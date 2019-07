Erotisch verhaal: ‘Ik spreidde mijn benen en schoof mijn slipje op zij’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: ‘Aarzelend keek ik naast me, naar mijn vriendin, maar zij had toch niets in de gaten… We waren te moe om naar de bank in de woonkamer te verplaatsen en te geil om dit seksspel af te breken. We wilden elkaar. Nu hier.’

‘Steeds als ik mijn ogen sloot draaide alles in het rond. Alsof ik in een achtbaan zat. Een achtbaan die tien keer achter elkaar over de kop ging. Shit. Ik had weer iets te diep in het glaasje gekeken deze avond. Om mijn draaierigheid te vergeten probeerde ik me te concentreren op de ademhaling van mijn vriendin die naast me lag. Zij was in tegenstelling tot mij meteen weg, maar ik, ik kon de slaap maar niet vatten.

Ik checkte voor de zoveelste keer mijn telefoon, hopend op een berichtje van de guy die ik date. Natuurlijk had ik geen bericht. Wat verwachtte ik ook om twee uur op vrijdagnacht? Maar stiekem hoopte ik dat hij wel aan mij dacht. Hij was immers ook in de stad geweest en hem kennende was hij nog lang niet naar bed.

Ik draaide me terug op mijn rug en luisterende weer naar de zware ademhaling van mijn vriendin, en probeerde in slaap te vallen. Tot opeens mijn telefoonscherm licht gaf. Een berichtje. Mijn hart maakte een vreugdedansje terwijl ik nog niet eens wist wie het was.

It was him! Of ik nog wakker was. Ik antwoordde dat ik niet kon slapen en vroeg waar hij uit hing. Niet veel later stuurde hij dat ik uit het raam van mijn slaapkamer moest kijken. Of het door de alcohol of door de moeheid kwam, weet ik niet, maar heel even was ik verward. Uit het raam? Huh? Maar toen viel het kwartje. Snel klom ik uit bed en rende ik naar het raam.

Daar stond hij. Ladderzat, met een bigsmile op zijn gezicht springend op de stoep. “Wat doe jij hier?”, vroeg ik verbaasd. “Uh, laat je mij eerst nog binnen of moet ik eerst een uitleg geven aan u mevrouw”, schreeuwde hij naar boven. “Ssssjt”, siste ik en rende snel naar de intercom om de deur te openen.

Hijgend kwam hij bij mij aan op de vierde verdieping. Ik sprong hem in de armen en kuste hem in volle overgave. Ik vertelde hem stilletjes te doen omdat mijn vriendin in de kamer ernaast lag. Wij waren te zat en te moe om te vrijen of om überhaupt iets met elkaar te bespreken, dus besloten we om ook lekker in bed te gaan liggen. Ik in het midden met naast mij mijn vriendin, en aan mijn andere kant hij.

Maar eenmaal in bed begon het allemaal. We konden onze handen niet van elkaar af houden. Ondanks we vrij tipsy waren en het allemaal niet geheel soepel verliep, lag ik wel in no time met enkel mijn string nog aan, op hem. Zijn handen strelend over mijn blote huid zorgde ervoor dat ik mij echt niet meer kon inhouden.

Aarzelend keek ik naast me, naar mijn vriendin, maar zij had toch niets in de gaten… We waren te moe om naar de bank in de woonkamer te verplaatsen en te geil om dit seksspel af te breken. We wilden elkaar. Nu hier.

Zo voorzichtig en stilletjes mogelijk draaide hij mij op mijn rug en kroop hij naar beneden. Ik spreidde mijn benen en schoof mijn slipje op zij. Terwijl hij zich langzaam naar beneden liet zakken gaf hij mij zachte kusjes op mijn buik, mijn bovenbeen, en door naar beneden en begon mij vervolgens buitengewoon heerlijk te likken.

Gegiechel borrelde in mij op toen ik besefte waar me mee bezig waren. Ik lag hier -met mijn opzij geschoven string aan na- compleet naakt, terwijl hij mij verwende en mijn vriendin naast mij lag. Heel even werd ik door deze gedachte uit mijn concentratie gehaald maar toen hij zijn meesterwerk met zijn tong voortzette kon ik niet anders dan mijn ogen sluiten en genieten.

Hij was goed. Hij zoog, likte en gebruikte tegelijktijdig ook nog zijn vingers. Ik voelde mijn hoogtepunt aankomen en kronkelde op het bed terwijl ik mijn hand voor mijn mond hield om niet te veel geluid te maken.

Hij keek tussen mijn benen door naar mij op en glimlachte breed bij het zien hoe hij mij had laten genieten. Ik kon alleen maar hijgen alsof ik net de marathon had gerend. Ik kon niets meer uitbrengen, ik was kapot. Beiden keken we opzij en slaakten een diepe zucht toen we zagen dat mijn vriendin helemaal niets had gemerkt. Ze lag nog steeds in dezelfde positie te slapen. En wij? Wij vielen na dit avontuurtje ook als een blok in slaap.’

