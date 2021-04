Erotisch verhaal: ‘Ik f*ck je op afstand’

Erotische verhalen waar je rode oortjes van krijgt: soms gewoon lekker om te lezen. Dit keer over een corona proof avontuurtje.

De laatste keer dat ik seks had? Pff, ik kan het me niet eens meer herinneren. Dat krijg je met die lockdown en anderhalve meter regel. Mijn ouders zitten allebei in de risicogroep, dus ik durf geen coronabuddy aan. Ik ben al zo’n jaar overgeleverd aan m’n speeltjes in de lade van m’n nachtkastje en porno. En daar ben ik wel klaar mee.

Maar goed, totdat iedereen gevaccineerd is, moet ik het hiermee doen. Tenminste … Ineens kreeg ik een berichtje van J. Heb hem al een tijd niet gesproken, de laatste keer was denk ik toen we het met elkaar deden in de wc van een nachtclub in Utrecht. Een jaar of twee geleden?

We beginnen een ‘gewoon’ gesprek. Hoe het gaat, met werk, of we de coronamaatregelen zat zijn. Koetjes en kalfjes, zeg maar. Totdat ‘ie vraagt: ‘Wat doe je vanavond?’. Of ik wil afspreken. Ik geef aan dat ik dat niet durf in verband met corona en mijn ouders die risicogroep zijn. ‘We kunnen ook digitaal afspreken?’. Stelt hij voor. Hmm, had ik nog niet aan gedacht. Lijkt me wel wat. ‘8 uur met een wijntje?’, vraag ik hem. Hij stemt in.

Daten op afstand

Gek genoeg voel ik me meteen tot leven komen en lijkt het alsof ik een échte date heb: ik ga douchen, scheer de hele boel (ik bedoel, nouja. Gewoon voor mezelf) en geef de nagels een leuk lakje. Ik doe zorgvuldig m’n make-up, trek een strak jurkje aan en ga ook gewoon voor de sexy lingerie. Kan mij het schelen.

Stipt 8 uur belt ‘ie, via Facetime. ‘Hey schoonheid’, zegt ‘ie tegen me. Ik voel het meteen tintelen tot in m’n tenen. Wat is die kerel toch knap. We kletsen een beetje en drinken een wijntje, nog een. Best leuk zo, ook al zit er een beeldscherm tussen. Tot ‘ie zegt: ‘Als ik bij je was, zou ik nu naar je toebuigen en je zoenen.’ Ik krijg kriebels in m’n buik en word meteen geil. ‘En wat zou je daarna doen?’, moedig ik ‘m aan.

‘Hij zou met m’n tepels spelen’

Ondeugend kijkt ‘ie naar me. Hij vertelt dat ‘ie me daarna zou kussen, overal. In m’n nek, langzaam naar beneden. Hij zou langzaam onder m’n shirt gaan, m’n borsten aanraken en met m’n tepels spelen. Me ontdoen van mijn jurkje en daarna m’n naakte lichaam bewonderen. Hij zou met m’n tepels spelen. Terwijl ‘ie dit zegt, voel ik dat ik nat word. Ik beweeg mijn hand richting m’n kut, hij ziet het. Hij lacht een beetje en zegt: ‘Ik ben hard’. Om zijn woorden kracht bij te zetten, haalt ‘ie z’n harde pik uit zijn broek en toont hem. Normaal vind ik dit niks, maar ik word hier zó geil van.

Hij vertelt verder, terwijl ‘ie zich rustig begint af te trekken. Hij vraagt of ik een kleine striptease wil geven. Ik sta op, zet de telefoon iets verder weg en begin te bewegen. Met m’n handen over mijn lijf, mijn jurkje uit. Na een paar minuten sta ik naakt voor hem. Hij vraagt of ik naar het scherm toe wil lopen, dus dat doe ik. Ik ga zitten met m’n benen op de bank en zet m’n telefoon aan het andere eind. Hij heeft uitzicht op m’n natte kut.

‘Ik pak m’n vibrator en laat hem meegenieten’

Hij zegt dat ‘ie steeds geiler wordt, ik merk het aan hoe hij zich aftrekt. Ik hoor wat gehijg. Hij vraagt of ik niets heb om mee te spelen, dus ik loop naar m’n slaapkamer en pak mijn vibrator. Weer ga ik voor hem zitten, terwijl ik de vibrator in me steek en met m’n tepels speel. Hij blijft naar me kijken, trekt zich steeds harder af en roept geile dingen. ‘Ah wat een lekker kutje heb je’ en ‘Ik wil je zó graag echt neuken’. Ik blijf hem aankijken en begin te kreunen, ik kom bijna.

Dan zeg je dat je komt en je legt je telefoon neer, zodat ik vanonderaf naar je pik en ballen kijk. Je trekt je af en komt op je beeldscherm, precies op dat moment kom ik ook klaar en ik schreeuw het uit.

‘Wauw’, zeg je. Dat kan ik alleen maar beamen. ‘Snel weer, spreken we af. Maar eerst die telefoon schoonmaken. Nu wordt dat liedje ‘Ik f*ck je op afstand’ van Merol ineens wel heel echt.

