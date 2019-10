Erotisch verhaal: ‘Hij verwende mij alsof ik de laatste vrouw op aarde was die hij mocht beminnen’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: op avontuur in een jazzbar.

‘Hij dronk whisky, ik gin-tonic. Het was zondagmiddag, en ik ontmoette hem in een jazzbar. Een locatie, waar naar verwachting, niet veel jonge mannen rondlopen. En inderdaad, jong was hij niet. Hij was zeker vijftien jaar ouder dan ik. Maar who cares?

Hij zag er goed uit, en onze interesse voor jazzmuziek zorgde ervoor dat we uren aan gespreksstof hadden. Het was warm in het café. De bovenste knoopjes van zijn witte overhemd stonden open waardoor ik zijn zwarte borstharen kon zien. Zijn donkere haren waren door zijn leeftijd aan de grijzige kant en hij droeg een klassieke, zwarte bril wat hem een charmante look gaf.

Ik weet niet wat dit was, dat ik me aangetrokken voelde tot een man van in de veertig, maar ik voelde tientallen kriebels in mijn buik. Het was inmiddels al rond achten. En omdat we beiden flink aan de drank zaten, en amper wat hadden gegeten (naast de bitterballen) voelden we ons lichtjes in ons hoofd.

We verlieten de bar en gingen op zoek naar iets te snacken. Ik wenste dat dit moment eeuwig mocht duren. Met hem hier, op een gelukkige herfstige avond. Het was koud, maar ik voelde me warm en fijn bij hem. Genietend van een frietje oorlog.

Ik gaf steeds hints en seintjes, maar deze man bleek maar niet te begrijpen dat ik met hem naar huis wilde. Toen ons eten op was, en er echt niets anders op zat dan afscheid van elkaar nemen, vroeg hij of ik zin had om bij hem thuis een wijntje te drinken. Finally!

Zijn appartement lag midden in de stad. Een grote, donkerbruine piano vulde de woonkamer. Lampen van buiten schemerden door de grote, hoge ramen en aan de andere kant van de ruimte hing een groot schilderij. Deze man had stijl.

Hij liep naar een houten kast en koos een volle rode wijn en opende de fles. Rustige akoestische muziek klonk uit de platenspeler. We proostten, beiden een beetje ongemakkelijk, omdat we tot het besef kwamen waar een doodnormale zondagmiddag bij de jazzbar, toe had geleid.

Ik wilde plaatsnemen op de bank, maar hij liep naar me toe en hield me tegen. Het ging allemaal zo snel. Zijn warme hand op mijn wang is een gevoel dat ik nu nog steeds herinner. Het fijne gevoel brengt me terug naar dat ene moment. Dat moment dat we ons overgaven aan de aantrekkingskracht die al de hele dag tussen ons in zat.

We kusten en ik rukte zo snel als ik kon de knoopjes van zijn witte overhemd los. Ik keek hem aan en staarde in zijn prachtige mysterieuze ogen. Terwijl ik mijn beste skills uit de kast wilde trekken, kwam het besef dat dat bij deze man een verloren zaak is. Hij zal zóveel meer ervaring hebben.

En ja hoor. Hij verwende mij alsof ik de laatste vrouw op aarde was die hij mocht beminnen. Hij wist precies waar ik naar verlangde. En hij gaf me precies dat. Dát wat ik lekker vond.

De volgende dag werden we moe en met een goede kater naast elkaar wakker. Het was vroeg en we moesten ons haasten, wilden we nog op tijd op werk arriveren. Ik wilde opstaan, maar hij trok me weer terug in bed. Precies wat hij me de vorige nacht had gegeven, kreeg ik die ochtend weer. En daarna nog een keer. En daarna. Tja, wat kan ik zeggen, leeftijd maakt blijkbaar echt niet uit.

