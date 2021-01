Erotisch verhaal: ‘Ik bleef hem het gevoel geven dat hij het goed deed’

Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag verteld worden. Deze week: de slechtste sekservaring ooit.

“Dat sommige potjes seks niet altijd rozengeur en maneschijn zijn, kan ik beamen. Waarom ik dit zo stellig zeg? Nou, recent heb ik dan toch echt mijn slechtste sekservaring gehad. En dat durf ik best te zeggen wanneer ik het vergelijk met mijn eerdere bedpartners. Ik ga het niet mooier maken dan het was: ronduit slecht.

We hadden afgesproken voor een derde date. Ik ben naar zijn huis gegaan en we kookte en aten samen. Heel gezellig. Niet lang nadat we op de bank ploften, begonnen we te zoenen. Iets te nattig naar mijn smaak, maar ik merkte wel dat hij er zin in had. Net zoals ik. Ik was in de mood en had zin in deze leuke man. Benieuwd hoe hij zou zijn.

Al was dit enthousiasme van korte duur. Toen we in zijn bed lagen en onze kledingstukken het voor gezien hielden, kroop hij onder de dekens naar beneden. En daar begon het. Hij zette zijn handen op mijn vulva en trok mijn lippen ruw opzij. Met zijn tong dook hij erin en schudde wild met zijn hoofd. Wat gebeurde er? Ik betrapte mezelf erop dat ik met mijn gezicht een verbaasde blik opzette. Daar lig je dan, met een vent van 32 – die zou er wel raad mee weten zou je denken, toch?

Ik zette mijn verbazing opzij en ging zachtjes met mijn hand door zijn haar. “Iets rustiger,” fluisterde ik hees en glimlachte verleidelijk naar hem toen hij me aankeek. “Sorry,” stamelde hij en ging er met een vijf procent verminderde kracht weer volop in. Ik liet het toen maar gaan: deze man vond communicatie in bed blijkbaar maf, denk ik.

Ik zette mijn beste, genietende gekreun op en trok hem naar me toe omhoog. Zijn gezicht verscheen al glimlachend voor me. Hij dacht het klusje wel even geklaard te hebben. Ik zoende hem en verdween naar beneden om hem te pijpen. Hij ging steeds harder hijgen, harder kreunen. Zijn blik was helemaal vertroebeld en het leek alsof ‘ie elk moment kon ontploffen. Not under my watch, dacht ik en pijpte hem rustiger.Ik voelde zijn hand op mijn hoofd. Hij drukte mijn hoofd kort en stevig naar beneden om zo het tempo te bepalen. Ho ho! dacht ik. Deze man heeft teveel porno gekeken. Waar vrouwen het wél sexy vinden om ruw een pik achterin haar keel te krijgen. Ik duwde zijn hand weg en hield hem vast op bed. Ik doe dit op mijn eigen manier.

Ik wilde eigenlijk dat het wel snel tot een einde zou komen. Ik kwam omhoog en wilde op zijn stijve gaan zitten. Maar door mijn gedenk en geërger was ik natuurlijk helemaal niet nat. Ik deed een beetje spuug op mijn vinger om mijn vagina wat natter te maken. Hoppa! Daar draaide hij me weer wild om en prikte met zijn pik tegen m’n benen en schaambeen, met als plan om mijn vagina in te gaan. Te droog. Mijn zin was ver te zoeken, die van hem was redelijk aanwezig.

Toen hij eindelijk in me was, was dat ook niet echt waar ik op zat te wachten. Gek genoeg bewoog hij zijn bovenlichaam maar zijn onderlichaam niet, waardoor hij niet stootte maar met slappe klapjes met zijn lijf steeds op me kwam. Na een paar keer wisselen van standje hijgde hij me nog bewonderend toe: “Jij houdt het ook lang vol?!” Ik lachte beleefd, want dat was het. Een intensieve pot was het verre van.

Ik dacht aan een gesprek dat ik had met een vriendin over ‘communiceren in bed’. En dan bedoel ik niet dirty talk, maar echt zeggen wat je wil. Omdat ik niet veel te verliezen had, zei ik hem dus een aantal keer dat ik het liever anders wilde. Opbouwende kritiek vond ik het. Hij keek mij aan alsof ik Chinees sprak. Dit had hij overduidelijk nog nooit gehoord in bed. Ik liet hem zijn eindsprint maken en bleef zelf lekker liggen.

Na de seks deed ik een beetje terughoudend. Niet helemaal fair tegenover hem, ik weet het. Maar ik was zo ondertussen wel klaar mee. Ik baalde van mezelf. Niet dat ik met hem naar bed ben geweest, maar dat ik tussen de opmerkingen door echt een act opzette in bed. Ik bleef hem het gevoel geven dat hij het goed deed. Ik kreunde en zoende hem in zijn nek, logisch dat hij dénkt dat ik geniet.

Ik denk dat ik niet de enige vrouw ben. Mannen kunnen zich vaker verliezen in geilheid. Ik heb dat minder. En ik kan het hem niet kwalijk nemen. De schuld ligt bij mij en die andere vrouwen: we houden onze mond en laten die mannen maar in de waan van hun ‘talent’.

Je wensen delen in bed is makkelijker gezegd dan gedaan. Helemaal als je voor de eerste keer met iemand seks hebt. Maar eerlijk is het niet om een show op te voeren en zo’n man verbijsterd achter te laten na een laatste berichtje: ‘Ik wil het hierbij laten’. Jammer, vindt hij het, dat er geen klik is vanaf mijn kant. Seksueel in ieder geval niet nee.”

Jouw dirty little secret

Wil jij jouw erotische verhaal ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Via deze link kun je jouw avontuur of fantasie insturen. Geen zorgen, het blijft ons geheimpje.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.