Erotisch verhaal: ‘Ik dacht nog: als karma bestaat, komt mij dit duur te staan’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: karma is a bitch.



‘Zaterdagavond in Amsterdam. De straten zijn verlicht met kerstlampjes en dronken toeristen schreeuwen in het rond. Ik fiets langs de grachten. Niet naar een of ander feestje, nee. Naar een oude scharrel. Niks ergs aan, zou je denken. Nou, hij heeft al een paar jaar een relatie en woont sinds kort samen met haar.’

Toch ga ik. Waarom? Geen idee. Aandacht? Seks? Ja, laten we eerlijk zijn, daar doe ik wel het voor. Gevoelens voor hem heb ik allang niet meer. Daar vind ik hem een te grote klootzak voor.

‘Ik was te geil om nog te twijfelen’

Dus daar fietste ik. Met een fles Rioja en vier condooms op zak. Ik belde aan, nam de lift en daar stond hij. In zijn joggingbroek zonder onderbroek, dat zag ik zo. We hadden elkaar al maanden niet gezien, maar het voelde meteen vertrouwd. Zijn haren zaten precies hetzelfde, ik rook zijn welbekende geurtje en zijn lippen smaakten nog net zoals toen.

Een ding was wel veranderd: de locatie. Hij woonde in een gloednieuw appartement, samen zijn vriendin. Aan de muren hingen foto’s van hen samen, op het dressoir lagen vrouwentijdschriften en in de hoek stonden haar hakken.

Ik besefte waar ik mee bezig was. Shit. Een onschuldige meid die op zakenreis is en denkt dat haar vriend gewoon thuis, alleen op de bank ligt. Ik dacht nog: als karma bestaat, komt mij dit duur te staan, maar toen ik zijn indringende, sexy blik zag was ik meteen verloren.

Hij vulde de glazen met rode wijn. Even kletsten we wat, maar al snel waren onze tongen met elkaar verbonden. Ik proefde de wijn op zijn lippen. Hij tilde me op en leidde me naar zijn slaapkamer. Ik bedoel: hún slaapkamer. Ik was te geil om nog twijfelen.

‘Ik stootte en sloot mijn ogen’

Onze kleren lagen binnen enkele minuten op de vloer. Ik herinnerde me meteen waarom ik dit deed. Deze man, wauw. Ik zat op hem, mijn ene hand gleed over zijn borstkas en met mijn andere hand greep ik zijn keel. Daar houdt hij van, dat weet ik.

Ik stootte en sloot mijn ogen. Totdat hij omhoog kwam en mij weer optilde. Hij pakte me vast en liep naar de badkamer. Onder de douche gingen we verder. Ik met mijn rug naar hem toe, mijn billen gewild in de lucht, klaar om genomen te worden.

Ik hoorde aan zijn ademhaling dat hij ging komen dus draaide ik me om. Ik hurkte en nam zijn stijve in mijn mond. Spuitend ontlaadde hij zich. Ik slikte het door en zoog nog even zachtjes na totdat ik dácht dat hij klaar was.

Dacht, ja. Op het moment dat ik mijn ogen opende en zijn stijve uit mijn mond haalde, kwam er nog een verlaat straaltje uit. Recht in mijn oog! Ik schrok me rot en raakte meteen in paniek. Ik had ooit eens gelezen dat dat heel slecht is en dat je er blind van kan raken.

Lees ook:

Erotisch verhaal: ‘Ik had nooit eerder zo naar mijn beste vriend gekeken’

Hysterisch riep ik: ‘Sperma in m’n oog!’ Hij kon zijn lach natuurlijk niet inhouden maar hielp mij gelukkig wel. Met de douchekop sproeide hij wat water in m’n oog, in de hoop dat het weg zou gaan.

We droogden ons af, ploften neer op de bank, maar ik was not amused. Zeker niet toe hij zei: ‘Je oog is erg rood.’ Ik voelde het inderdaad irriteren en werd panisch. ‘Ik ga naar huis’, mompelde ik. Ik kon hier absoluut niet meer ontspannen zitten.

Totaal gestrest lag ik thuis in bed. Doemscenario’s spookten door mijn hoofd. Stel je voor dat ik echt blind zou worden? Ik nam me voor op de volgende ochtend meteen de dokter te bellen. Ik probeerde mezelf te kalmeren en viel éindelijk in slaap.

De volgende dag was er natuurlijk helemaal niets aan de hand. Mijn oog was helemaal prima. Niets rood. Misschien was dit een teken. Een les. Want als karma bestaat, heeft zij me goed laten schrikken.’

Jouw eigen dirty little secret

Wil jij jouw erotische verhaal ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Via deze link kun je jouw avontuurtje super makkelijk insturen. Geen zorgen, het blijft ons geheimpje