Erotisch verhaal: ‘Ik klom op de wasbak en spreidde mijn benen’

‘Flink aangeschoten liepen mijn vriend en ik hand in hand over de drukke straten van Malaga. De zon ging langzaam onder en de lucht kleurde prachtig oranje. Dit maakt het moment nog mooier dan het al was. Het was nog niet eens avond, maar wij hadden al minstens drie flessen wijn op met z’n tweeën. We hadden totaal nog geen zin om terug te gaan naar het appartement, maar voordat we naar een andere kroeg zouden gaan, wilde ik me heel even opfrissen.

Dus daar liepen we. Compleet van de wereld en dolgelukkig als een verliefd stelletje. Mijn vriend was naast het feit dat hij behoorlijk dronken was, ook intens geil. Hij kon zijn handen niet van me af houden en probeerde steeds subtiel onder mijn rokje te komen. ‘Niet hier’, siste ik hem constant toe.

‘Met een pruillipje liep hij van me weg terwijl ik naar de badkamer liep’

Gelukkig waren we dichtbij het appartementje en eenmaal binnen kon mijn vriend zich natuurlijk verre van beheersen. Hij kuste mijn lippen, streelde mijn blote benen, maar ik was niet ready for this. Ik was te aangeschoten om fatsoenlijk te vrijen en voelde me veel te dronken. Daarbij zag alles dubbel en was ik eerst toe aan een frisse douche en een groot glas water. Met een pruillipje liep hij van me weg terwijl ik naar de badkamer liep.

Ik liet de koude douchestralen over mijn lichaam stromen en voelde me eindelijk weer een beetje wakker. Ik was er weer. Ik klom uit de douche, droogde me af en kamde mijn lange, bruine haren. En ja hoor, daar stond mijn geile vriendje weer achter me.

Ik moest grinniken van zijn dronken blik in zijn ogen en zag dat hij inmiddels zijn broek had uitgetrokken. “Schatje, please, heel even”, fluisterde hij in mijn oor, terwijl hij zachte kusjes op mijn blote rug gaf.

Voorzichtig liet hij de handdoek van mijn lichaam glijden en ik zag mezelf in de spiegel. Hij stond achter me en zijn handen gleden langzaam en rustig over mijn naakte lichaam. Over mijn borsten, langs mijn middel, door naar mijn kutje. Ik voelde de kriebels in mijn buik razen, legde de kam op de wasbak en leunde met mijn handen op de leuning.

‘ Ik liet me meegaan in het allerfijnste gevoel van de hele wereld’

Ik gooide mijn billen in de lucht en voelde zijn stijve zonder enige moeite bij me naar binnen glijden. In de spiegel zag ik hem achter me staan, stotend met zijn ogen dicht. Het duurde een paar minuten en ik besefte dat dit het snelste vluggertje was dat ik ooit heb gehad. Mijn vriend kreunde alsof dit de eerste keer voor hem was en om hem extra te pleasen, stootte ik een paar keer extra hard terug. Ik voelde het sperma in me spuiten en mijn vriend opende weer zijn ogen. Ik moest grinniken, pakte weer mijn kam van de wasbak en ging verder waar ik gebleven was. Alsof dit de normaalste zaak van de wereld was.

Hij bedankte me met duizenden kusjes op mijn rug en in mijn nek en beloofde me dat wanneer we terugkwamen vanavond hij me flink zou verwennen. Heeft die niet gedaan. Waren we natuurlijk veel en veel te dronken en te moe voor. Dus de volgende ochtend, toen hij zich in de badkamer stond af te drogen, liep ik naakt naar binnen. Ik klom op de wasbak, spreidde mijn benen en beval ik dat het nu mijn beurt was. Hij gehoorzaamde, zei niets en hurkte naar benden. Ik genoot van zijn zachte lippen op mijn meest intiemste plekje. Ik genoot net zo hard als hij dat gister deed. Sloot mijn ogen, leunde met mijn rug tegen de koude spiegel aan en liet me meegaan in het allerfijnste gevoel van de hele wereld.

