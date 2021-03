Erotisch verhaal: ‘Ineens was daar ook de receptioniste van het hotel’

Erotische verhalen waar je rode oortjes van krijgt: soms gewoon lekker om te lezen. Dit keer over een collega die wel van aanpakken weet.

We spraken af in de hotelkamer. Zaterdagavond, 20.00 uur. Zenuwachtig stond ik in de lobby te wachten tot ik aan de beurt was bij de receptioniste. Ineens voelde ik van achter een hand op m’n billen. ‘Hey schoonheid’, zei je met een hese stem in m’n oor. Meteen wist ik het: dit wordt een goede nacht.

Na wat over en weer geklets, is het eindelijk onze beurt om de sleutel op te halen bij de receptioniste. Ze herkent je, want ik zie dat ze nét iets te lang in je ogen kijkt en een rode blos op haar wangen krijgt als ik naar haar staar. ‘Tot straks’, zegt ze. Ik haal m’n schouders op en samen lopen we naar de suite, waar we de hele nacht voor onszelf hebben.

‘Ik draag een jurkje met een string zonder kruis’

Een fles champagne komt tevoorschijn en we nemen plaats op het balkon. We kletsen en kletsen en de bodem van de fles champagne komt in zicht. Je schuift wat dichterbij en legt je hand op m’n been. Ik draag een jurkje, met daaronder een string zonder kruis, maar dat weet jij nog niet. Je aait de binnenkant van m’n dijbeen met je duim.

Langzaamaan word ik nat en zie dat jij het merkt, aan de erectie in je broek. Ik schuif iets naar voren, zodat je duim bij het open kruis in de buurt komt. Je merkt het en je pupillen verwijden. Je lacht naar me, raakt een paar keer plagerig mijn clit aan met je duim en stopt dan. Je pakt me bij de hand en we lopen naar binnen. ‘Gordijnen dicht?’, ‘Nee, laat maar open’, zeg je. ‘Ik hou er wel van als mensen kunnen zien wat ik met je doe.’

‘Je kust me van boven naar beneden’

Je manoeuvreert me naar het bed toe en ik zit op de rand van het bed. Je komt niet naast me zitten, maar knielt voor me neer. Je duwt m’n benen uit elkaar en begint me van mijn enkels tot aan m’n kut te strelen, likken en kussen. Zodra je voor het eerst bij m’n kutje in de buurt komt, kan ik een kreun niet onderdrukken. Ik trek m’n jurkje uit en begin met het masseren van m’n borsten.

We kunnen en je vervolgt je weg via m’n nek weer naar beneden, tot je weer daar bent. Je neemt de tijd, maar na een paar minuten hou ik het niet meer en kom ik tot m’n eerste orgasme. Je lacht, trekt je broek uit en steekt je harde pik in m’n nog klaarkomende kut. Je kijkt me aan en ik zie dat je er bijna bent. Snel draait ik me om, zodat je me van achter kunt nemen.

Je pakt me vast bij m’n borsten en hangt over me heen. Je zoent m’n nek, masseert m’n tepels en vlak voordat je komt, stop je. Je hangt boven me en trekt je af, terwijl je me opdraagt mezelf te laten klaarkomen. Tegelijkertijd komen we tot het orgasme. Ik moet even bijkomen, maar jij hebt andere plannen.

‘Je duwt me tegen de glazen schuifpui van het balkon en m’n tepels reageren direct’

Je duwt me tegen de glazen schuifpui van het balkon aan. De koelte van het glas trekt een rilling door m’n lijf en m’n tepels reageren direct. Je zoent me in m’n nek en steekt je pik diep in me. Je pakt me vast bij m’n heupen en stoot hard. Je gromt. Het is geil om via het raam te zien hoe je naar m’n rug kijkt terwijl je hard in me komt. Ik draait me om, kom op m’n hurken met m’n benen uit elkaar en begin je te pijpen, terwijl ik mezelf vinger. Je kijkt naar me en zegt: ‘Je bent de geilste vrouw die ik ooit heb gezien’. Op dat moment wordt er aangeklopt. Je lacht en doet de deur open, zonder jezelf te bedekken. En daar staat ze: de vrouw van de receptie.

Ze trekt haar pakje uit en loopt zelfverzekerd op me af. Ze begint me te zoenen en neemt het handwerk waar ik mee bezig was van me over. Jij staat nu achter haar, terwijl zij me likt en ik op bed lig. Ik voel dat ik kom en zie dat jullie er ook bijna zijn. Wij nemen voor jou plaats en terwijl we elkaar naar een hoogtepunt helpen, spuit jij over ons gezicht. Wat een avond.

