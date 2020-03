Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een erotisch verhaal in de bioscoop.

‘Ik grabbelde met m’n hand in de grote bak met popcorn en net op datzelfde moment had mijn vriend dezelfde gedachte. Onze handen raken elkaar. Ik kijk hem aan, zie z’n glimlach en zijn witte tanden in het donker. Snel geven we mekaar een kusje om ons vervolgens weer te focussen op de film.

Dat focussen lukte niet kan ik je vertellen. Al vanaf het begin eigenlijk niet. Niet dat de film niet leuk was – nee, we hadden gewoon zin in iets anders. Zin in elkaar. In seks. Maar we zaten in de bioscoop, tja wat doe je dan?

‘Ik wist dat we niet de enigen in de zaal waren’

Juist ja. Het begon met zoenen. Hij zette de popcornbak op de grond en kroop dichter naar me toe. Het was aftasten in het donker, waar z’n lippen zaten, maar eenmaal gevonden waren we niet te stoppen. Kriebels door mijn buik, van pure opwinding en spanning. Ik wist dat we niet de enigen in de zaal waren en dat maakte het des te spannender.

Voorzichtig gingen mijn handen zoeken naar zijn broek, waar inmiddels een grote bobbel in gegroeid was. Masseren was overbodig, ik moest deze man verlossen van een te strakke riem. Ik zuchtte. Denkend. Twijfelend. Moest ik dit doen? Zouden mensen het horen?

‘Ah, fack it’, zei het duiveltje op mijn schouder. Nog een keer keek ik om mij heen, checkend of bezoekers mij in de gaten hadden, maar nee hoor. De zaal was gelukkig niet vol, en degene die ik kon zien, keken aandachtig naar het grote doek. Goed zo, kijken jullie maar naar voren, dacht ik, dan kunnen wij hier ons dingetje doen.

Mijn hoofd zakte naar beneden, ik opende mijn mond en met één hand geklemd om zijn stijve proefde ik de vertrouwde smaak van mijn vriend. Ik probeerde zo min mogelijk geluid te maken – nogal lastig bij een blowjob ontdekte ik.

Ik zoog, likte en bewoog met mijn hoofd op en neer om hem naar zijn hoogtepunt te brengen. Af en toe wanneer er een plukje haar voor mijn gezicht viel, stak hij deze netjes achter mijn oor. Ik ging zo diep als ik kon. ‘God, wat geil’, fluisterde hij (gelukkig zacht genoeg). En ik er maar voor zorgen dat ik niet te ver omhoog zou bewegen.

Ik vond het retespannend, bang om betrapt te worden. Mijn kaken begonnen langzamerhand ook last te krijgen, maar gelukkig merkte ik dat het niet meer lang ging duren totdat mijn vriend al zijn spanning zou lozen in mijn mond. Hij hield het niet meer, en juist des te sneller en dieper dat ik nog even ging. Doe ik altijd. Vind ik leuk, hij ook.

En daar spoot hij. Een volle lading, recht in mijn mond. Hij kon een zachte, mannelijke kreun van genot niet weerhouden. Haha, had ‘ie beter niet moeten doen. Twee bezoekers die schuin voor ons zaten keken opeens verward onze kant op. Ik deed net alsof ik tegen mijn vriend aan lag te dutten. Geloofde ze niet, denk ik. Maakt ook niet uit, want the job was done.

Ik voelde het warme zaad in mijn keel glijden en wist: dit was het ondeugendste dat ik ooit heb gedaan. Thuis lag een een uitgebreide beurt voor mij te wachten. Voor wat hoort wat.’

Beeld: still uit Be A Lady, They Said van girlsgirlsgirls.mag