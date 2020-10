Erotisch verhaal: ‘Ik dacht maar aan een ding: ik wil jou’

Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag. Deze week: twee blikjes bier en een vrijpartij.

“Het was onze derde date en ik vond het mooi tijd om mijn mooiste lingerie setje aan te trekken, die hij (héél misschien) voor het eerst mocht aanschouwen.

We gingen een drankje doen in zijn stad, bij zijn favoriete café. We zaten aan een hoge, houten tafel en hij keek me aan met zijn prachtige, donkerbruine ogen. Damn. Ik dacht maar aan een ding: ik wil jou. Laat ‘héél misschien’ achterwegen, want ik was vastberaden deze heerlijke man vanavond nog te versieren (als je begrijpt wat ik bedoel). Terwijl hij naar het toilet liep, rekende ik af. We hadden pas ons eerste drankje op, maar zodra hij terugkwam zei ik: “Kom, naar je huis”.

Ik keek in het rond in zijn woonkamer. Hij liep op me af met twee blikjes bier en we namen een slok. Zijn halflange, blonde krullen hingen charmant langs zijn gezicht. Ik wilde hem aanraken, zoenen. Maar ik wachtte rustig af.

Ik wachtte tot we onze drankjes op hadden, maar hij maakte geen enkele move. Hij gedroeg zich nogal passief en ik besloot het heft in handen te nemen. Ik nam het blikje bier uit zijn handen en zette ze op de vensterbank neer. Hij zette een stap naar voren en drukte zijn zachte lippen op de mijne. Oké, mijn vooroordeel over zijn passiviteit nam ik terug.

Hij kuste me liefdevol en teder.

Zachtjes.

Met kleine likjes van zijn tong.

We deden het rustig aan, namen alle tijd.

Eén voor één knoopte ik zijn blouse los en langzaam kwam daar zijn prachtig gespierde borstkast tevoorschijn. Hij gleed met zijn handen onder mijn vestje en schoof het van mijn schouders. Mijn borsten priemden naar voren en mijn stijve tepels waren goed zichtbaar in mijn satijnen top.

Zoenend strompelden we naar zijn slaapkamer en daar veranderde de rust van zonet in een orkaan van lustigheid. Ik knoopte zijn jeans los en wist niet hoe snel ik zijn stijve pik in mijn handen moest krijgen. Hij had een prachtig formaat. Niet te dik, niet te dun. Niet te kort, niet te lang. Precies goed zou ik zeggen. Ik nam zijn pik in mijn handen en bewoog zijn voorhuid langzaam op en neer. Hij zoende mij en beet in m’m lippen.

Ik wilde me ontfermen over zijn stijve lid, maar net op dat moment zakte hij door zijn knieën.

Hij rukte in een keer mijn pantalon en mijn slipje naar beneden.

Knielend zat hij voor me.

Wanneer ik hieraan terugdenk voel ik hoe zijn tong over mijn clit gleed.

Hij maakte me nog natter dan dat ik al was.

Ik woelde door zijn blonde krullen en keek toe hoe hij genoot terwijl hij me likte. Ik bewoog mijn bekken mee op het ritme van zijn sublieme werk, sloot mijn ogen en nam de tijd om te genieten.

Ik wilde het rustig aanpakken.

Was van plan hem ook te verwennen en dan zouden we weer omwisselen, we hadden alle tijd.

Maar, ik kon het niet.

Ik kon me niet inhouden.

Deze man was een master. Hij raakte precies mijn juiste spot en toen hij een adempauze wilde nemen, smeekte ik hem om asjeblieft door te gaan.

“Niet stoppen.”

“Nog heel even.”

Hij gehoorzaamde en ik kreunde, hard.

“Ik kom!”.

Ik spande alles samen en toen ik totaal buiten adem weer mijn ogen weer opende, keek ik recht in zijn – jawel, prachtige bruine ogen.”

Jouw dirty little secret

Wil jij jouw erotische verhaal ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Via deze link kun je jouw avontuur of fantasie insturen. Geen zorgen, het blijft ons geheimpje.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief