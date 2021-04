Erotisch verhaal: ‘Ik gaf m’n vriend een prostaatmassage’

Erotische verhalen waar je rode oortjes van krijgt: soms gewoon lekker om te lezen. Dit keer over nieuw leven inblazen in je seksleven met je partner door middel van een prostaatmassage.

Het gaat altijd hetzelfde. ‘Zullen we?’, ‘Oke’. Beetje voelen, beetje vingeren en dan lig ik onderop, jij bovenop, we ruilen van positie. Niets mis mee, hoor. Alleen het wordt wel wat saai. Datzelfde riedeltje iedere keer en dat al vijftien jaar lang. Via een artikel las ik over een prostaatmassage bij de man. Dat wilde ik wel eens proberen.

Die avond had ik m’n best gedaan. Jij kwam thuis uit je werk, ik zat in lingerie op de bank. Toen je de deur binnenkwam, vielen je ogen al bijna uit je hoofd. ‘Wat eh, heb jij nou aan?’, stamel je. Gek hoe onzeker je toch nog kunt worden van je eigen partner. ‘Nou, speciaal voor jou.’ Ik sta op en loop naar je toe, geef je een kus en voel meteen dat m’n outfit het gewenste effect heeft aan de erectie in je broek.

Verrassing bij thuiskomst

We lopen naar de keuken en ik schenk een glas wijn voor ons in. ‘Je lievelingswijn’, vertel ik. ‘Wat ben jij allemaal van plan?’, vraag je me lachend. Ik leg uit dat ik vind dat ons seksleven wel wat vernieuwing kan gebruiken en dat ik een plannetje heb om je vanavond te laten klaarkomen, zoals nog nooit eerder gebeurde. Je verslikt je bijna in de wijn en moet lachen. ‘Nou, ik ben heel benieuwd. Naar boven dan maar?’.

Ik besluit dat we het niet boven doen, maar beneden. Gordijnen dicht, kaarsjes aan en op de bank. Ik laat je zitten en kom boven op je zitten. We zoenen, je verzucht hoe lekker je me eigenlijk vindt. Je likt aan m’n borsten, kust me en streelt met je duim zachtjes m’n clit. Omdat ik in controle ben, voelt het heel anders dan normaal. Ik beweeg over je spijkerbroek met m’n onderkant en voel dat je steeds geiler wordt.

Prostaatmassage bij de man

Ik kniel voor je en begin je te pijpen. Je zegt dat je me wilt neuken en dan is het tijd om toch even in overleg te gaan. ‘Schat, ik heb iets gehoord over een prostaatmassage. Niet schrikken, ik heb me erin verdiept. De bedoeling is dat ik met een vinger jouw anus in ga en daar jouw prostaat masseer.’ Je kijkt me een beetje appelig aan: ‘Eh schat, ik hou niet zo van anale seks.’ ‘Maar het schijnt écht een heel intens orgasme te zijn. We kunnen het toch proberen?’. Je stemt in.

Binnen no time zit je in me en ik masseer met m’n vinger het stukje tussen je ballen en je anus. ‘Ah dit is echt lekker’, stamel je. Ik pak wat glijmiddel en begin dan tegelijkertijd je anus te masseren. Je vindt het lekker, ik hoor het aan je gehijg en gekreun. En dan, op hetzelfde moment dat jij weer in me stoot, ga ik met m’n vinger je anus in. Eerst met de pink, natuurlijk. Je kreunt en zegt dat je het ongemakkelijk vindt, maar ook dat ik nog niet moet stoppen.

Intens orgasme

Ik ga door en vind de prostaat. Het voelt als een hardere knobbel. Ik raak het heel voorzichtig aan en je zachte gekreun gaat over in harder gekreun. ‘O mijn god’, hijg je in m’n oor. ‘Gebruik een grotere vinger?’, vraag je me. Ik ga door en ben op dreef. Ik word zelf ook geiler dan ooit omdat jij het zo lekker vindt. ‘Neuk me harder’, moedig ik je aan. Ik blijf je masseren en binnen vijf minuten kom je klaar, op hetzelfde moment dat ik ook kom. ‘Wow’, lig je uitgeput naast me. ‘Wow’, beaam ik.