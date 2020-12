Erotisch verhaal: ‘Ik snoerde hem de mond met mijn lippen en sloeg hem in de boeien’

Vorige week las je hoe een VIVA-lezeres telefoonseks beleefde met haar collega. Alleen bleef het avontuur tussen de twee niet alleen bij de telefoon… ‘Onze geilheid escaleerde toen je mij na een avondje overwerken meenam naar je appartement.’ Dit waren de laatste woorden van haar verhaal. Hoe het verder ging vertelt ze deze week.

‘Het was donker buiten. De klok op de muur tikte 19:00 uur aan en ik was nog de enige in het kantoorpand. Of toch niet? Opeens hoorde ik geluid in de gangen en liep ernaartoe. Daar was hij. Hij, mijn collega – de man die mij de vorige dag met enkel zijn geile woorden een goddelijk orgasme had bezorgd.

Alleen al de gedachte dat we ons in hetzelfde gebouw bevonden zorgde er de hele dag voor dat ik me nauwelijks kon concentreren. In de vergaderingen met anderen voelde ik zijn ogen langs mijn lichaam glijden. Zijn hand streelde mijn been op het moment dat niemand keek. Ik acteerde alsof er niets aan de hand was, maar in werkelijkheid werd ik gek van geilheid. Ik wilde hem voelen, zoenen, aanraken.

Nee. Nee. Dacht ik steeds. Via de telefoon, oké, maar verder zou ik niet gaan. Dit mocht niet verder escaleren. Ja… deze illusie maakte ik mijzelf wijs.

Ik had mijn jas al aan toen hij vroeg of ik samen wilde eten. “Samen? Wij? Bij jou thuis?”, vroeg ik terwijl mijn hart als een gek tekeerging. Ik wist dondersgoed waar hij op doelde en dat was allesbehalve samen netjes dineren.

“Ja hoor, bij jou thuis?”, zei ik als de meest zelfverzekerde vrouw van de wereld. Diep van binnen werd ik gek. Gek van opwinding en van spanning. Ik trilde op mijn benen. Waar de fuck ga ik mijzelf ingooien?, dacht ik steeds. Maar die gedachte wuifde het duiveltje in mij weg. You only live ones, yes, precies jongedame. So go fuck him.

We reden met zijn auto naar zijn appartement en eenmaal daar had mijn hartslag nog steeds een snelheid alsof ik een triatlon had volbracht. Ik vroeg mij oprecht af of dit ooit nog goed ging komen. We aten wat (ja, echt), maar wisten beiden dat we maar met één doel hier waren.

Een walhalla aan sextoys fonkelde op voor mijn ogen.

“Ik wil je kast zien”, zei ik zonder na te denken. Ik doelde op zijn kast met duizenden speeltjes. Hij leidde mij naar zijn slaapkamer en opende de sloten. Een walhalla aan sextoys fonkelde op voor mijn ogen. Ik was gefascineerd. Geschrokken? Nee, dat niet. Ik wilde alles weten. Wat was dit? Vroeg ik terwijl ik een knalroze buttplug aanraakte. En dit? Hij toverde latexpakken tevoorschijn. Maskers. Zwarte zwepen. Dit was intens, maar oh, mijn nieuwsgierigheid overwon het van alles.

Hij zag mijn interesse en gooide mij op het bed. Even keek hij mij twijfelachtig aan. Al duurde dit moment maar voor een milliseconde. Zijn lippen op de mijne, zijn lichaam bovenop en eindelijk – fucking eindelijk (!) – proefde ik deze man.

Hij voelde zacht en teder maar dit veranderde snel toen hij een blinddoek en handboeien tevoorschijn haalde. Ik had niets te zeggen en zou hem gehoorzamen.

Hó eens even. Gehoorzamen? Ik?

Ik wilde helemaal niet onderdanig zijn. Ik wilde het heft in handen. Yes: we draaide de rollen om en ik klom op hem. Ik snoerde hem de mond met mijn lippen. Bond de zwarte blinddoek voor zijn ogen en sloeg zijn polsen in de boeien. Ik was in charge.

Ik kon alles met hem doen wat ik wilde. Dit voelde hemels.

Langzaam, heel langzaam, maakte ik zijn overhemd los. Zijn borstharen kwamen tevoorschijn en ik beet in zijn tepel. Aan zijn gezichtsuitdrukking te zien deed dit pijn – de reden voor mij om door te gaan. Zijn stijve pik wilde uit zijn jeans. Het knelde ass hell en ik liet hem daarom nog even lijden. Stiekem was ik intens nieuwsgierig. Wilde ik mij loslaten op zijn stijve. Hem proeven met mijn tong. Zou ik op hem kruipen en zijn gretige pik in mij laten glijden. Ik wilde hem voelen, diep in mij. Nog een keer beet ik in zijn tepels en maakte zijn jeans los. Zijn pik die met smacht op mijn mond wachtte werd bevrijd. Ik zoog aan zijn ballen en kuste het topje van zijn pik, maar nee: deze man kreeg niet meteen alles. Deze man moest wachten en smachten.

Ik keek geamuseerd toe hoe hij naakt, met alleen een blinddoek om zijn ogen, geboeid op bed lag. Ik kon alles met hem doen wat ik wilde. Dit voelde hemels.

Ik kroop van het bed en liep weg. Nog een keer keek ik om naar zijn geile, naakte lichaam. Ik wist dat ik hem die avond ging voelen op iedere plek van mijn lichaam. Dat hij mij zou nemen, precies zoals ik dat wil. Het feit dat hij daar machteloos lag, wond mij nog meer op.

Dit werd een hele leuke, spannende avond waar ik niet de hele tijd meer de baas was. Ik gaf de regie uit handen en dat ook hij de baas kan zijn heb ik geweten. Deze man deed dingen met mij die nog nooit een man met mij heeft gedaan. Hij haalde alles uit de kast (letterlijk, há) om mij te verwennen. Ik waande mij in een hemel waar het genot van de vrouw het middelpunt van het bestaan is. Na zijn sublieme werk in de slaapkamer wil ik alleen maar meer en meer en ik kan niet wachten tot hij weer tijd voor mij maakt.

Jouw dirty little secret

Wil jij jouw erotische verhaal ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Via deze link kun je jouw avontuur of fantasie insturen. Geen zorgen, het blijft ons geheimpje.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.