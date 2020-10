Erotisch verhaal: ‘Je krijgt je oorbel op één voorwaarde terug…’

Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag. Deze week: een rendez-vous aan de Amsterdamse grachten.

‘De kroegen sloten om 22:00 uur en al redelijk aangeschoten besloten mijn huisgenoot en ik om een van de datingapps op mijn telefoon te openen. Na wat geswipe raakten we aan de praat met Nick, wonend in De Pijp in Amsterdam. We spraken met hem af en bij binnenkomst kreeg ik de indruk dat hij een trio met ons wilde (niet zo gek wanneer één gast met twee meiden afspreekt). Ik was alleen mee voor de gezelligheid (ja, echt) en wilde niets van hem. Gelukkig was dat helemaal niet zijn intentie. Hij was heel attent en had alleen oog voor mijn huisgenoot.

Nadat alles veilig en oké leek, besloot ik mijn vriendin achter te laten. De volgende dag vertelden ze me zonder enige gêne en dolenthousiast dat ze drie (!) keer was klaargekomen. Heel goed dus dat ik haar daarachter had gelaten.

Een week later wordt mijn huisgenoot door Nick gebeld: “Komen jullie naar de Keizersgracht? Mijn vrienden geven een mini-huisfeestje”.

Ik geef toe: niet geheel coronaproof, maar we hadden wel zin in een verzetje.

We kwamen aan bij een prachtig appartement aan de grachten en een mega knappe, Franse jongeman opende de deur. Zijn lange, blonde haren had hij opgestoken in een losse knot. Type surfdude, en normaal gesproken zijn surfdudes niet mijn type, maar god damn – hij maakte daar wel even verandering in. We keken elkaar verrast aan, zo van: wow, jij bent leuk. Ik staarde wellicht iets te lang, en hij net zo goed.

Wink wink. Oogcontact.

Het was gelukkig écht een mini-feestje. Met mijn huisgenoot en mij erbij waren we met zeven mensen. Het was reuze gezellig en al snel was het vier uur in de nacht. Ik had de Franse surfdude amper gezien en stond inmiddels al een uur met een Britse jongen te praten. Heel gezellig, maar meer ook niet. Hij probeerde mij te zoenen, maar ik wilde iemand anders.

Drie keer raden wie.

Subtiel wees ik hem af en liep naar de bovenste verdieping, op zoek naar het toilet. Ik trok de verkeerde deur open. Hier was mijn huisgenoot met Nick bezig, volledig naakt lagen ze op elkaar. Ik moest lachen, gelukkig waren ze zo met elkaar bezig dat ze niets in de gaten hadden.

Voorzichtig maakte ik de deur dicht. Ik keek om en schrok: daar stond (heel toevallig) de Franse surfdude. Hij had precies gezien wat ik ook had gezien. We lachten en tegelijkertijd dacht ik: dit is mijn kans. Ik zette mijn geile blik op. Meer was niet nodig om deze Fransman voor mij te winnen. Hij pakte mijn middel vast en dirigeerde mij naar de badkamer. Hij greep heel stevig naar m’n haren en begon me wild te zoenen. We trokken elkaars kleren uit. We deden alles. Alles, behalve echte seks. Toen we na een tijdje eindelijk seks wilden, kreeg hij ‘m niet meer omhoog.

F*cking drugs.

Een tikkie teleurgesteld droop ik af. Maar goed, hij had me zonet lekker behandeld, dus je hoorde me niet echt klagen.

Inmiddels was het al vroeg in de ochtend. Tijd om naar huis te gaan. Bij thuiskomst was ik een oorbel kwijt. Ik stuurde de Fransman een berichtje en kreeg meteen een reactie: “Je krijgt je oorbel op één voorwaarde terug: Als je met mij op date gaat”. Toen ik appte over mijn oorbel had ik niet eens over een tweede ontmoeting nagedacht. Ik dacht dat ons rendez-vous eenmalig was. Had ik gewoon, geheel onverwachts, een date met de knappe surfdude a.k.a. Fransman te pakken.

We hebben natuurlijk nog wat in te halen als je begrijpt wat ik bedoel… I can’t wait.’

