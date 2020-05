Erotisch verhaal: ‘Ik kon zien dat hij met een uitdagende glimlach in de donkere kamer stond’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een spannend avontuur in het magazijn.

De derde dag bij mijn nieuwe bijbaantje was aangebroken. Vandaag zou ik voor het eerst werken met de zoon van mijn baas. In het begin hadden we het druk, maar de laatste twee uur hadden we al bijna niks meer te doen. We zaten buiten in de brandende zon te wachten op klanten die we nog moesten helpen. Om elkaar wat beter te leren kennen besloten we om de beurt vragen aan elkaar te stellen. Dit begon met alledaagse vragen, ‘wat is je lievelingseten?’, maar al snel werden de vragen intiemer. Op een gegeven moment ging het over favoriete standjes, gekke sekservaringen en de leukste plekken om seks te hebben. Ik merkte dat ik het steeds warmer begon te krijgen. Een combinatie van de zon, zijn geile verhalen en de manier hoe hij soms stiekem zijn ogen over mijn lichaam liet glijden.

Toen we klaar waren liepen we samen naar het magazijn om de spullen op te ruimen. Een donkere ruimte, waarin het enige licht kwam vanuit de gang. Ik was bezig met de kast inruimen, terwijl hij nog even de laatste spullen buiten ging ophalen. Op een gegeven moment hoorde ik de deur dicht gaan en werd het nog donkerder in de kamer. Door de streepjes licht die naar binnenvielen door het luxaflex, kon ik zien dat hij met een uitdagende glimlach in de kamer stond. Ik voelde een tinteling door mijn lichaam gaan en ging zitten op de tafel. ‘Niet zo handig om de deur dicht te doen he, nu zie ik bijna niks meer,’ zei ik.

‘Wat ga je doen dan?’

‘Maar ik wil niet dat mensen kunnen zien wat ik zo ga doen’ antwoordde hij terwijl hij langzaam naar me toe liep. Nu hij zijn werktrui had uitgedaan en alleen een strak wit shirt aan had zag ik pas hoe gespierd zijn armen en borstkas waren. ‘Wat ga je doen dan?’ vroeg ik onschuldig. Hij pakte mijn benen vast, trok me naar hem toe en fluisterde in mijn oor ‘jou’. Hij zoende me in mijn nek en op dat moment hield ik het niet meer. Ik trok mijn shirt en bh uit en voelde hoe hij mijn borsten zoende. Hij maakte mijn riem los en trok mijn broek en slipje in één ruk naar beneden. Zijn tong gleed over mijn clit en ik voelde hoe hij zonder aarzeling twee vingers naar binnen duwde. Ik sloot mijn ogen en genoot. Na een tijdje trok ik hem omhoog en wreef ik met mijn hand over de inmiddels hele grote bobbel in zijn broek. Hij deed zijn broek en onderbroek uit, draaide me om en duwde me voorover op de tafel. ‘Dit wilde ik al de hele dag doen’ kreunde hij terwijl hij zijn harde pik in me stootte en mijn billen vastpakte.

Na een intense vrijpartij deden we onze kleren weer aan, pakte we onze spullen en liepen we naar buiten. Langs de beveiliging die toch gemerkt moeten hebben dat we wel erg lang in het magazijn waren. Achja, het was het zeker waard.

Jouw dirty little secret

