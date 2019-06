Erotisch verhaal: “Ik was nat. Doorweekt. Smachtend naar zijn stijve”

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: ‘Al snel merkte ik hoe goed hij met zijn grotekon omgaan. De seks was geweldig. Hij was geweldig. Er kon niets meer mis gaan, dacht ik.’

‘De felle middagzon brandde op mijn wangen toen ik me probeerde vast te klampen aan de ruwe boomstam. Van de hitte maar tegelijkertijd ook van de spanning en opwinding liepen zweetdruppels via mijn rug naar beneden. Als op dat moment iemand ons had gezien weet ik niet wat ik had gedaan.

Mijn vriend en ik waren daar met zijn tweeën. Stiekem, in de bosjes terwijl niet veel verderop een festival aan de gang was. Een festival waar we al weken naar uitkeken. We hadden met onze vriendengroep afgesproken, maar kwamen veel later dan gepland aan. We moesten onderweg nog even iets doen…

Op weg naar het festivalterrein liepen mijn vriend en ik hand in hand door de smalle bospaadjes. Onze lichamen hunkerden op deze warme dag naar elkaar. Naar seks. Telkens raakten we elkaar net op een te intieme plek aan en teaseten we elkaar tot we er gek van werden.

We waren niet alleen. Achter ons liep een hele menigte die net als wij onderweg was naar het feest. Hoe konden we nu in godsnaam onopvallend aan deze crowdontsnappen en stiekem de bosjes induiken? Een plan dat onmogelijk leek. Daarnaast was het ook nog eens bloedje heet en hadden onze vrienden zojuist geappt dat ze links vooraan bij de mainstage op ons wachtten.

Niet dat we ons daar iets van aantrokken. Mijn vriend was zijn controle totaal verloren en leidde me een paadje in. Het pad liep naar beneden en leidde ons steeds verder van het festivalterrein af. We liepen net zo ver tot we de menigte niet meer goed hoorden en duwden als twee uitgehongerde hyena’s onze lippen op elkaar.

Hoe goed ik zijn lichaam ook ken. Hoe precies ik weet hoe zijn lippen proeven, ik heb er na al die jaren nog steeds niet genoeg van. En ook die middag niet. De zon schitterde tussen de hogen bomen neer op zijn gespierde torso en ontblote onderlichaam. Ik ontfermde me over zijn stijve en nam hem rijkelijk in mijn mond. Ik zoog. Ik likte. Proefde de smaak van opwinding.

Ik was zo in mijn element dat ik amper in de gaten had dat mijn vriend mij met zijn sterke armen omhoogtrok om mij vervolgens tegen de brede boomstam aan te duwen. Godzijdank droeg ik een jurkje, wat het iets makkelijk maakte voor ons. Ik duwde mijn billen naar achteren en voelde hoe zijn vingers mijn slipje opzij duwde. Ik was nat. Doorweekt. Smachtend naar zijn stijve.

We gingen kapot van de hitte. Niets hield ons tegen. Terwijl op de achtergrond de DJ’s hun soundsystem op maximaal zetten, voelde ik hoe mijn vriend zijn stijve naar binnendrong. Eindelijk konden we ons laten gaan. We leefden zo in onze eigen wereld dat we niet eens de angst voelden dat iemand ons zou kunnen betrappen.

Gelukkig gebeurde dat ook niet. Mijn vriend en ik verlosten onszelf van de seksuele spanning, terwijl onze vrienden nog lang hebben moeten wachten daar links vooraan…’

Wil jij jouw dirty little secret ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Stuur je erotische verhaal (ongeveer 350 woorden) naar redactie@viva.nl met ‘Dirty Little Secret’ als onderwerp. De beste verhalen publiceren we op VIVA.nl.



