Erotisch verhaal: ‘Ik dacht enkel aan mijn vriend, en hoe stom ik wel niet was geweest’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: de laatste zwoele zomeravond.

‘Een koud wit wijntje, check. Een frisse salade, check. Lekker vlees voor op de wegwerp barbecue, check. Het was vrijdag en naar vermoeden de laatste lekkere, warme na-zomeravond. Reden genoeg om samen met mijn vriend, beste vriendin en haar vriend, buiten in de tuin bourgondisch te genieten.

Wachtend schonk ik mezelf een wijntje in toen de telefoon ging. Mijn vriend; hij haalde het helaas niet om vanavond langs te komen. Iets met werk, lang verhaal, niet interessant. Ik baalde, dat kun je wel begrijpen. Gelukkig was mijn vriendin met haar vriend wel onderweg, en zodra ze arriveerden kon het proosten beginnen. De zon was nog niet eens onder en we openden de tweede fles wijn. En ja hoor, nog geen uur later was daar ook de bodem van in zicht. We waren al aardig lam toen de vriend van mijn vriendin ook nog eens een jointje uit zijn broekzak trok.

Normaal gesproken ben ik daar niet zo van, en al helemaal niet in combinatie met alcohol, maar goed. Het idee om hem aan te steken, in deze gezellige setting, klok best aanlokkelijk. Hé, het was immers weekend en vast en zeker de laatste zwoele, warme zomeravond van het jaar, dacht ik. Ja, zoals je merkt probeerde ik het mezelf goed te praten.

Anyway. Er is een reden waarom ik wiet en alcohol nooit combineer; de enkele trekjes die ik nam sloegen in als een bom. Maar niet op een verkeerde manier. Nee, nee. Ik voelde me top. Hemels. Als een vogeltje, zo vrij.

Ik voelde me zo vrij dat ik voor heel even vergat dat ik een hele lieve vriend heb, waarmee ik inmiddels al bijna twee jaar een geweldige relatie heb. En dat mijn vriendin zich ook zo vrij voelde was goed te merken. We voelden ons zo verbonden met elkaar dat we opeens met elkaar begonnen te zoenen.

Het voelde zo fijn en zacht, dat we helemaal vergaten dat haar vriend zich ook nog in dezelfde ruimte begaf. Mijn vriendin en ik gingen helemaal in elkaar op. Het zoenen werd steeds heviger en dat we er beiden uiterst opgewonden van werden was goed te merken. We streelden elkaars armen, rug en borsten.

In mijn ooghoek zag ik mijn vriendin naar haar vriend wijzen. Ze maakte een beweging van; kom er ook bij. Ik keek haar vragend aan, verbaasd dat ze het goed zou vond dat haar vriend ons ging vergezellen.

Ze zei niets. Ze pakte mijn hoofd vast en draaide me naar haar vriend toe. Voor dat ik het wist voelde ik de lippen van hem op de mijne. Intens en lustig. Ik zag hoe mijn vriendin ervan genoot, terwijl haar handen langzaam in zijn broek gingen.

De illusie – dat ik mij een paar minuten geleden nog een vrij vogeltje voelde – werd pats boem, in een keer verbroken. Ik besefte opeens heel duidelijk waar ik mee bezig was. Dit wilde ik niet. Ik duwde hem van mij af, rende naar de badkamer en riep wel tig keer sorry.

Ik was te verward en te stoned om te huilen. Ik dacht enkel aan mijn vriend, en hoe stom ik wel niet was geweest. Mijn vriendin kwam bij me kijken hoe het met mij ging. Ik kon alleen maar uitkramen hoeveel ik wel niet van mijn eigen vriend hield.

Ze knuffelde me en we hebben minutenlang in elkaars armen gelegen. Tot opeens haar vriend kwam kijken wat er op de badkamer allemaal gaande was. We keken elkaar aan, beseffend wat we hadden gedaan. Heel even voelde het awkward, maar omdat we mekaar zo goed kennen moesten we na enkele seconden alle drie hard lachen. Tjonge jonge, wat een zwoele zomeravond hè.’

