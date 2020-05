Erotisch verhaal: ‘Kriebels schoten door mijn buik, zo lekker vond ik het’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een stadswandeling door het stille Amsterdam.

‘Na een uitgebreid diner met mijn vriendje besloten we om een avondwandeling te maken. Hand in hand struinden we door de uitgestorven straten van Amsterdam. Waar je normaal gesproken de binnenstad deelt met honderden toeristen, was er nu gewoon helemaal niemand.

Het was best romantisch. Alleen wij twee, laat op de avond, in het donker. We hadden diepgaande gesprekken over onze doelen in het leven en ik vind het altijd onwijs sexy wanneer mijn vriend daarover filosofeert. Ik luisterde niet eens goed naar zijn verhaal, ik staarde naar zijn lieve, mooie gezicht. Ik liet hem zijn zin niet eens afmaken, pakte zijn gezicht vast en zoende hem. Ik zoende hem met volle overgave en nam dit momentje van geluk diep in me op.

Hij moest lachen van mijn spontante actie en lachte. Met zijn twee handen op mijn wangen zoende hij me terug. Nog dieper en nog langer. Er was niemand in de buurt, om ons heen was het muisstil. We namen de tijd om uitgebreid te genieten van elkaars liefdevol gezoen. Maar zoals je misschien al kan raden liep dit liefdevol gezoen iets uit de hand. Voor een korte tijd dachten mijn vriend en ik te leven in een wereld van alleen hij en ik. Zijn handen hadden namelijk een weg gevonden onder mijn jurkje en zijn vingers deden keurig hun werk in mijn slipje. Wanneer ben je zo samen zo alleen in een wereldstad?

‘Daar in de buitenlucht voelde zijn lichaam opeens als nieuw aan’

‘Kom mee’, zei mijn vriend en terwijl ik nog half van de wereld was van wat er net midden op straat had plaatsgevonden, leidde mijn vriend me mee naar een steegje. Hij duwde me tegen de muur en tilde mijn rechterbeen been op langs zijn lange lichaam. Zijn handen gleden over mijn hele lichaam en ik duwde me stevig tegen de zijne aan. Zijn welbekende lichaam dat ik uit duizenden ken, maar toen op dat intieme plekje in de buitenlucht opeens als nieuw aanvoelde. Kriebels schoten door mijn buik – of het nu van liefde, spanning of zenuwen was, weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat het verrukkelijk lekker was.

Hij vingerde me zoals alleen hij dat kan en nadat ik voldaan was, draaide ik me met mijn rug naar hem toe zodat hij zijn stijve in me kon laten glijden. En dat deed hij ook. Zo soepel als het maar zijn kon gleed hij diep in me en vulde hij mij met geile, liefdevolle stoten. Ik voelde me sexy, ondeugend en een beetje ordinair, maar desondanks was het liefdevol. We voelden ons verbonden omdat voor heel even alleen hij en ik op deze aardbol leefden en we de liefde bedreven in een donkere, verlaten steeg in een uitgestorven binnenstad. De binnenstad van Amsterdam waar hij en ik neukte nalsof het einde het van de wereld was.’

Jouw dirty little secret

Wil jij jouw erotische verhaal ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Via deze link kun je jouw avontuur of fantasie insturen. Geen zorgen, het blijft ons geheimpje.