een prachtige lijst. M. is voor zijn werk vertrokken naar Australië maar telkens wanneer ik naar de foto aan de muur kijk word ik gevuld met warmte, denkend aan deze zalige, zwoele zomermiddag.’