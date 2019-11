Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: op bezoek in het atelier van een knappe kunstenaar.

‘Vroeger was ik hartstikke creatief. Ik tekende als kind alles wat in mij opkwam en ik was altijd met een schilderkwast in de weer. Inmiddels ben ik al bijna dertig, werk ik in de zorg (héél iets anders ja), en is mijn creativiteit – hoe jammer ik het ook vind – ver te zoeken.

Tót mijn liefde voor kunst een paar weken geleden aangewakkerd werd. Ik ging langs een atelier van een kunstenaar hier uit het dorp om een cadeau uit te zoeken. Mijn lievelingsnicht was namelijk jarig en dus moest ik naar iets moois op jacht. Ik opende de deur van het artistieke atelier en ik werd zeg maar betoverd. De muren hingen tjokvol met mooie kunstige dingen.

Meteen kreeg ik kriebels om zelf weer aan de slag te gaan. Deze kriebels maakte een dubbele salto toen de kunstenaar om de hoek kwam lopen en mij welkom heette. Hij droeg een grote lichtblauwe blouse die onder de verfspetters zat met daaronder een versleten, kapotte jeans. Hij was stukken ouder dan ik, but I don’t care. Hij was hót!

Nonchalant luisterde ik naar zijn verkooppraatje wat allesbehalve nodig was, want ik was al verkocht (haha). For sure dat ik iets bij deze man ging inslaan. Was het niet door zijn prachtige werk, dan was het wel omdat ik niet om zijn looks heen kon. Zijn ogen keken af en toe nét iets te lang in de mijne. Hij zag mij zitten, dat voelde ik aan alles.

‘Was er een manier om deze man nog een keer te ontmoeten?’

Helaas maakte hij geen enkele move en met alleen een gloednieuw kunstwerk in mijn achterbak reed ik naar huis. Ik kreeg zijn sexy glimlach maar niet uit mijn hoofd en stoute fantasieën over deze artistieke man galmde door mijn brein. Thuis zat ik maar te malen en te malen. Was er een manier om deze man nog een keer te ontmoeten? Ik kon natuurlijk niet weer naar zijn atelier gaan. Deze man. Zucht. Onbereikbaar. Toen ik op zijn website keek zag ik dat hij workshops aanbood. Dit was hét! Hier moest ik bij zijn. Maar dan moest ik deze man zeker delen met tien andere cursisten. En dat wilde ik ook weer niet. Ik wilde hem voor mezelf.

Er zat niet anders op dan hem een berichtje te sturen of hij ook privélessen gaf. Durfde ik dit? Een korte twijfel. Het duiveltje in mij liet me snel op verzenden drukken. Al snel kreeg ik een reactie dat hij me wel op weg wilde helpen.

‘Waarom moest ik godsnaam dat sexy lingeriesetje aan voor een schilderles?’

Zaterdagochtend was het zo ver. Ik was stikzenuwachtig. Wat deed ik aan? Haren los of vast? En waarom moest ik godsnaam dat sexy lingeriesetje aan voor een schilderles. O god. Totaal onvoorbereid op het schilderen liep ik binnen, maar daarentegen zag ik er wel tiptop uit. Nonchalant, maar sexy. Alsof je geen moeite hebt gedaan, maar toch wel. Snap je?

Samen keken we wat ik na zoveel jaar nog in petto had. Qua schildertechniek dan hè. Hoe dichter hij bij me in de buurt kwam, hoe gespannener ik werd. Hij boog zijn mannelijke lichaam over me heen om aan te wijzen welke lijnen ik moest trekken. Ik rook zijn parfum. Hoe wilde ik me hier ooit concentreren?

Onze blikken keken elkaar weer net iets te lang aan. Ik voelde de aantrekkingskracht. Fuck deze schilderskwasten, dacht ik. Ik wilde hém aanraken. Ik wachtte niet op een move van hem maar zelf het initiatief. Voorzichtig legde ik mijn hand op zijn bovenbeen en keek hem met mijn meest onschuldige blik aan.

Dit vond hij helemaal niet erg. Zijn lippen kusten de mijne en al snel werd het hevig en wild. We trokken elkaars kleren uit en binnen no time lagen we op de vloer in zijn atelier. Een beetje hard. Een beetje klungelig. Maar mijn sexy pakje kwam in ieder geval goed van pas tijdens deze schilderles.’

