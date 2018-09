Erotisch verhaal: ‘Ken je dat gevoel, dat iemand je onoverwinnelijk maakt? Hij deed dat. Ik durfde alles’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: alles op film.

‘Het was avond, het was donker. Gezellig donker, enkel de geurkaarsjes verlichtten de slaapkamer. Ik lag op bed in mijn rood pikante stoeipakje, al lekker rozig door de bubbels. In mijn rechterhand hield ik de fles champi vast, en ik probeerde zo uitdagend mogelijk op het bed te zitten. Dat lukte, mede doordat ik zo heerlijk rozig was. Ik voelde me heerlijk licht, net als een vlinder. En durfde mijn vleugels uit te slaan.’

‘Daar kwam hij, met alleen zijn witte boxer van Tommy Hilfiger aan. Geil, ik hou wel van een man met een dure smaak. Hij liep op me af, mijn knappe minaar. Mmm, ik werd al nat door alleen te kijken naar zijn torso. Godsamme, wat werd ik nat. Die perfecte bouw, die spieren, die billen. Dominant nam hij de fles champagne uit mijn hand en hij begon me nog dominanter te zoenen. Van mijn lippen, naar mijn nek en zo door naar mijn borsten. Ik de nachtvlinder, hij het sterke beest…’

‘Ineens liet hij me los en fluisterde in mijn oor dat hij iets spannends in gedachten had. Volkomen opgewonden liet hij me alleen achter in het grote bed. Ik voelde me geplaagd en wist me even geen houding te geven. Maar al snel was hij terug. Met een camera in zijn handen. Ik giechelde. Kwam dat door de spanning of door de drank? Anyway, ik wist het. Hij wilde ons al heel lang filmen. En waarom ook niet, dacht ik. Ik voelde me opperbest, sexy, gewaardeerd en veilig. Ja, met deze kanjer zou ik het wel durven.’

‘Ken je dat gevoel, dat iemand je onoverwinnelijk maakt? Hij deed dat. Ik durfde alles. En dus deden we een rollenspel. Ik zijn secretaresse, hij mijn minnaar. Of ja rollenspel? In werkelijkheid is dat ook zo. Ik ben zijn secretaresse en hij mijn minaar. Weinig acteerwerk dus. Vandaar dat het waarschijnlijk zo vloeiend verliep.’

‘Hij gooide me op het bed en wist me van top tot teen te verwennen. Terwijl ik de camera in mijn handen hield, kuste hij met zijn mond elk intiem plekje van mijn lichaam. Mijn clit was nog nooit zo overgevoelig en door het filmen gierde de adrenaline door mijn lijf. Ik bevond me in extase. Toen was het mijn beurt. In mijn meest sexy houding ging ik op mijn knieën voor hem zitten. Ik spuugde, kokhalsde en gooide al het speeksel over zijn immens stijve pik. Met mijn grote ogen keek ik van beneden naar boven, recht in de camera. Ik zoog, trok en likte zo goed als ik kon. Ik voelde me een echte pornoster.’

‘We filmden alles. Ieder standje. Iedere houding. Ja, iedere kreun lagen we vast. We beminden elkaar als twee wilde beesten. Voor de finishing touch positioneerde we ons in ons favoriete standje: doggy. We hielden het niet meer en met een harde, mannelijke kreet spoot hij al zijn seksuele spanning over mijn billen uit.’

‘Wat een avond. We lieten ons beiden op het bed vallen. Ik pakte de fles champagne en samen kropen we onder de dekens. Even nog tijd voor onszelf voordat ik terug ging naar mijn saaie, burgerlijke leventje. Even nog genieten. Ready voor een film. Een halfuurtje zelfgemaakte porno.’

