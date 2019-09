Erotisch verhaal: ‘Ik voelde tintelingen in mijn lichaam die ik nooit van tevoren had gevoeld’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: ‘Ik was niet eens zenuwachtig en had gewoonweg zin om hem te zien.’

‘Ik praatte er nooit zo gemakkelijk over en kwam al helemaal liever niet met mijn probleem uit de kast. Máár, laatst is mij iets overkomen waar ik echt te blij over ben en wat ik maar al te graag wil delen.

Klaarkomen door penetratie was niet aan mij besteed. Misschien herkenbaar voor meerdere vrouwen, maar mijn clit had gewoon meer nodig om tot een hoogtepunt te komen. En zelfs dan lukt het me niet om me volledig te ontspannen. Een orgasme? Dat was ver te zoeken. Ja, je leest het goed: wás!

‘Het was niet zo dat ik niet kon genieten van seks, want oh god… dat deed ik zeker.’

Dat ik niet kon klaarkomen heb ik drie jaar geleden al geaccepteerd. Ik vond het vreselijk, ben met een seksuoloog gaan praten en besloot me er uiteindelijk bij neer te leggen. Het was niet zo dat ik niet kon genieten van seks, want oh god… dat deed ik zeker.

Maar nu, een paar weken geleden, overkwam me iets…. Mag jij raden wat. Ik had afgesproken met een man waar ik eigenlijk helemaal niet naartoe had mogen gaan. Een niet zo zuiver type. M’n vriendin vond hem maar niets en ze waarschuwde me dat ik beter uit zijn buurt kon blijven.

Ik leerde hem op een festival kennen. De spanning tussen ons was zo gigantisch, we waren zo tot elkaar aangetrokken, niet normaal. Toch besloten we – vooral ik – gepaste afstand te houden en alleen met elkaar te flirten. Aan het eind van de avond vroeg hij of ik mee naar zijn huis ging maar mede door mijn ‘verstandige’ vriendin ik heb dit niet gedaan.

Wel hielden we de dagen erna contact via Instagram en de seksueel getinte berichtjes vlogen me om de oren. Langzaamaan werd het duidelijk: we moesten elkaar zien.

‘Hij had kaarsjes aan gemaakt, hapjes gehaald en was lief en attent.’

Vorige week was het zo ver. Met een denkbeeldige backpack aan erotische spanning ging ik op weg, naar zijn huis. Ik was niet eens zenuwachtig en had gewoonweg zin om hem te zien en hem beter te leren kennen. Hij had kaarsjes aan gemaakt, hapjes gehaald en was lief en attent. Al snel was ik op m’n gemak en nog sneller waren we aan het zoenen. Tja, hoe zeggen ze dat, ‘van het een kwam natuurlijk het ander.’

Zijn stijve was zo mooi. De perfecte grootte voor mij. Voor ik het wist zat ik op hem. Ik bepaalde het tempo, ik had de touwtjes in handen. Hij liet me volledig mijn gang gaan. Het voelde goed, echt heel goed. Ik dacht nergens aan en was volledig aan het genieten.

Op een zeker moment voelde ik tintelingen in mijn lichaam die ik nooit van tevoren had gevoeld. Ik dacht ‘huh!?’ en begreep niet goed wat dit was. ‘Kom maar, laat je zelf gaan, wees niet bang, ontspan,’ fluisterde hij in mijn oor. En voor ik het wist gilde ik de woorden waarvan ik nooit had durven dromen ze ooit uit te spreken: ’Ik kom!’

Het was het fijnste gevoel wat ik ooit in mijn leven had mogen ervaren. Ik was dus zonder dat ik het door had voor het allereerst in mijn leven tot een orgasme gekomen. What the fuck.

‘Later vertelde hij me dat ik pas zijn tweede sekspartner was.’

Ik was zo opgelucht en blij dat tranen van geluk over mijn wangen rolde. Eerst schrok hij maar toen ik het vertelde voelde hij zich natuurlijk trots, bere trots dat hij dit met mij had ‘bereikt.’ Later vertelde hij me dat ik pas zijn tweede sekspartner was. Vandaar dat ik de leiding had, en misschien dat dit ervoor had gezorgd dat ik kon ontspannen en klaar kon komen.

Jullie begrijpen natuurlijk ook wel dat het niet bij deze ene keer bleef. We hebben een nieuwe seksdate gepland en I can’t fucking wait om het gevoel, hopelijk, weer te mogen ervaren!

